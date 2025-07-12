«Локомотив» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция

12 июля на «РЖД Арене» «Локомотив» принимает «Динамо» — московское дерби в тестовом режиме. Три тайма по 45 минут — организаторы решили, что предсезонке надо больше времени и возможностей для экспериментов. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

16:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Руденко, Комличенко.

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Фернандес, Осипенко, Лаксальт, Фомин, Смелов, Бителло, Гладышев, Макаров, Маухуб.

«Локомотив»

Для «Локомотива» это будет последняя и, пожалуй, самая серьёзная проверка перед стартом чемпионата. Команда Галактионова бодро начала предсезонку с трёх побед, но в последней игре так и не вскрыла «Торпедо» — 0:0. При этом в атаке у «железнодорожников» почти новый набор лиц: уехали Тикнизян, Севикян, Сулейманов и Раков, а на их место пришли Комличенко и дуэт Руденко — Бакаев из «Химок». Правда, голов от новичков болельщики пока не дождались. Так что субботний матч — шанс хоть немного сбить «сухую серию».

«Это будет ключевая проверка для нас перед началом чемпионата против хорошего соперника. В "Динамо" пришёл главный тренер сборной России, так что надо выходить на поле показывать максимум», — признался после «Торпедо» Руденко.

Не сыграет в субботу мексиканский защитник Сесар Монтес — он только что выиграл Золотой Кубок КОНКАКАФ. А белорусский вингер Александр Французов, которого «Локомотив» подписал этим летом, до зимы останется в аренде на родине.

«Динамо»

У «Динамо» своё обновление. Летом команду возглавил Валерий Карпин, и это автоматически повышает интерес к любому их матчу. Карпин уже успел выстроить «бело-голубых» в четыре контрольные игры: три победы, одна ничья, при этом пропустили всего дважды. В последней встрече сыграли 1:1 с «Ахматом»: Ульви Бабаев забил пушечным ударом из-за штрафной, но в концовке команда упустила победу.

В субботу может случиться дебют Ивана Сергеева, который пока только набирает форму. Из заметных потерь — Иван Лепский уехал в аренду в «Крылья Советов».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.29.