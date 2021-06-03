Что будет с Почеттино в ПСЖ

По информации медиа, Маурисио Почеттино хочет покинуть пост главного тренера ПСЖ и вернуться в «Тоттенхэм». Разбираемся в причинах его возможного желания уйти, а также пытаемся выяснить, чем разрешится эта ситуация.

Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм»

Как сообщают СМИ, отношения между Маурисио Почеттино и спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо безнадежно испорчены, и один из них покинет клуб этим летом.

Согласно многочисленным сообщениям, аргентинец готов вернуться в «Тоттенхэм» этим летом, тогда как президент Даниэль Леви осознал свою ошибку, уволив его в ноябре 2019 года после пяти лет его работы. Медиа утверждают, что у Почеттино и Леви до сих пор хорошие отношения, а наставник ПСЖ ранее заявлял, что однажды он будет готов вернуться в Северный Лондон.

49-летний специалист возглавил французский гранд в январе 2021. Он выиграл два трофея, но парижане без вопросов проиграли «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов и уступили чемпионство «Лиллю». Его контракт с ПСЖ действует до июня 2022 года, но по информации прессы, Почеттино действительно попросил начальство отпустить его спустя всего полгода после своего назначения.

Почеттино рассорился с Леонардо

По данным СМИ, у тренера сложились непростые отношения со спортивным директором клуба Леонардо по поводу контроля бразильца на «Парк де Пренс», поэтому один из них может уйти этим летом. Впрочем, не исключается, что на самом деле это скорее будет Леонардо, чем Почеттино.

Функционер впервые появился в клубе 10 лет назад, а после того, как ушел на один год в «Милан», где получил ту же должность, вернулся в Париж в 2019 году. Он отвечает за основные трансферные решения ПСЖ, а также за контракты игроков, и уже ссорился с рядом предыдущих наставников команды.

Но когда в течение недели двое из этих тренеров выиграли еврокубки: Томас Тухель — Лигу чемпионов у руля «Челси», и Унаи Эмери — Лигу Европы во главе «Вильярреала», катарские владельцы французского гранда могут внести изменения в правлении клуба.

По одной информации, отношения между Почеттино и Леонардо безнадежно испорчены, поэтому трудно представить ситуацию, при которой останутся оба. Отмечается, что между ними произошла ожесточенная дискуссия, и Почеттино не оценил тот факт, что Леонардо курирует многие вопросы команды, включая продление контрактов.

Владельцы ПСЖ могут уволить Леонардо

В то же время, Леонардо уже заявил, что у Почеттино еще осталось два года по контракту, что стало сюрпризом для всех, поскольку считалось, что он подписал полуторагодичный контракт в декабре 2020 года, а значит, его соглашение предполагает лишь один год. Но, видимо, в контракте тренера был пункт о его продлении, который ПСЖ активировал.

Но после успехов Тухеля и Эмери в своих клубах на прошлой неделе, позиции Леонардо могли пошатнуться, и катарские владельцы, вероятно, думают о его увольнении. Не ускользнуло от их внимания то, что бразилец рассорился с Тухелем, который вывел парижан в финал Лиги чемпионов-2020 и выиграл его спустя год с другой командой, где нет таких звезд, как Неймар и Мбаппе.

Почеттино вряд ли уйдет этим летом

Вместе с тем, отмечает пресса, ПСЖ не хочет, чтобы связанный слухами с «Тоттенхэмом» специалист уходил. Маловероятно и то, что его может заменить Зинедин Зидан, который ушел из «Реала». Все карты сейчас на руках у французского гранда, и если его боссы выступят против отставки Почеттино, то он вряд ли уйдет этим летом.

Скорее всего, аргентинец не оставит Париж сейчас, а «Тоттенхэм» возглавит Антонио Конте, чьи переговоры с лондонцами, по информации медиа, находятся на продвинутой стадии. Другое дело, что будет с Леонардо и его отношениями с главным тренером — здесь, пожалуй, больше неопределенности.