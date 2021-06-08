Хорватия на Евро: нестареющий Модрич, джокер из ЦСКА и туманные перспективы

Три года назад сборная Хорватии едва не выиграла чемпионат мира в России. Время с тех пор пролетело очень незаметно, но, похоже, команда Златко Далича уже не так опасна, как раньше. Прямо сейчас рассуждаем о перспективах хорватов на Евро-2020.

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После почти триумфального чемпионата мира в России в составе хорватской сборной произошли некоторые изменения. Это вряд ли можно назвать масштабной перестройкой с очень серьезными последствиями, но на каком-то этапе потеря Марио Манджукича и Ивана Ракитича была довольно ощутимой. Кроме того, выступления за национальную команду завершили Иван Стринич и Даниэль Субашич, которые тоже были основными на ЧМ-2018. Вместо них в сборную теперь регулярно приглашают Доминика Ливаковича, Борну Баришича, Николу Влашича и Бруно Петковича.

Самой же уязвимой с тех пор стала оборона, в этой линии у Хорватии пока не появились топовые исполнители. Если отбор на Евро хорваты провели более-менее спокойно, то в прошлогоднем розыгрыше Лиге наций у них были просто колоссальные проблемы — пять поражений в шести матчах. В играх против сборных Франции и Португалии финалист ЧМ-2018 пропустил в общей сложности 13 мячей. Сейчас основными зашитниками считаются Шиме Врсалько, Домагой Вида, Дуе Чалета-Цар и Борна Баришич. Но не исключено, после первой игры на Евро будут изменения.

Полузащита — единственная линия, не вызывающая вопросов. Здесь подбор игроков не хуже, чем у главных фаворитов Евро. Прежде всего, это Лука Модрич и Марцело Брозович, которые контролируют абсолютно все, что происходит в центре поля. Кроме того, есть Матео Ковачич, который совсем недавно стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси».

И отдельного упоминания заслуживает лидер ЦСКА Никола Влашич, который в ближайшем будущем может стать ключевым игроком сборной.

Главной проблемой в атаке остается отсутствие элитного центрфорварда. Скорее всего, на этой позиции турнир начнет Бруно Петкович из загребского «Динамо». Зато с флангов ему будут помогать два мотора — Иван Перишич и Анте Ребич. Когда эти парни в ударе, Хорватия легко может обойтись и без центрального нападающего.

Основным голкипером будет Доминик Ливакович из загребского «Динамо». Тренерский штаб доверил ему место в воротах даже во всех товарищеских матчах, отказавшись от возможности проверить в деле остальных вратарей.

Окончательный состав сборной Хорватии на Евро:

вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон», Англия).

защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Домагой Брадарич («Лилль», Франция), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб);

полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Мислав Оршич («Динамо» Загреб);

нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания).

Сборная Хорватии twitter.com/HNS_CFF

Тренер

Златко Далич почти случайно возглавил Хорватию осенью 2017 года. Тогда у сборной были очень серьезные проблемы, все шло к тому, что она пролетит мимо чемпионата мира. Но в итоге история завершилась хэппи-эндом. Летом 2018-го хорваты едва не вернулись домой с кубком мира. И Далич сыграл в этом пусть не главную, но все-таки очень существенную роль. Найти правильного тренера для национальной команды всегда непросто, но хорватам это удалось.

Следующим успехом Далича стал выход команды в финальную часть Евро. На фоне невероятного результата на ЧМ это достижение кому-то может показаться не таким уж и серьезным. Но на самом деле после ухода из команды ряда ключевых игроков перед Даличем стояла очень непростая задача — и он ее снова решил.

Осенние результаты вряд ли добавили оптимизма, но даже после неудачных матчей в Лиге наций в Хорватии никто не паниковал, прекрасно понимая, что в тех условиях, в разгар пандемии коронавируса сложно быть сконцентрированным только на футболе.

Интересно, что Далич в дни матчей вообще не ест, всегда отключает телефон и общается только с игроками и своими помощниками. «Близкие мне люди знают, что в такие дни я не веду себя как нормальный человек, поэтому они даже не пытаются мне звонить», — рассказывал как-то тренер сборной Хорватии. А еще он молится перед каждой игрой и всегда держит в кармане четки на удачу.

Тактика

Есть несколько вариантов, но основной перед Евро, похоже, стала схема 4-3-3. В мартовском матче против Словении в отборе на ЧМ-2022 хорваты вышли на поле с трио полузащитников в лице Луки Модрича, Марцело Брозовича и Матео Ковачича. То же самое было и в недавней товарищеской игре с Бельгией (0:1).

Но при желании Далич легко может трансформировать 4-3-3 в 4-2-3-1. И тогда, например, Никола Влашич играет на позиции «десятки», с флангов атакуют Иван Перишич и Анте Ребич, а в центре нападения Бруно Петкович.

В общем, если 4-3-3, то стартовый состав Хорватии, скорее всего, будет выглядеть так:

Ливакович — Баришич, Чалета-Цар, Вида, Врсалько — Брозович, Ковачич, Модрич — Перишич, Петкович, Ребич.

А если 4-2-3-1, тогда:

Ливакович — Баришич, Чалета-Цар, Вида, Врсалько — Брозович, Модрич — Перишич, Влашич, Ребич — Петкович.

Но, по всей видимости, сейчас Далич держит в уме именно 4-3-3. Но в случае чего команда всегда сможет перестроиться уже по ходу матча на более атакующий вариант.

Ключевой игрок

Тут без вариантов. Это Лука Модрича. Обладатель Золотого мяча-2018 по-прежнему настолько хорош, что мадридский «Реал» снова продлил с ним контракт. 35-летний Модрич остается ключевой фигурой в центре поля и в национальной команде, и в клубе. Лука один из тех, кто абсолютно неподвластен возрасту. Пожалуй, сейчас он в чем-то даже лучше чем, пять или десять лет назад.

Но интересно, что на родине Модрича с некоторых пор боготворят далеко не все. Несколько лет назад лидер сборной подпортил себе репутацию из-за невнятной позиции в громком коррупционном скандале, который завершился судебным процессом над братьями Зораном и Здравко Мамичами.

Здравко Мамич считается человеком, который организовывал все махинации с трансферами Деяна Ловрена и Луки Модрича. А еще он обманул Эдуардо, когда тот переходил в лондонский «Арсенал». Так вот Модрич изначально давал показания против Мамича, но потом от них отказался, из-за чего неоднократно попадал под жесткий хейт со стороны болельщиков. В какой-то момент Луке даже выдвинули обвинения в лжесвидетельстве, которые позже были сняты, но люди про эту историю все равно не забыли.

Джокер

Это Хорватия, тут удивить может кто угодно. Но пока что главным претендентом на роль джокера остается Никола Влашич. Матч с Англией хавбек ЦСКА, скорее всего, начнет в запасе, но если игра будет складываться не лучшим образом, именно ему придется спасать команду. Свой шанс Влашич в любом случае получит.

С кем сыграют на Евро

В первом матче группового этапа сборная Хорватии встретится на «Уэмбли» с Англией. Этот матч пройдет 13 июня.

Календарь и таблица Евро-2020

А потом хорватом ждут два матча в Глазго — 18-го июня с командой Чехии, а 22-го — со сборной Шотландии.

Как до этого выступали на Евро

Сборная Хорватии впервые попала в финальную часть чемпионата Европы в 1996 году и сходу дошла до четвертьфинала. Через два года эта команда станет открытием чемпионата мира во Франции, а ее нападающий Давор Шукер будет лучшим бомбардиром турнира.

В 2000 году после серьезных изменений в составе хорваты провалили отбор на Евро. Но уже через четыре года они снова оказались в числе участников, правда, на этот раз выступление ограничилось групповым этапом.

В 2008-м сборная Хорватии снова добралась до четвертьфинала, который до сих пор остается их лучшим результатом Евро. В 2012-м хорваты вылетали после группового этапа, а в 2016-м после 1/8 финала.

Прогноз

У Хорватии и сейчас очень классный состав, но команда уже не выглядит такой же свежей, как три года назад. Очевидно, что сейчас команда Далича не так опасна, на что очень явно намекают осенние матчи с Португалией и Францией, а также недавняя встреча с Бельгией.

Поражение от Словении в отборе на ЧМ-2022 и ничья с Арменией в товарищеском матче тоже вряд ли можно назвать случайностью.

Скорее всего, хорваты начнут турнир с поражения от Англии. Тут им, надо признать, не повезло — любому было бы проблематично набрать очки на «Уэмбли».

Все прогнозы на Евро-2020

А в оставшихся матчах — против Чехии и Шотландии — Хорватия, скорее всего, будет бороться за второе место. Опять-таки, у одного из конкурентов будет преимущество своего поля — заключительная игра группового этапа против бодрых шотландцев пройдет в Глазго.

Так что при идеальном раскладе Хорватия займет второе место в группе. О перспективах этой команды в плей-офф рассуждать пока рано.

Что говорят букмекеры

На чемпионство сборной Хорватии можно поставить за 36.00. Выход хорватов в финал предлагают за 11.00.

Коэффициент на попадание Хорватии в полуфинал — 5.50, в четвертьфинал — 2.48.

Поставить на то, что Хорватия займет второе место в группе, можно за 2.25. Первое — за 4.00.

Также можно сделать ставку на то, что Лука Модрич получит приз лучшему игроку турнира. Коэффициент на это событие — 51.00.