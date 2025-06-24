Беррейдж — Учижима. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Джоди Беррейдж
Имя Беррейдж на широкой теннисной арене известно многим, но качество игры у Джуди хромает на обе ноги в этом сезоне.
За восемь последних матчей британка смогла записаться на свой счет всего лишь одну победу, и то ей в этом больше помогла соперница, нежели британка сама победила в этом поединке.
Хочется надеяться, что Джуди сможет проснуться как раз на домашнем соревновании в Истбурне, иначе она рискует не заявить о себе вообще ни на каком покрытии в этом году.
С японкой придется побороться, ибо Моюка не намерена сдавать стартовый матч статусного соревнования.
Моюка Учижима
В этом сезоне Учижима выглядит совсем по-иному нежели год назад, и уже может быть довольна, что входит в число 80 сильнейших теннисисток мира.
На относительно недавнем грунтовом турнире в Мадриде Моюка так и вовсе всех удивила, добравшись до четвертьфинала, где она проиграла только украинке Свитолиной.
Тогда японка выиграла четыре матча подряд и повторила свое недавнее достижение на грунте в Руане, где она также выбыла в четвертьфинальном поединке, но там она начинала свой путь с квалификации.
Форма перед матчем с Беррейдж у Моюки куда более убедительная, но на траве лучше играет британка, поэтому определить победительницу в этом матче будет неимоверно сложно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Беррейдж — 1.64, победа Учижимы — 2.28.
Прогноз: Беррейдж на домашней траве справится с не самой сильной японкой.
- 2.15Ли — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Меджедович: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Дарт — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-2) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Упорный матч зрителям гарантирован.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.62.