Бельгия на Евро: травмированные лидеры, возрастная оборона и статус почти главного фаворита

Десять побед из десяти. 40 мячей забито и всего лишь три пропущено. И это далеко не все факты о том, как сборная Бельгии провела отборочный турнир на чемпионат Европы. На первый взгляд может показаться, что у «Красных дьяволов» по-прежнему все в порядке. Тот же тренер, та же тактика, все те же имена в заявке (концентрация звезд просто зашкаливает!), но готова ли эта Бельгия к долгожданному триумфу на крупному турнире? Чуть ниже важный текст о самом опасном сопернике сборной России на групповом этапе Евро-2020.

Состав

Абсолютно топовый. Но есть нюансы, о которых ни в коем случае нельзя забывать. По именам — все супер, в каждой линии есть как минимум одна звезда. Но есть подозрение, что на Евро мы увидим не самую бодрую Бельгию.

Кевин Де Брюйне попал в окончательный состав, несмотря на серьезные травмы лица. В финале Лиги чемпионов лидер «Манчестер Сити» получил перелом носа и стенки левой глазницы. Как минимум первую игру Де Брюйне точно пропустит.

Эден Азар в минувшем сезоне снова практически не играл. А его редкие появления на футбольном поле заставляли с грустью вспоминать, как же хорош он был пару лет назад. Сейчас же это бледная тень того Азара, который до своего рокового перехода в «Реал» разрывал АПЛ и едва не привел национальную команду к победе на чемпионате мира в России. Будем говорить откровенно, Азара взяли на Евро за былые заслуги.

Эден Азар globallookpress.com

До сих пор неизвестно, сыграет ли на Евро Аксель Витсель. Экс-игрока «Зенита» включили в заявку, несмотря на то, что он продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы ахиллова сухожилия. Витсель не играл с января, а он, как известно, один из ключевых исполнителей сборной Бельгии в центре поля.

Еще больше вопросов по поводу защиты. Ее, наверное, можно назвать самым слабым звеном бельгийской команды. Тоби Алдервейрелд (32) провел абсолютно посредственный сезон в составе «Тоттенхэма», Томас Вермален (35) кое-как выступает в Японии за «Виссел Кобе», Ян Вертонген (34) своей игрой за «Бенфику» тоже неоднократно разочаровывал. Есть еще не самые надежные Дедрик Боята из «Герты» и защитник «Лиона» Джейсон Денайер — не самые надежные ребята.

В центре обороны у Бельгии, скорее всего, будет возрастное и не очень мобильное три игроков.

Сомнений, пожалуй, не может быть только в Ромелу Лукаку, который вместе с «Интером» завоевал долгожданное Скудетто и был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Но огромный форвард бельгийцев очень зависим от партнеров. Грубо говоря, Лукаку намного проще угрожать чужим воротам, когда рядом бегают здоровые Де Брюйне и Азар. Но у обоих сейчас проблемы. И, к сожалению, не только у них.

Окончательный состав сборной Бельгии на Евро:

вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»);

защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»);

полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул»), Торган Азар, Аксель Витцель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»);

нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Кто тренер

С августа 2016 года сборную Бельгии возглавляет Роберто Мартинес. В том, что выбор в пользу испанца был максимально верным, в Бельгии убедились три года назад, когда сборная едва не вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале бельгийцы тогда уступили будущим победителям французам, но по игре они явно не были хуже.

За все время под руководством Мартинеса сборная Бельгии потерпела всего лишь четыре поражения. При этом в двух случаях это были матчи в Лиге наций, а еще в одном обычная товарищеская игра.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Так что различные СМИ неслучайно периодически пишут о возможном назначении Мартинеса главным тренером в каком-нибудь европейском топ-клубе.

Ключевой игрок

Тот случай, когда выделить кого-то одного нереально. У Бельгии на эту роль претендуют как минимум три игрока — Де Брюйне, Азар и Лукаку. Но, как известно, играть пока готов только форвард «Интера». Тогда как звезды «Манчестер Сити» и «Реала» продолжают восстанавливаться.

MVP in Italy, beast in training. 💪

Watch the full training cam of @RomeluLukaku9 👉 https://t.co/3fQAti2Bin pic.twitter.com/7RwbJCoU7p — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 1, 2021

Но не исключено, что главным действующим лицом в составе Бельгии станет Тибо Куртуа. Вместе с Лукаку голкипер мадридского «Реала» один из немногих, кто провел сезон на высочайшем уровне. Если бы не Куртуа и его фантастическая реакция, «Реал» вылетел бы из Лиги чемпионов сразу после группового этапа, а в чемпионате Испании мог запросто оказаться где-то далеко за пределами топ-4.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Возможно, именно у Бельгии будет самый сильный вратарь на этом чемпионате Европы. И сейчас, когда Де Брюйне и Азар оказались в очень непонятной ситуации, Куртуа уже по ходу турнира может превратиться в ключевую фигуру в команде Мартинеса.

Кто может стать открытием

Если Витсель все-таки не успеет восстановиться, на его позиции, скорее всего, сыграет Юри Тилеманс. Когда-то игравший вместе с Александром Головиным за «Монако» бельгийский полузащитник в минувшем сезоне был признан лучшим футболистом «Лестера».

Юри Тилеманс globallookpress.com

50 матчей во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач — статистика действительно топовая. Но самое главное, что Тилеманс готов к решению самых серьезных задач. Но рискнет ли Мартинес использовать его в качестве основного игрока в центре поля, это уже другой вопрос.

Тактика

Сборная Бельгии будет играть по уже хорошо освоенной схеме 3-4-3, которую Мартинес неизменно использовал в течение последних пяти лет.

На картинке ниже можно увидеть идеальный стартовый состав. Но на матч с Россией у бельгийцев наверняка будет ряд кадровых изменений. А вот структура, какие-то тактические нюансы вряд ли поменяются.

Идеальный состав сборной Бельгии theguardian.com

Джокер

На Евро-2020 Роберто Мартинесу снова будет помогать Тьерри Анри. Подобный опыт у француза уже был три года назад на чемпионате мира в России.

Позже некоторые футболисты, в том числе Ромелу Лукаку, признавались, что получили от Анри ряд очень полезных советов.

В общем, Анри потенциально тоже один из скрытых джокером сборной Бельгии, которой могут срочно понадобиться креативные идеи из-за возможного отсутствия Де Брюйне и Азара.

Как попали на Евро

Легко. Взяли и выиграли все десять матчей, забивая в среднем по четыре мяча. Круто, но все-таки надо не забывать, что почти половину из 40 бельгийских голов приняли сборные Сан-Марино и Кипра.

А главными конкурентами (если их, конечно, можно так назвать) Бельгии в отборе были Россия и Шотландия. Обе команды, как говорится, получили очень хороший опыт — и полную кошелку мячей. Дома россияне проиграли бельгийцам 1:4, а в гостях — 1:3. Но не стоит сильно волноваться. Наш соперник с тех пор, похоже, слегка остыл, и уже не так рьяно бросается на всех, кто попадается у него на пути.

С кем сыграют

В первом матче на групповом этапе Бельгия встретится с Россией. Команды сыграют 12 июня в Санкте-Петербурге.

17 июня бельгийцы встретятся в Копенгагене с Данией.

А потом Бельгия вернется в Питер, чтобы 21 июня сыграть там против сборной Финляндии.

Календарь и таблица Евро-2020

Обратите внимание, кто-то проведет почти весь групповой дома, а кому-то придется постоянно куда-то ездить. Так себе идея, конечно.

Как до этого выступали на Евро

Пока что главным достижением сборной Бельгии остается выход в финал Евро в 1980 году. Команду, которую тогда возглавлял легендарный Ги Тис, в решающем матче уступила сборной ФРГ (1:2).

В 1972 году бельгийцы дошли до полуфинала, а в 2016-м — до четвертьфинал. Пять лет назад Бельгия сенсационно проиграла в плей-офф Уэльсу, несмотря на быстрый гол Раджи Наингголана.

На Евро-2016 сборная Бельгии проиграла в четвертьфинале Уэльсу (1:3)

Еще дважды Бельгия вылетала после группового этапа. А в остальных случаях «Красные дьяволы» просто не попадали в финальную часть Евро, как, например, в 2008 и 2012-м. С тех пор бельгийский футбол сделал громадный шаг вперед, но, кажется, именно сейчас у этой сборной есть последний шанс завоевать кубок перед очередной перезагрузкой.

Прогноз

Как ни крути, а это последний шанс золотого поколения сборной Бельгии стать победителем крупного турнира. Глядя на страдания того же Азара, очень сложно поверить, что мы увидим его в следующем году на чемпионате мира в Катаре и уж тем более на следующем чемпионате Европы. Очень вероятно, что после этого турнира в сборной Бельгии начнется перестройка. Возможно, не масштабная, но изменения уже напрашиваются.

Поэтому на Евро-2020 нынешняя версия сборной Бельгии едет только за титулом. Другой вопрос, способна ли она сейчас стать лучшей, оставив позади мощную Франции, звездную Англию и всегда опасную Германию. При этом не будем забывать еще и про Италию с Португалией, эти тоже могут удивить.

Бельгия вряд ли ошарашит провалом в групповом этапе, но уже в первом матче плей-офф может произойти все что угодно. Уставшей Бельгии, страдающей от кадровых проблем, будет непросто соперничать со своими главными конкурентами. К слову, первые тревожные звоночки были еще весной, когда Бельгия с трудом удержала ничейный счет в гостевой встрече с Чехией в отборе на ЧМ-2022. А буквально на днях команда Мартинеса не смогла дожать Грецию. И пусть это был товарищеский матч, но факт остается фактом — в нем бельгийцы забили лишь один мяч и тоже не выиграли.

В общем, Бельгия может как впечатлить, так и разочаровать. Все будет зависеть от состояния ее ведущих исполнителей.

Что говорят букмекеры

Сборная Бельгии находится на третьем месте в списке главных фаворитов, выше только Франция и Англия. На ее победу можно поставить за 7.10.

Коэффициент на выход Бельгии в финал — 3.70, а на попадание в полуфинал — 2.25.

На участие бельгийцев в четвертьфинале Евро можно поставить за 1.48. Наверное, самый надежный вариант.

И как ни странно, букмекеры очень высоко оценивают шансы Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром чемпионата Европы. На это событие предлагают поставить с коэффициентом 8.00. Для сравнения на Харри Кейна коэффициент 7.00, а на Килиана Мбаппе — 9.00.