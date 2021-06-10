Азар — о матче с Россией: Я все еще не готов на 100 процентов

Полузащитник сборной Бельгиирассказал о своей текущей физической форме в преддверии Евро-2020.

Бельгийская сборная свой первый матч на Евро-2020 проведет против России. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Начнем с того, что решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок.

Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче.

Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе из-за наших прошлых выступлений.

Болельщики ждут, что мы сыграем еще лучше. Мы собираемся хорошо выступить, у нашей команды огромный потенциал», — цитирует Азара Sport24 со ссылкой на RTBF.

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Также в группе с Бельгией и Россией выступают команды Дании и Финляндии.