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    Зачем «Барселона» оставила Кумана

    Как это повлияет на команду?

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    Рональд Куман
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    Рональд Куман
    «Барселона» не стала расставаться с наставником команды Рональдом Куманом. Разбираемся, почему так произошло, и чего ожидать от данного решения клуба.

    Лапорта проводил переговоры с Куманом

    Рональд Куман останется в клубе еще на один сезон после спекуляций о его уходе. По данным медиа, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который пытается удержать Лионеля Месси на «Камп Ноу» после окончания его текущего контракта, искал замену нидерландцу, но не смог найти подходящего кандидата, предоставив возможность тренеру остаться.

    Еще во время презентаций Серхио Агуэро и Эрика Гарсии в качестве новичков команды Лапорта указывал, что он склоняется к сохранению Кумана. После этого итог переговоров со специалистом был очевиден.

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    • Главным, как пишет пресса, в них было то, что президент «Барселоны» настаивал на устоявшемся стиле игры. Куман использовал различные схемы в течение своего первого сезона у руля команды, часто делая ставку на три центральных защитника, но его работодатель изложил условие для сохранения своей работы: каталонцы будут играть 4-3-3 и в более атакующей манере.

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    Почему «Барселона» оставила Кумана

    По информации СМИ, Лапорта указал на выступления женской «Барселоны» как на план, которому Куман будет следовать после того, как та эффектно выиграла чемпионство, забив ошеломляющие 142 гола за пять туров до конца сезона. Куман, по-видимому, ответил, что мало что может сделать с тем, что было в его распоряжении в прошлой кампании, а также с учетом травм. Теперь, с президентским мандатом на увлекательный стиль игры с атакующей схемой 4-3-3, неизвестно, что Куман сможет осуществить в следующей кампании.

    Кроме того, у нидерландского тренера еще один год по контракту, и он отказывается уходить без компенсации, тогда как клуб не в состоянии позволить себе такие расходы. Ходят слухи, что президент каталонцев пытался уговорить специалиста снизить зарплату, предложив еще один год в соглашении, если команда выступит успешнее, но тренер не откликнулся на это предложение.

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    • Побочным результатом речи Лапорты стала потеря лица голландцем, что не останется незамеченным игроками «Барселоны». Они знают, что он остается из-за проблем с деньгами в клубе, и поскольку каталонцы объявляют о возвращении Жорди Кройфа в качестве советника президента, есть автоматическое решение для внезапной отставки Кумана в лице 47-летнего специалиста.

    Куман — временщик, который может уйти до лета 2022 года

    С учетом обстоятельств, в которых приходил нынешний рулевой «блауграна», когда Месси хотел уйти, а экс-президент Хосеп Бартомеу был на грани отставки. Учитывая эти обстоятельства, Куман проделал замечательную работу, завоевав один трофей, несмотря на то, что не смог бороться за победу в Лиге чемпионов, а его команда выдохлась в гонке за чемпионство Ла Лиги.

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    • Таким образом, решение оставить опытного специалиста на своем посту по сути оказалось вынужденным, пока «Барселона» переживает большие финансовые ограничения, тогда как более привлекательные кандидаты не были доступны, чтобы ради их приглашения не пришлось платить солидную компенсацию.

    Посему все, на что рассчитывает Лапорта и правление клуба — что с более привычной в истории команды схемы и хорошими новичками Куман сможет по крайней мере сохранить нынешние позиции, прежде чем через появится возможность и средства позвать более именитого специалиста, который продолжить строить команду. И Месси, который, похоже, остается, призвать помочь ей пережить эту перестройку настолько успешно, насколько это возможно.

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