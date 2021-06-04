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    Топ-8 игроков, которые пропустят Евро-2020

    Каких футболистов мы не увидим на турнире?

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    На Евро-2020 не будет целого ряда звездных игроков. Разбираемся в главных именах, которые не выступят на грядущем континентальном форуме.

    8. Мейсон Гринвуд (Англия)

    Когда наставник сборной Англии Гарет Саутгейт готовился сократить состав до 26 игроков, Мейсон Гринвуд выбыл из строя из-за затяжной травмы. Хотя здоровье молодого форварда в долгосрочной перспективе является одним из главных приоритетов как для Англии, так и для «Манчестер Юнайтед», этим летом «Львам» будет не хватать ключевой искры на скамейке запасных.

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    • Нападающий быстро стал одним из элитных атакующих вариантов для своего клуба в прошедшем сезоне и мог обеспечить Джейдону Санчо настоящую конкуренцию на правом фланге нападения. Увы для Саутгейта, теперь такой опции у него нет.

    7. Марк-Андре тер Штеген (Германия)

    К счастью для немцев, у них есть парень по имени Мануэль Нойер, но отсутствие Марк-Андре тер Штегена по-прежнему является большим ударом. Вратарь «Барселоны» за время своего пребывания в каталонском клубе зарекомендовал себя как один из лучших и в Ла Лиге, и в мире. Он также пропустит Евро-2020 из-за травмы колена, которое придется оперировать.

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    6. Ансу Фати (Испания)

    Молодой нападающий «Барселоны» Ансу Фати был на пути к блестящему сезону в своем клубе и сборной страны, прежде чем травма колена прервала его великолепные выступления. Испанский футболист перенес свою первую операцию в ноябре и, как ожидалось, должен был возобновить тренировки в январе. Но он до сих пор не оправился от операции и в лучшем случае вернется к новому сезону, поэтому пропустит Евро-2020.

    5. Дайо Упамекано (Франция)

    Дайо Упамекано только что подписал контракт с «Баварией» за 42,5 млн евро и сейчас считается одним из самых многообещающих центральных защитников мирового футбола. Однако Дидье Дешам не смог найти для него места в сборной Франции, вместо чего он был включен в стартовый состав команды своей страны в возрасте до 21 года в четвертьфинале чемпионата Европы против Нидерландов, который был проигран.

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    • 4. Трент-Александер Арнольд (Англия)

    22-летний защитник травмировался в победном матче против сборной Австрии в спарринге перед Евро-2020. Считается, что Трент-Александер Арнольд перенес мышечный разрыв, который исключит его на срок от четырех до шести недель, хотя отыграл концовку сезона, в которой сыграл одну из решающих ролей в финальном спурте «Ливерпуля» на пути в Лигу чемпионов. В сборной Англии хватает качественных правых защитников, но насколько они хороши в снабжении передач, как фулбек мерсисайдцев?

    3. Серхио Рамос (Испания)

    Капитан «Реала», лидер и легенда, но не попал в сборную Испании на Евро-2020. Как? Почему?

    Печальный факт заключается в том, что ветеран не так много сыграл в 2021 году из-за череды мелких травм. Тренер «Ла Рохи» Луис Энрике, конечно, мог сделать ставку на Серхио Рамоса, который является самым результативным игроком в истории сборной Испании. Однако защитник с января отыграл весь матч всего один раз.

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    • 2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

    Как и в случае с «Ливерпулем» на протяжении всего сезона Премьер-лиги, была заметная разница между сборной Нидерландов с Вирджилом ван Дейком и ею же без него. Отсутствие защитника на Евро-2020 — это огромный удар для «Оранжевых», оказавшихся в довольно благоприятной группе, а также шанс далеко пройти дальше. Игрок стремился успеть восстановиться к началу турнира, но отказался от участия в нем, чтобы полностью восстановиться после травмы.

    1. Златан Ибрагимович (Швеция)

    39-летний Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в начале марта этого года, когда помог ей победить Грузию в отборочном матче чемпионата мира-2022.

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    • Этим летом он, вероятно, стал бы одним из первых игроков, которые попали бы в заключительную заявку на Евро-2020. Но, к сожалению, форвард получил травму колена во втором тайме недавнего разгрома «Ювентуса» «Миланом» со счетом 3:0, в результате чего не сможет сыграть в финальной части турнира.

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