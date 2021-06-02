Что принесет Агуэро «Барселоне»

Серхио Агуэро перешел в «Барселону» после прощания с «Манчестер Сити». Разбираемся, что обещает этот переход для его новой команды.

Агуэро полезен Барселоне, потому что:

Он улучшает качество нападения

«Барселона» весь сезон страдала от нехватки голов, а Агуэро уже доказал свои успехи как бомбардир. Хотя Антуан Гризманн и Усман Дембеле улучшили свою форму по ходу сезона, их выступления в прошедшем сезоне показали, что ни один из них не такой умелый наконечник в штрафной, как аргентинец.

Реальность такова, что когда Рональд Куман хотел выставить игрока на позицию «девятки», ему пришлось прибегнуть к помощи Мартина Брейтуэйта, уровень которого далек от ожидаемого от центрфорварда «Барселоны».

Он идеальный партнер для Месси

Лионель Месси и Агуэро — близкие друзья на протяжении многих лет, которые многое пережили на поле и за его пределами, поэтому понимают друг друга едва ли не с полуслова. Они забили 18 голов за сборную Аргентины за 4634 минуты, проведенные вместе на поле: Лео отдал девять передач Куну, а тот еще девять передач партнеру.

У него есть опыт игры в Ла Лиге

Агуэро очень хорошо знает испанский чемпионат: он ворвался на европейскую арену в «Атлетико». Его 73 гола в 175 матчах Ла Лиги — гарантия того, что он знает, во что ввязывается.

Он улучшает атмосферу в раздевалке

Экс-форвард «Манчестер Сити» — один из тех футболистов, которые помогает сплотить команду в раздевалке. Его очень любят партнеры по команде, и такие люди всегда помогают в улучшении атмосферы в коллективе.

Он — типичная «девятка» «Барселоны»

Кун не из тех нападающих, которые сейчас столь популярны. Агуэро отличает небольшой рост, он сосредоточен на дриблинге, качественно владеет мячом и точен в завершении атак. Аргентинец — один из тех форвардов, который знает, как комбинировать в небольшом пространстве, и недавно работал с Пепом Гвардиолой. Стиль «Барселоны» не будет для него чем-то новым, и, во всяком случае, он для него более привычен, чем некоторые в нынешнем составе.

У него есть большой опыт

Куман весь сезон жаловался на нехватку опыта в своей команде, заявляя, что ему не хватает опытных исполнителей, которые знают, как справляться со сложными матчами или моментами. У Агуэро большой опыт, и он знает, каково играть в финале чемпионата мира, а также в курсе, как это выиграть чемпионство АПЛ, забив гол на последней минуте.

Агуэро бесполезен для Барселоны, потому что:

Он травматичен

В последние сезоны аргентинца преследовали травмы, особенно сильно затронув состояние его колена. В этом сезоне он пропустил 17 матчей из-за различных проблем, связанных с повреждениями и здоровьем, а в прошлом сезоне таковых было 24.

Это возрастной игрок

Уже сегодня, 2 июня, нападающему исполняется 33 года, что говорит о том, что его лучшая форма осталась в прошлом, и что «Барселоне» придется обращаться с ним на протяжении всего сезона так, чтобы он приносил успех и в его конце. Более того, если Месси останется, эта будет пара форвардов, которым в следующем месяце исполнится 67 лет на двоих.

Они с Месси могут отбиться от коллектива

«Барселона» должна быть осторожна, чтобы не повторить прошлых ошибок, ведь совсем недавно в раздевалке поступали жалобы на группировки, нарушающие атмосферу в команде. Они усложняли управление составом и отчасти повлияли на то, почему клуб поспешил избавиться от другого друга Месси — Луиса Суареса.

Он может быть плох в игре без мяча

Пока неизвестно, в каком состоянии Агуэро прибудет в «Барселону», учитывая его недавние травмы по мере того, как возраст подрывает его мастерство. Если «блауграна» надеется вернуть свой фирменный удушающий прессинг, который когда-то делал каталонцев великими, экс-игрок «Манчестер Сити» может не соответствовать профилю того форварда, который действительно нужен команде.

Он может испортить атмосферу в раздевалке

Учитывая его возраст и склонность к травмам, трудно считать Агуэро бесспорным игроком в стартовом составе «Барселоны». Из-за его качества, опыта и всего, чего достиг аргентинец для тренера, кто бы это ни был, может быть сложно управлять таким составом, где игроки подобного калибра следят за матчами команды со скамейки запасных.