Беррейдж — Учижима. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Британка Джоди Беррейдж и японка Моюки Учижима встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Беррейдж — Учижима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джоди Беррейдж

Имя Беррейдж на широкой теннисной арене известно многим, но качество игры у Джуди хромает на обе ноги в этом сезоне.

За восемь последних матчей британка смогла записаться на свой счет всего лишь одну победу, и то ей в этом больше помогла соперница, нежели британка сама победила в этом поединке.

Хочется надеяться, что Джуди сможет проснуться как раз на домашнем соревновании в Истбурне, иначе она рискует не заявить о себе вообще ни на каком покрытии в этом году.

С японкой придется побороться, ибо Моюка не намерена сдавать стартовый матч статусного соревнования.

Моюка Учижима

В этом сезоне Учижима выглядит совсем по-иному нежели год назад, и уже может быть довольна, что входит в число 80 сильнейших теннисисток мира.

Прогнозы на теннис

На относительно недавнем грунтовом турнире в Мадриде Моюка так и вовсе всех удивила, добравшись до четвертьфинала, где она проиграла только украинке Свитолиной.

Тогда японка выиграла четыре матча подряд и повторила свое недавнее достижение на грунте в Руане, где она также выбыла в четвертьфинальном поединке, но там она начинала свой путь с квалификации.

Форма перед матчем с Беррейдж у Моюки куда более убедительная, но на траве лучше играет британка, поэтому определить победительницу в этом матче будет неимоверно сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Беррейдж — 1.64, победа Учижимы — 2.28.

Прогноз: Беррейдж на домашней траве справится с не самой сильной японкой.

Ставка: Ф1 (-2) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Упорный матч зрителям гарантирован.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.62.