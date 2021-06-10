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    Азар — о матче с Россией: Я все еще не готов на 100 процентов

    Футбол Сборная Бельгии Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своей текущей физической форме в преддверии Евро-2020.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Бельгийская сборная свой первый матч на Евро-2020 проведет против России. Игра состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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    • «Начнем с того, что решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок.

    Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче.

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    • Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе из-за наших прошлых выступлений.

    Болельщики ждут, что мы сыграем еще лучше. Мы собираемся хорошо выступить, у нашей команды огромный потенциал», — цитирует Азара Sport24 со ссылкой на RTBF.

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    Также в группе с Бельгией и Россией выступают команды Дании и Финляндии.

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