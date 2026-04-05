Дерби на «Лукойл Арене» в 23-м туре РПЛ может серьёзно повлиять на борьбу за медали: «Спартак» обыграл «Локомотив» и теперь отстаёт от топ-3 всего на три очка. Команда Галактионова остаётся в тройке, но уже сильно отстала от «Зенита» и, скорее всего, не поборется за титул. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+7' И всё, звучит финальный свисток! «Спартак» обыграл «Локомотив», набрал 41 очко и приблизился вплотную к ЦСКА. У «Локомотива» по-прежнему третье место и 44 очка в таблице, из чемпионской гонки команда Галактионова окончательно выбывает. В середине недели «Спартак» сыграет в Кубке России с «Зенитом», а «Локо» из Кубка уже вылетел, поэтому следующий матч проведёт через неделю в РПЛ против «Динамо» из Махачкалы.

90+6' Снова Максименко уверенно забрал мяч после скидки Комличенко.

90+5' Максименко, показалось, выронил мяч в борьбе с Комличенко, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

90+4' Угальде получил жёлтую за фол в центре поля.

90+3' Монтес зацепился за мяч в штрафной «Спартака», но Денисов выбил мяч из ближнего угла!

90+1' Угловой заработал «Спартак».

90' Добавлено 6 минут.

89' Солари блестяще вырезал передачу в центр штрафной, а Угальде отправил мяч выше ворот! С отскоком от газона бить было не очень удобно, но обязан был забивать форвард.

89' Митрюшкин забрал мяч в руки после прострела Солари.

88' Карпукас жёстко сыграл против Полеха на фланге, но в рамках правил.

87' Митрюшкин далеко вперёд отправил мяч, не получилось зацепиться у игроков «Спартака».

85' Угальде с правой пробил с линии штрафной — чуть мимо дальнего угла.

83' ГОООООООООЛ! Впереди «Спартак»! Зобнин навесил на дальнюю с левого фланга, а Солари головой отправил мяч в угол ворот! 2:1, камбэк!

Игроки «Спартака» празднуют гол LiveSport.Ru

83' Комличенко получил жёлтую за разговоры с арбитром.

82' Митрюшкин отбил мяч перед собой после прострела, а от ноги Угальде тот ушёл выше ворот!

81' Барко решился на удар из-за штрафной, но не попал в створ.

80' Батраков пробил головой после навеса Фассона – мимо ворот.

79' У «Спартака» Полех вышел вместо Жедсона.

79' Фассон получил отложенную жёлтую за фол на Солари.

78' Солари на газоне, нужна помощь врачей.

77' Очень опасно в контратаку убегал «Спартак», но Жедсон неточно отдал вперёд на Угальде!

77' У «Локо» Ньямси вышел вместо Воробьёва.

76' Денисов и Руденко столкнулись в борьбе за мяч в штрафной «Спартака», на газоне игрок «Локо».

75' Комличенко принял мяч в штрафной и пробил с разворота — Джику заблокировал удар! Игроки «Локо» просят пенальти, но, кажется в бок защитнику попал мяч.

74' Фассон перехватил опасную передачу Умярова на правый фланг.

72' Морозов удалён с поля! Вторую жёлтую получил защитник «Локо» за фол на Угальде, вдесятером доигрывать гостям!

71' Солари в касание пробил из штрафной после навеса Умярова, но не попал в створ! Серьёзно прижимает «Спартак» соперника.

70' Митрюшкин кулаком с трудом дотянулся до мяча после мощного навеса Барко.

69' Ву заработал опасный штрафной на правом фланге.

68' У «Локомотива» вместо Бакаева вышел Комличенко.

66' ГОООООООООЛ! Сравнял «Спартак»! Барко с паузой в разбеге спокойно уложил мяч в левый нижний угол, Митрюшкин прыгнул в другую сторону. 1:1!

65' Арбитр посмотрел ВАР и ограничился только жёлтой карточкой Морозову, ну и пенальти никуда не делся.

63' Пенальти в ворота «Локомотива»! Угальде головой в падении бил в пустой угол, а Морозов выставил руку и отбил мяч! Возможно, ещё и красная карточка будет.

63' Угловой заработал «Спартак».

62' Умяров заработал штрафной на левом фланге, неплохая позиция для подачи.

60' Зобнин опасно убегал по левому флангу, но слишком далеко отпустил мяч и не смог прострелить.

59' Угальде мощно с левой пробил с линии штрафной — выше ворот!

58' Угальде опасно прострелил вдоль ворот, Денисов замкнул в подкате, но прямо в руки Митрюшкину.

58' Морозов получил жёлтую карточку за фол на Угальде в центре поля.

56' Сильно выше ворот пробил Батраков со штрафного.

55' Опасный штрафной заработал Воробьёв в борьбе с Ву, метра 24 до ворот. Батраков готовится бить.

53' Жедсон красиво забрасывал на Барко внешней стороной стопы, но в офсайде оказался Эсекьель.

52' Морозов блестяще сыграл в подкате у своей штрафной, не дал Барко убежать.

51' Максименко кулаками выбил мяч после навеса Батракова.

50' Бакаев заработал штрафной на правом фланге, Литвинов фолил.

48' Воробьёв получил жёлтую карточку.

46' Звучит свисток на второй тайм, продолжаем! У «Спартака» Угальде вышел вместо Ливая.

«Спартак» — «Локомотив» LiveSport.Ru

45+4' Перерыв! «Локомотив» ведёт после первого тайма, моментов у обеих команд было немного, но команда Галактионова свои использовала лучше. Отдыхаем 15 минут!

Эсекьель Барко globallookpress.com

45+3' Митрюшкин отбил два удара Солари подряд! Блестяще сыграл кипер «Локо» на последней минуте тайма.

45+2' «Спартак» мог убегать в контратаку после углового, но арбитр её остановил, поскольку Фассон лежал на газоне в штрафной. Очень недовольны игроки «Спартака» решением арбитра.

45+1' Угловой заработал «Локомотив».

45' Добавлена минута.

45' Барко сделал неточный пас в штрафную и тут же нарушил правила на левом фланге.

43' Джику нарушил правила на Воробьёве в борьбе за мяч в центральном круге.

42' Ливай отлично поставил спину и прострелил вдоль ворот, а Денисов на дальней штанге не попал в пустой угол! Отличный момент был у хозяев.

40' Жедсон заработал штрафной на правом фланге, могла получиться перспективная атака у «Спартака».

39' Максименко забрал мяч после прострела с правого фланга.

37' «Спартак» почти ничего не может создать у чужих ворот, надёжно обороняются гости.

35' Перспективная контратака могла получиться у «Спартака», Барко передержал мяч в центре и не успел отдать пас на ход Ливаю.

33' Слишком сильно забросил Умяров на правый фланг, Солари не догнал мяч.

31' В опасной позиции на правом фланге получил мяч Солари, но поскользнулся и неточно навесил в штрафную.

31' Максименко забрал мяч в руки после навеса Фассона с левого фланга.

29' Солари опасно простреливал вдоль ворот, Денисов чуть-чуть не дотянулся до мяча на ближней штанге.

28' Пруцев принял мяч в штрафной «Спартака» и вторым касанием пробил — Максименко на месте.

27' Денисов выбил мяч в аут после навеса с правого фланга.

25' Ву очень грубо ошибся с пасом на своей половине поля, Воробьёв перехватил, протащил мяч до штрафной, но пробил выше ворот.

23' ГООООООООЛ! Впереди «Локомотив»! Батраков навесил с углового на дальнюю штангу, а Монтес в полном одиночестве вбежал во вратарскую и головой отправил мяч в сетку. 0:1!

22' Максименко спас команду! Опасно бил Бакаев с линии штрафной, успел среагировать кипер «Спартака».

20' Очень редко возникают моменты в первые 20 минут, вязнет мяч в центральной трети поля.

18' Денисов перехватил опасный заброс Бакаева на фланг.

16' Не получилось создать момент у хозяев после подачи со штрафного.

15' Солари заработал штрафной на правом фланге.

13' Барко получил мяч в центре штрафной, убрал под левую, но пробил мимо ворот! Очень опасно было у ворот гостей.

12' Монтес перехватил пас Барко в штрафную, недоволен аргентинец движением партнёров.

11' Ву не совсем уверенно выходил из-под прессинга, попал в Руденко пасом на фланг.

09' Ливай не смог обработать мяч после заброса Денисова, могло получиться опасно.

07' В офсайде оказался Денисов на правом фланге.

06' Барко длинной передачей попробовал запустить контратаку после углового, не дошёл мяч до Ливая.

05' Бакаев от лицевой простреливал в центр штрафной – Литвинов выбил мяч на угловой.

03' Воробьёв в борьбе с Ву пяткой пытался скинуть мяч партнёру, неточно получилось.

02' Умяров сделал длинный заброс по правому флангу, Фассон сыграл на перехвате и выбил мяч в аут.

01' «Локомотив» начал с центра, поехали!

«Спартак» — «Локомотив» LiveSport.Ru

До матча

19:30 Команды на поле! Считанные секунды до матча тура!

«Спартак» — «Локомотив» LiveSport.Ru

19:25 На стадионе гремит предматчевое шоу, около пяти минут остаётся до старта дерби!

«Спартак» — «Локомотив» LiveSport.Ru

19:15 Достаточно прохладно сегодня в Москве, около 5 градусов. На «Лукойл Арене» пасмурно, но по ходу игры дождя быть не должно.

«Лукойл Арена» перед матчем LiveSport.Ru

19:00 Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.

Игроки «Спартака» на разминке LiveSport.Ru

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

Игроки «Локомотива» на разминке LiveSport.Ru

18:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Инал Танашев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак»

«Спартак» постепенно набирает ход при Хуане Карлосе Карседо. После нестабильного старта москвичи выдали мощный отрезок: три победы в четырёх турах и девять очков из двенадцати возможных. Команда заметно прибавила в атаке — особенно показательной стала победа над «Акроном» (4:3), где «красно-белые» впервые в сезоне забили четыре мяча.

При этом остаются вопросы к балансу. Даже в выигранных матчах «Спартак» регулярно допускает ошибки в обороне, а серия без пропущенных мячей давно позади. Тем не менее дома команда выглядит очень уверенно: девять матчей без поражений, семь побед на этом отрезке и стабильная результативность.

Кадровая проблема — дисквалификация Маркиньоса. Один из лидеров атаки пропустит дерби, и это может изменить структуру впереди. Вероятно, акцент сместится на Барко и Ливая Гарсию, но без бразильца креатива может стать меньше.

«Локомотив»

«Локомотив» проводит сильный сезон и уверенно держится в топ-3, однако после зимней паузы команда Михаила Галактионова сбавила в стабильности. За последние туры были и поражение от «Рубина» (0:3), и вылет из Кубка, но перед паузой «железнодорожники» мощно ответили разгромом «Акрона» (5:1).

Главная сила «Локо» — атака. Команда регулярно создаёт моменты и умеет наказывать за ошибки, особенно в быстрых переходах. При этом оборона тоже не безупречна, что делает матчи с их участием зачастую результативными.

Отдельный вопрос — форма Алексея Батракова. Лидер полузащиты только восстановился после повреждения, и его участие в дерби под вопросом. Если он не сыграет или будет ограничен, это серьёзно ударит по созиданию «Локомотива».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.90.