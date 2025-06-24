Дарт — Крейчикова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Хэрриет Дарт
Состояние Дарт далеко от идеального, но эта британка хотя бы демонстрирует борьбу на турнирах, в которых принимает участие.
На позапрошлой неделе в Илкли британка забралась во второй круг домашних соревнований, но она начинала свой путь со стадии квалификации.
Последний турнир вы Ноттингеме для Хэрриет совсем не задался, поскольку она проиграла в первом круге домашних соревнований соотечественнице Джонс.
Против нынешней Крейчиковой можно и нужно играть, поэтому в поединке против чешки у Дарт будет достаточно шансов, чтобы осложнить жизнь именитой сопернице.
Барбора Крейчикова
Впечатления от текущей игры Крейчиковой явно оставляют желать лучшего, поскольку все удары чешки разбалансированы.
Были надежды, что Барбора сможет с ходу вкатиться в игру на своем любимом покрытии, но не получилось.
В четырех последних матчах чешка смогла победить только раз, и это случилось на «Ролан Гаррос» в матче против Татьяны Марии.
В матче против местной теннисистки Дарт у Барборы неплохие шансы на удачный старт в Истбурне, но победа сама по себе к ней не придет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Дарт — 2.77, победа Крейчиковой — 1.45.
Прогноз: Крейчикова не оставит ни единого шанса своей сопернице.
- 2.15Ли — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Меджедович: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.85Беррейдж — Учижима: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.98.
Альтернативный прогноз: Дарт не сможет совладать с темпом матча и проиграет его без каких-либо вариантов.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.39.