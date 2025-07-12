ЦСКА выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар»

В финале Суперкубка Россииуступил московскомусо счетом 0:1.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «быков», но забитых мячей не было ни с одной сторон.

Единственный мяч в матче забил на 48-й минуте Игорь Дивеев, который оказался самым расторопным в штрафной площади соперника.

Остаток матча «Краснодар» доигрывал в меньшинстве после удаления Давида Мозеса Кобнана на 89-й минуте.

Футбол. Россия. Суперкубок Краснодар — ЦСКА 0:1 Гол: 0:1 Игорь Дивеев (48') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес (Сергей Петров, 67'), Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников (Кевин Ленини, 66'), Никита Кривцов, Жуан Баши (Furtado G., 67'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой (Секу Койта, 65'), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Shumansky A., Тамерлан Мусаев

Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.