Топ-8 игроков, которые пропустят Евро-2020

8. Мейсон Гринвуд (Англия)
Когда наставник сборной Англии Гарет Саутгейт готовился сократить состав до 26 игроков, Мейсон Гринвуд выбыл из строя из-за затяжной травмы. Хотя здоровье молодого форварда в долгосрочной перспективе является одним из главных приоритетов как для Англии, так и для «Манчестер Юнайтед», этим летом «Львам» будет не хватать ключевой искры на скамейке запасных.
Нападающий быстро стал одним из элитных атакующих вариантов для своего клуба в прошедшем сезоне и мог обеспечить Джейдону Санчо настоящую конкуренцию на правом фланге нападения. Увы для Саутгейта, теперь такой опции у него нет.
7. Марк-Андре тер Штеген (Германия)
К счастью для немцев, у них есть парень по имени Мануэль Нойер, но отсутствие Марк-Андре тер Штегена по-прежнему является большим ударом. Вратарь «Барселоны» за время своего пребывания в каталонском клубе зарекомендовал себя как один из лучших и в Ла Лиге, и в мире. Он также пропустит Евро-2020 из-за травмы колена, которое придется оперировать.
6. Ансу Фати (Испания)
Молодой нападающий «Барселоны» Ансу Фати был на пути к блестящему сезону в своем клубе и сборной страны, прежде чем травма колена прервала его великолепные выступления. Испанский футболист перенес свою первую операцию в ноябре и, как ожидалось, должен был возобновить тренировки в январе. Но он до сих пор не оправился от операции и в лучшем случае вернется к новому сезону, поэтому пропустит Евро-2020.
5. Дайо Упамекано (Франция)
Дайо Упамекано только что подписал контракт с «Баварией» за 42,5 млн евро и сейчас считается одним из самых многообещающих центральных защитников мирового футбола. Однако Дидье Дешам не смог найти для него места в сборной Франции, вместо чего он был включен в стартовый состав команды своей страны в возрасте до 21 года в четвертьфинале чемпионата Европы против Нидерландов, который был проигран.
4. Трент-Александер Арнольд (Англия)
22-летний защитник травмировался в победном матче против сборной Австрии в спарринге перед Евро-2020. Считается, что Трент-Александер Арнольд перенес мышечный разрыв, который исключит его на срок от четырех до шести недель, хотя отыграл концовку сезона, в которой сыграл одну из решающих ролей в финальном спурте «Ливерпуля» на пути в Лигу чемпионов. В сборной Англии хватает качественных правых защитников, но насколько они хороши в снабжении передач, как фулбек мерсисайдцев?
3. Серхио Рамос (Испания)
Капитан «Реала», лидер и легенда, но не попал в сборную Испании на Евро-2020. Как? Почему?
Печальный факт заключается в том, что ветеран не так много сыграл в 2021 году из-за череды мелких травм. Тренер «Ла Рохи» Луис Энрике, конечно, мог сделать ставку на Серхио Рамоса, который является самым результативным игроком в истории сборной Испании. Однако защитник с января отыграл весь матч всего один раз.
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
Как и в случае с «Ливерпулем» на протяжении всего сезона Премьер-лиги, была заметная разница между сборной Нидерландов с Вирджилом ван Дейком и ею же без него. Отсутствие защитника на Евро-2020 — это огромный удар для «Оранжевых», оказавшихся в довольно благоприятной группе, а также шанс далеко пройти дальше. Игрок стремился успеть восстановиться к началу турнира, но отказался от участия в нем, чтобы полностью восстановиться после травмы.
1. Златан Ибрагимович (Швеция)
39-летний Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в начале марта этого года, когда помог ей победить Грузию в отборочном матче чемпионата мира-2022.
Этим летом он, вероятно, стал бы одним из первых игроков, которые попали бы в заключительную заявку на Евро-2020. Но, к сожалению, форвард получил травму колена во втором тайме недавнего разгрома «Ювентуса» «Миланом» со счетом 3:0, в результате чего не сможет сыграть в финальной части турнира.