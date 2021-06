Германия на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти

Проваленный ЧМ-2018 стал для наставника сборной Германии отличным поводом перетряхнуть и молодить состав. После мундиаля завершили карьеру в сборной Йонас Хектор, Марио Гомес и Сами Хедира.

Месут Озил тоже временно прекратил международную карьеру. Лев перестал вызывать Себастьяна Руди и Марвина Платтенхардта, которые провалили ЧМ.

Перед Евро наставник Бундестим также отказался от вызова ряда любимчиков, вызвав вместо этого футболистов, которые на данный момент больше всех заслужили сыграть на Евро.

Все прогнозы на Евро-2020

Вызовы не получили Юлиан Дракслер и Тило Керер из «ПСЖ», Юлиан Брандт из «Боруссии» Дортмунд, а также Джонатан Та из «Байера».

Проведший отличный сезон в «Боруссии» Марко Ройс сам отказался от вызова в команду, решив восстановиться и подлечиться, а Марк-Андре тер Стеген получил травму перед турниром.

Костяк же команды остался прежним: шикарная полузащита (Киммих, Кроос, Гюндоган, Горетцка), надежные ветераны (Нойер, Мюллер), универсальные игроки (Джан, Гинтер), скоростные атакующие игроки с дриблингом (Сане, Гнабри), бомбардиры (Вернер, Фолланд).

В окончательный список Йоахима Лева на Евро-2020 вошли следующие футболисты:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Матс Хуммельс, Эмре Джан (все — «Боруссия» Д), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (все — «РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»).

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Йозуа Киммих, Леон Горецка, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (оба — «Боруссия» М).

Нападающие: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все — «Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»).

Отметим, что Лев вызвал в команду Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, которые не играли за сборную с марта 2019-го — тогда главный тренер объявил о том, что омолаживает команду и больше не будет их вызывать.

А вот «зачехленный» тогда же Джером Боатенг вызова не получил — Лёв верит в тех защитников, которых собрал и они его полностью устраивают.

Йоахим Лев. За плечами у него карьера, которой хватит на двух-трех наставников сборных — только у руля сборной Германии он пылит уже 15 лет, а всего в структуре Бундестим еще на пару лет больше.

Когда после домашнего ЧМ-2006 пост главного тренера покинул Юрген Клинсманн, бразды правления подхватил его помощник Лев, стартовавший с места в карьер — уже на Евро-2008 году Германия сыграла в финале.

Так начался первый этап карьеры Йоахима Лева в сборной Германии, когда он вывел команду на совершенно новый уровень, поглядывая на игровой стиль «Баварии» Пепа Гвардиолы.

На ЧМ в Африке немцы стали третьими, на Евро-2012 Германия сыграла в полуфинале, а самый главный трофей в карьере Лева ему удалось взять на ЧМ-2014.

И сразу после этого началась стагнация, которая постепенно прекратилась в неулонное падение — Леву оказалось нечего больше предложить этой команде, однако тренер раз за разом продлевал контракт.

На Евро-2016 сборная Германии снова остановилась в полуфинале, Кубок Конфедераций-2017 стал последним трофеем Лёва, как будто для контраста с тем, что последовало дальше.

На ЧМ-2018 немцы провалились с громким треском — невыход из группы и последнее место, кризис команды и тренерской мысли.

Казалось, что увольнение тренера неминуемо, но Лев остался до 2021 года, чтобы сделать перестройку в сборной, исправить собственные ошибки и попытаться выиграть свой последний турнир с Бундестим.

Немцы уверенно прошли квалификационный турнир, благо серьезных соперников, кроме сборной Голландии, у них не было — в группу с ними попали Белолуссия, Эстония, Северная Ирландия

Германия победила в семи матчах из восьми и вышла на турнир с первого места в группе. Есдинственное поражение со счетом 2:4 случилось именно в матче с голландцами.

Легкий состав группы позволил Леву проводить постоянные тактические эксперименты, и даже при этом забивали немцы прилично — почти 4 мяча за игру в среднем.

А если не брать в расчет пропущенных голов от «оранжевых», то практически и не позволяли соперникам огорчать своего голкипера. Разница мячей отборочного турнира 30-7.

Томас Мюллер. Не зря наставнику Бундестим пришлось проглотить гордость и пригласить в сборную игрока, от которого он в свое время публично отказался ради омоложения команды.

Мюллер — опытный профессионал и настоящий лидер раздевалки, который способен передать победный менталитет молодежи — он завоевал с «Баварией» шесть трофеев за 2020 год.

31-летний баварец может быть полезен на поле на разных позициях в атаке, а может и усилить игру выходом на замену. Он всегда нацелен на ворота и редко ошибается в ключевых игровых моментах.

По игре вопросов к нему нет — в сезоне 2020/21 Мюллер отдал за «Баварию» 21 голевую передачу.

Йозуа Киммих. Еще один важнейший игрок сборной Германии. Именно он стал заменой Тьяго Алькантры, после ухода которого у «Баварии» случился качественный провал в центре поля.

Киммих смог вернуть игру баварцев в полузащите на былой топовый уровень. В 35 матчах за «Баварию» в прошедшем сезоне он отметился пятью голами и отдал 14 ассистов.

Как именно сборная Германии будет играть на Евро-2020 не знает до конца, судя по всему, и сам Йоахим Лев. За прошедшие с отборочного турнира два года он продолжал тасовать десяток разных сочетаний.

В результате случились разгром от Испании со счетом 0:6, провал в Лиге Наций, поражение от Северной Македонии в отборе на ЧМ-22 (1:2), а отшлифованных тактических вариантов нет по сей день.

Тем не менее, в 2021 году Лёв не мучает команду тактическими вариациями и обращает внимание на игру «Баварии» под руководством Ханси Флика.

OFFICIAL: Germany have announced their squad for the 2020 European Championship. 🇩🇪#EURO2020 pic.twitter.com/P7B3x0HfpK