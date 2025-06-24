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    Крейчикова разгромит британку на старте турнира?

    Дарт — Крейчикова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дарт — Крейчикова
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    Барбора Крейчикова
    Британка Хэрриет Дарт и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дарт — Крейчикова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хэрриет Дарт

    Состояние Дарт далеко от идеального, но эта британка хотя бы демонстрирует борьбу на турнирах, в которых принимает участие.

    На позапрошлой неделе в Илкли британка забралась во второй круг домашних соревнований, но она начинала свой путь со стадии квалификации.

    Последний турнир вы Ноттингеме для Хэрриет совсем не задался, поскольку она проиграла в первом круге домашних соревнований соотечественнице Джонс.

    Против нынешней Крейчиковой можно и нужно играть, поэтому в поединке против чешки у Дарт будет достаточно шансов, чтобы осложнить жизнь именитой сопернице.

    Барбора Крейчикова

    Впечатления от текущей игры Крейчиковой явно оставляют желать лучшего, поскольку все удары чешки разбалансированы.

    Прогнозы на теннис

    Были надежды, что Барбора сможет с ходу вкатиться в игру на своем любимом покрытии, но не получилось.

    В четырех последних матчах чешка смогла победить только раз, и это случилось на «Ролан Гаррос» в матче против Татьяны Марии.

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    В матче против местной теннисистки Дарт у Барборы неплохие шансы на удачный старт в Истбурне, но победа сама по себе к ней не придет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Дарт — 2.77, победа Крейчиковой — 1.45.

    Прогноз: Крейчикова не оставит ни единого шанса своей сопернице.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.98.

    Альтернативный прогноз: Дарт не сможет совладать с темпом матча и проиграет его без каких-либо вариантов.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дарт — Крейчикова?

    Матч Дарт — Крейчикова состоится 24 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дарт — Крейчикова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дарт — Крейчикова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дарт — Крейчикова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дарт — Крейчикова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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