Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита

Абсолютно топовый. Но есть нюансы, о которых ни в коем случае нельзя забывать. По именам — все супер, в каждой линии есть как минимум одна звезда. Но есть подозрение, что на Евро мы увидим не самую бодрую Бельгию.

Кевин Де Брюйне попал в окончательный состав, несмотря на серьезные травмы лица. В финале Лиги чемпионов лидер «Манчестер Сити» получил перелом носа и стенки левой глазницы. Как минимум первую игру Де Брюйне точно пропустит.

Эден Азар в минувшем сезоне снова практически не играл. А его редкие появления на футбольном поле заставляли с грустью вспоминать, как же хорош он был пару лет назад. Сейчас же это бледная тень того Азара, который до своего рокового перехода в «Реал» разрывал АПЛ и едва не привел национальную команду к победе на чемпионате мира в России. Будем говорить откровенно, Азара взяли на Евро за былые заслуги.

До сих пор неизвестно, сыграет ли на Евро Аксель Витсель. Экс-игрока «Зенита» включили в заявку, несмотря на то, что он продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы ахиллова сухожилия. Витсель не играл с января, а он, как известно, один из ключевых исполнителей сборной Бельгии в центре поля.

Еще больше вопросов по поводу защиты. Ее, наверное, можно назвать самым слабым звеном бельгийской команды. Тоби Алдервейрелд (32) провел абсолютно посредственный сезон в составе «Тоттенхэма», Томас Вермален (35) кое-как выступает в Японии за «Виссел Кобе», Ян Вертонген (34) своей игрой за «Бенфику» тоже неоднократно разочаровывал. Есть еще не самые надежные Дедрик Боята из «Герты» и защитник «Лиона» Джейсон Денайер — не самые надежные ребята.

В центре обороны у Бельгии, скорее всего, будет возрастное и не очень мобильное три игроков.

Сомнений, пожалуй, не может быть только в Ромелу Лукаку, который вместе с «Интером» завоевал долгожданное Скудетто и был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Но огромный форвард бельгийцев очень зависим от партнеров. Грубо говоря, Лукаку намного проще угрожать чужим воротам, когда рядом бегают здоровые Де Брюйне и Азар. Но у обоих сейчас проблемы. И, к сожалению, не только у них.

Окончательный состав сборной Бельгии на Евро:

вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»);

защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»);

полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул»), Торган Азар, Аксель Витцель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»);

нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

С августа 2016 года сборную Бельгии возглавляет Роберто Мартинес. В том, что выбор в пользу испанца был максимально верным, в Бельгии убедились три года назад, когда сборная едва не вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале бельгийцы тогда уступили будущим победителям французам, но по игре они явно не были хуже.

За все время под руководством Мартинеса сборная Бельгии потерпела всего лишь четыре поражения. При этом в двух случаях это были матчи в Лиге наций, а еще в одном обычная товарищеская игра.

Так что различные СМИ неслучайно периодически пишут о возможном назначении Мартинеса главным тренером в каком-нибудь европейском топ-клубе.

Тот случай, когда выделить кого-то одного нереально. У Бельгии на эту роль претендуют как минимум три игрока — Де Брюйне, Азар и Лукаку. Но, как известно, играть пока готов только форвард «Интера». Тогда как звезды «Манчестер Сити» и «Реала» продолжают восстанавливаться.

