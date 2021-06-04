Сожжение мостов. Как поссорились Зинедин Зидан и Флорентино Перес

Уход Зинедина Зидана из «Реала» никого не удивил. В конце концов, он делал это раньше. Дважды. Как игрок в 2006 году и как тренер в 2018 году он уходил из клуба без суеты и интереса к переговорам о выплате отступных.

Поэтому, когда появилась новость о том, что Зидан снова решил уйти — вечером 26 мая, когда футбольный мир смотрел, как «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» по пенальти в финале Лиги Европы — чувства шока не было, хотя было удивительно видеть возвращение Карло Анчелотти в качестве его замены.

Если бы вы следили за карьерой Зидана, то знали, что никогда не собирался надолго осесть в «Реале», чтобы начать строить команду-династию. Он не такой тренер, и «Реал» с его заоблачными амбициями, большими расходами и принятием краткосрочных решений — не такой клуб.

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Все к этому шло и это было очевидно. Месяцы и месяцы намеков — надвигающаяся потребность в переменах, настойчивое стремление жить настоящим моментом, отказ от бессмысленных долгосрочных контрактов — не оставляли места для неправильного толкования.

Наибольшей неожиданность в понедельник, 31 мая, было то, что, отклонив предложение клуба о прощальной пресс-конференции, Зидан принял решение объясниться в открытом письме, опубликованном в газете Diario AS.

В 849 тщательно подобранных словах Зидан объяснил, почему, по его мнению, у него нет другого выбора, кроме как уйти. Он сказал, что он не «покидал тонущий корабль». Он не устал. Он ушел, потому что доверительные отношения между ним, клубом и президентом Флорентино Пересом были нарушены.

Зидан уходит с чистой совестью, сообщили ESPN близкие к нему источники, убежденные, что он и его игроки сделали все возможное, чтобы добиться результата в чрезвычайно сложном сезоне 2020/21. Есть разочарование и сожаление, а также ощущение незавершенного дела, поскольку он не смог увидеть выполнение проекта, задуманного им, когда вернулся в клуб в 2019 году, менее чем через 12 месяцев после своего первого ухода.

Флорентино Перес, Серхио Рамос и Зинедин Зидан globallookpress.com

Издание поговорило с несколькими источниками, близкими к Зидану и внутри «Реала», от зала заседаний совета директоров до раздевалки, чтобы проанализировать его отъезд.

Насколько он зол на Переса и безжалостные мадридские СМИ? Насколько он был близок к тому, чтобы его уволили, прежде чем он внезапно ушел в отставку? Какие ключевые отношения и то, как они испортились, повлияли на его решение? А что будет дальше с тренером и клубом?

Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не оказывает мне нужного доверия. Он не предлагает мне поддержки для создания чего-то в среднесрочной и долгосрочной перспективе ... Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы были немного иными, чем у других тренеров. Зинедин Зидан, 31.05.2021

Отношения Зидана с Пересом сложны. Есть искренняя благодарность за то, что он подписал его в качестве игрока — «Я не могу отказать президенту», — сказал он, вернувшись в 2019 году, чтобы возглавить команду во второй раз, — и есть ощущение долга.

Семья Зидана живет в Мадриде с тех пор, как он стал игроком в 2001 году, и все четверо его сыновей также прошли обучение в академии клуба.

«Провести 20 лет в Мадриде было самым прекрасным, что случилось со мной», — написал он в открытом письме в понедельник.

«Я знаю, что обязан этим исключительно Флорентино Пересу, который рискнул поставить на меня на меня в 2001 году, который боролся за меня, когда определенные люди были против этого ... Я всегда буду благодарен президенту за это. Всегда».

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Перес высоко оценил роль Зидана как легендарного игрока, символа «Галактикос» (игроков «из-за пределов этого мира», которых «Реал» всегда стремился подписать) и глобального представителя бренда.

Он также начал ценить его способность побеждать в Лиге чемпионов: Зидан и «Реал» не только выиграли ее в течении двух сезонов подряд, но затем выиграли и в третий раз подряд.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Но с самого начала было много вопросов, и самый важный из них: действительно ли Зидан был хорошим тренером? Его харизматическая аура была неоспорима, но, конечно, этого будет недостаточно на самом высшем уровне, недоумевали высокопоставленные лица на «Бернабеу».

В январе 2016 года они были готовы рискнуть (или уже настолько отчаялись) . Их сомнения были подорваны, поскольку тренерские достижения Зидана быстро накапливались, достигнув своей вершины с дублем в Ла Лиге и Лиге чемпионов в 2017 году, но они так и не исчезли полностью.

Не имело значения, что он выиграл больше европейских титулов, чем любой другой тренер «Реала» до него; эта команда звездных игроков была настолько опытной и талантливой, что некоторые руководители считали, что они, по сути, управляли собой сами. На самом деле не имело значения, кто стоит во главе, пока он не раскачивал лодку.

Зидан знал об этом мнении. Даже когда он ушел, его преемники Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари потерпели неудачу, и Зидан снова вернулся, чтобы потушить пожар — чего он был не обязан делать, рискуя своим наследием в Лиге чемпионов как один из трех тренеров в истории мужского футбола, выигравший три титула чемпиона Европы, и как первый тренер сделавший это за три сезона подряд — это по-прежнему воспринимали как должное.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Источники сообщили ESPN, что он столкнулся с «отсутствием поддержки» от руководства клуба, и в ключевые моменты чувствовал себя «одиноким». Он не возражал против того, чтобы быть единственным голосом, выступающим от имени клуба на пресс-конференциях — «это часть работы», сказал источник, — но ему это тоже не нравилось.

Только когда отсутствие поддержки, которую обнаружил Зидан, превратилось в нечто более мрачное, отношения начали портиться. А именно, Зидан чувствовал, что его авторитет намеренно подрывают через утечку журналистам, близким к Пересу, о том, насколько он был близок к тому, чтобы потерять работу.

Источники сообщили ESPN, что именно это больше всего раздражало Зидана, и этот факт подтверждается резкими жалобами в его открытом письме на «сообщения, преднамеренно просочившиеся в средства массовой информации».

Трения между Пересом и Зиданом казались достойными мыльной оперы или высокобюджетной драмы, и в них выделяются три момента во время его второго периода у руля команды.

Во-первых, это матч группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» в октябре 2019 года, после того как «Мадрид» проиграл «Пари Сен-Жермен» и выцарапал неубедительную ничью с «Брюгге».

Внезапно замаячил призрак возвращения Жозе Моуринью — сидевшего без работы в то время и который все еще нравился президенту «Реала», несмотря на полный разногласий трехлетний период с 2010 по 2013 год. И оживила этот призрак газета El Mundo, известная тесными связями с Пересом.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Дважды в сезоне 2020/21 года в СМИ появлялись сообщения о неизбежной смене тренера, и оба раза они разозлили Зидана. Сначала в октябре 2020 года, перед обязательной победой в «Эль-Класико» в Барселоне (и они победили со счетом 3: 1), а затем в декабре, когда вполне реальным казался первый в истории «Реала» вылет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Зидан, со своей стороны, настаивал, что не уйдет в отставку ни при каких обстоятельствах. «Я никогда не думал, что я неприкасаемый», — сказал он в декабре. «Клуб, как всегда, будет делать то, что должен».

«Я никогда не буду для "Реала" [сэром Алекса] Фергюсоном, это уж точно», — усмехнулся он позже в том же месяце, имея в виду легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» после того, как Зидан и «Реал Мадрид» одержали три спасительных победы над «Севильей», «Боруссией Мёнхенгладбах» и «Атлетико Мадрид» в течение недели. «Я не знаю, как долго я буду здесь, поэтому даже не думаю об этом».

В сезоне 2020/21 кризис был не за горами. «Идеальный шторм» в январе 2021 года привел к тому, что «Реал» проиграл «Атлетику» из Бильбао в Суперкубке Испании и был выбит из Кубка Испании клубом третьего дивизиона «Алькойано», прежде чем у Зидана был обнаружен COVID-19.

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Ему пришлось самоизолироваться, что он позже описал как «пребывание в клетке в течение двух недель». У Зидана было время подумать и, что особенно важно, прочитать больше отчетов о том, насколько он был близок к потере работы после поражения от «Леванте» 30 января, в результате чего «Реал» на 10 очков отставал от лидирующего в Ла Лиге «Атлетико».

Его первая пресс-конференция 5 февраля была зажигательной, по крайней мере, по меркам Зидана. Обычно молчаливый тренер хотел высказаться по нескольким наболевшим поводам.

«Мы заслуживаем быть здесь до самого конца сезона», — отрезал он. «После этого многое поменяется. Но как команда мы не собираемся сдаваться ... Вы серьезно, спрашиваете меня, уйду ли я в отставку? Каждый день люди говорят, что я ухожу. В прошлом году мы выиграли Ла Лигу. Мы это сделали, мы, "Реал Мадрид". У нас есть право защищать наш титул чемпиона по крайней мере в этом году».

Зинедин Зидан globallookpress.com

«В следующем году клубу придется что-то делать, возможно, что-то менять. Но в этом году у нас есть право на борьбу. Давайте сражаться. Эта команда выиграла чемпионат Испании в прошлом году, а не 10 лет назад. Проявите немного уважения к этому. .. Скажите мне в лицо: "Я хочу, чтобы ты ушел. Мы хотим, чтобы ты ушел". Но вы должны это озвучить».

Напыщенная речь Зидана была нацелена на Переса и прессу, а не на игроков, но команда отреагировала на нее, проведя беспроигрышную серию из 19 игр.

Тем не менее, руководители «Реала» сказали ESPN, что, по их мнению, у Зидан «нет причин жаловаться» ни на что. По их словам, ему было предоставлено почти полная «свобода управления» в течение двух с половиной лет. Слухи о его возможном увольнении никуда не делись, но это произошло из-за невыполнения Зиданом взятых обязательств, а не из-за утечки информации сверху.

«Я не смотрю дальше того, что делаю сейчас. Я вообще не планирую наперед», — сказал он в марте после того, как ответил на дополнительные вопросы о своем будущем. «Вы можете подписать здесь контракт на 10 лет, и завтра вы уедете отсюда».

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К началу мая Зидан более или менее принял решение. Он планировал уйти, неважно, как завершится сезон. «Что я могу сказать, так это то, что я всегда буду стараться облегчить жизнь клубу», — сказал он 8 мая.

Через неделю он отклонился от сценария. «Извините, я знаю, что то, что я говорю, скучно, но это правда, я не знаю, что произойдет», — начал он. «Вы говорили о том, что я ухожу в 2006 году и (в 2018 году) как тренер», — сказал он. «Вы можете подумать, что я ухожу от ответственности или ухожу, когда наваливаются проблемы, но нет, я никогда так не делаю».

«Что я делаю, так это отдаю все до конца, и тогда наступает момент перемен, не только для меня, но и для блага игроков тоже ... Я не ухожу, из-за того, что это легкий выход. Нет, бывают моменты, когда ты должен остаться, и бывают другие, когда тебе нужно уйти ».

Двенадцать дней спустя его не стало.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Результаты Зидана-тренера в решающих матчах были выдающимися, и это было правдой с самого начала. Он выиграл свою первую игру во главе команды. Он выиграл свою первую игру в Лиге чемпионов. Он выиграл свой первый «класико». И он никогда не оглядывался.

Но ему также не нравится многое, связанное с пребыванием на посту современного тренера топ-клуба: шумиха СМИ, невозможность планировать что-то на долгий срок, позерство. Но ему нравится тренироваться со своими игроками. Едва ли была тренировка в Вальдебебасе, на которой 48-летний тренер не участвовал во вводных рондо или пасах, которые являются частью разминки.

Ранее он сказал, что по своим внутренним ощущениям он все еще игрок, и по этой причине Зидан всегда ставил гармонию в команде выше всего остального. «Все важны», — повторял он бесконечно. Атмосфера должна была быть правильной.

Это означало, что его возвращение в качестве тренера в 2019 году было связано с определенными условиями, и Зидан ожидал их выполнения. В верхней части этого списка было то, что один из источников назвал «немедленным» отъездом Гарета Бейла.

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Отношения между ними уже достигли критической точки в финале Лиги чемпионов 2018 года. Зидан выпустил Бейла на поле в Киеве только для того, чтобы увидеть, как он вышел и дважды забил, чтобы выиграть трофей, почти назло своему тренеру. Зидан уехал через несколько дней, а Бейл остался. Когда Зидан вернулся, перспективы примирения не было.

Скорейшее решение проблемы Бейла было не единственным неудовлетворенным требованием. Зидан хотел, чтобы клуб поставил во главу угла подписание сильного игрока «бокс-ту-бокс», которого он считал необходимым для укрепления полузащиты команды.

Гарет Бэйл и Зинедин Зидан globallookpress.com

«У него был Маркос Льоренте, и он не хотел его», — сказал ESPN источник в клубе. Тренер предпочел бы Поля Погба, поскольку его сотрудники указывали на данные, которые, по их словам, доказывают, что Погба превзойдет Льоренте «в играх на топ уровне».

Но клуб посчитал Погба слишком дорогим и тот так и не приехал. Ни у кого другого подобного резюме не было. Зидану пришлось использовать в этой роли Федерико Вальверде, многообещающего игрока, но находящегося на раннем этапе его карьеры.

Со стороны клуба тоже было определенное разочарование. Давняя жалоба, которую постоянно высказывали высокопоставленные источники в клубе, заключалась в предполагаемом неумении Зидана работать с имеющимися ресурсами и неверии тренера в дорогих молодых звезд, поскольку он предпочитал игроков, на которых мог положиться.

Например, его отношения с капитаном Серхио Рамосом были основаны на взаимном уважении. Пара недолго играла вместе: юный Рамос присоединился к «Мадриду» в 2005 году, как раз к заключительному сезону Зидана.

Карим Бензема — самый важный нападающий в команде после ухода Криштиану Роналду в 2018 году — боготворил Зидана, описывая его как «старшего брата». Зидан назвал Бензема лучшим французским нападающим всех времен.

Карим Бензема и Зинедин Зидан globallookpress.com

Трио полузащитников Каземиро, Модрич и Тони Кроос тоже любили Зидана. И он любил их. Когда работа тренера была спасена победой в мадридском дерби со счетом 2:0 в декабре 2020 года, Зидан не смог сдержаться. Кроос, Модрич и Бензема были «чертовски хороши», — сказал он.

Лояльность Зидана была, по мнению клуба, его слабостью. Он упорно продолжал работать с Иско и Марсело — выдающимися игроками в 2016 и 2017 годах — спустя долгое время после того, как их выступления и отношения на поле резко ухудшились.

Он также поддержал вратаря Кейлора Наваса, когда Флорентино Перес хотел купить Кепу Аррисабалага из «Атлетика» Бильбао в январе 2018 года, вынудив клуб отказаться от сделки, которая только и ждала подписания.

Когда дело касалось таких игроков, как Винисиус Жуниор, тренерский штаб Зидана требовал «терпения». Это было неприемлемо для руководителей клуба, которых раздражало недостаточное использование многих дорогих молодых футболистов.

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Эти «молодые таланты» должны были превратиться в игроков обновленного «Реала», и вскоре, как сообщили источники в клубе, они засомневались, что Зидан подходит для этой работы.

Сколько молодых игроков действительно прогрессировало под его руководством? Кто из них уехал, навсегда или в аренду, только для того, чтобы доказать свою ценность в другом клубе? Споры по этому поводу были постоянным фоновым шумом недовольства на протяжении двух тренерских сроков Зидана.

Клуб указывал на его обращение с нападающим Лукой Йовичем, игроком, которого Зидан специально просил купить, и от которого быстро отказался. Полузащитник Мартин Эдегор был еще одним показательным примером. Он был отозван на раннем этапе своей успешной аренды в «Реал Сосьедад» по настоянию Зидана, но разочаровался, не получая шансы проявить себя на поле, и снова ушел, присоединившись к «Арсеналу» в сезоне 2020/21.

Когда дела у «Реала» пошли тяжело, Зидан снова и снова обращался к своим проверенным и надежным ветеранам, надеясь, что они выдержат это. Более 60 травм — считая только те, из-за которых игроки пропускали игры — в сезоне 2020/21, свидетельствовали о том, что его подвело то, что раньше было его самой сильной стороной — умение максимально эффективно использовать игроков своей команды.

Зинедин Зидан globallookpress.com

После того, как они вылетели из Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Челси» в полуфинале, в адрес Зидана и его команды было на удивление мало критики. Все пришли к единому мнению, что измученная команда дошла до своего предела, равно как были достигнуты и пределы тактической проницательности Зидана в противостоянии с Томасом Тухелем, который в итоге выиграл турнир.

Каждый новый тренер «Реала», как правило, является реакцией на предыдущего. За «крутым парнем» часто следует мягкий и дипломатичный, и наоборот. Президент клуба Перес жаждет mano dura — «сильной руки» — и кого-то, кто заберет власть из раздевалки, поставив игроков на их место.

Это объясняет привлекательность в его глазах Моуринью после всех этих лет. Это также объясняет давние связи с Антонио Конте, на которого раздевалка наложила вето в октябре 2018 года, когда Серхио Рамос, как известно, сказал, что «уважение заслуживают, а не навязывают».

Возвращение Карло Анчелотти на этой неделе противоречит всему этому.

Основная претензия к всеми любимому итальянцу, когда его уволили в 2015 году, заключалась в том, что его тренировки не были достаточно требовательными, отсутствовали строгость и дисциплина, вместо этого игрокам позволяли управлять своей игрой.

Тем не менее, повторный прием на работу Анчелотти возможен только потому, что он ушел в хороших отношениях с Пересом. Зидан сделал это в первый раз, но он больше не вернется. Его открытое письмо заключало в себе многое: это было объяснение того, почему он уходит, упражнение в самооправдании и, что наиболее важно, это был призыв к культурным изменениям в «Реале». Это также было сожжением мостов, поскольку Перес не терпит такого публичного выражения несогласия.

Зидан всегда был нетрадиционной футбольной фигурой. Это было правдой когда он был игроком — кто двигается так, как он? — и это осталось правдой сейчас. На него не распространяются те же стимулы или ограничения, что и на его современников-тренеров, хотя это не означает, что Зидану все равно.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Ему очень и очень не все равно. Но он не определяется своей работой и не обязан ей. Ему это не нужно. Ему просто нравится быть ближе к футболу, работать вместе с лучшими игроками.

«Я ценю это каждый день», — сказал он в июне. «Лучшее в моей работе — быть с футболистами. Я люблю смотреть, как они играют. Это трогает меня».

Его возможности действовать на аналогичном уровне — тренировать лучших из лучших — сейчас ограничены, и только два карьерных варианта действительно имеют смысл: «Ювентус», который только что выбрал Макса Аллегри, и сборная Франции.

Пока неизвестно, попробует ли он еще раз тренерскую работу и когда это случится.