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    Беррейдж справится с неприятной японкой?

    Беррейдж — Учижима. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

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    Джоди Беррейдж
    Британка Джоди Беррейдж и японка Моюки Учижима встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Беррейдж — Учижима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джоди Беррейдж

    Имя Беррейдж на широкой теннисной арене известно многим, но качество игры у Джуди хромает на обе ноги в этом сезоне.

    За восемь последних матчей британка смогла записаться на свой счет всего лишь одну победу, и то ей в этом больше помогла соперница, нежели британка сама победила в этом поединке.

    Хочется надеяться, что Джуди сможет проснуться как раз на домашнем соревновании в Истбурне, иначе она рискует не заявить о себе вообще ни на каком покрытии в этом году.

    С японкой придется побороться, ибо Моюка не намерена сдавать стартовый матч статусного соревнования.

    Моюка Учижима

    В этом сезоне Учижима выглядит совсем по-иному нежели год назад, и уже может быть довольна, что входит в число 80 сильнейших теннисисток мира.

    Прогнозы на теннис

    На относительно недавнем грунтовом турнире в Мадриде Моюка так и вовсе всех удивила, добравшись до четвертьфинала, где она проиграла только украинке Свитолиной.

    Тогда японка выиграла четыре матча подряд и повторила свое недавнее достижение на грунте в Руане, где она также выбыла в четвертьфинальном поединке, но там она начинала свой путь с квалификации.

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    Форма перед матчем с Беррейдж у Моюки куда более убедительная, но на траве лучше играет британка, поэтому определить победительницу в этом матче будет неимоверно сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Беррейдж — 1.64, победа Учижимы — 2.28.

    Прогноз: Беррейдж на домашней траве справится с не самой сильной японкой.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Упорный матч зрителям гарантирован.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.62.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Беррейдж — Учижима?

    Матч Беррейдж — Учижима состоится 24 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Беррейдж — Учижима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Беррейдж — Учижима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Беррейдж — Учижима?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Беррейдж — Учижима?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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