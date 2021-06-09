Франция на Евро: главный фаворит, возвращение Бензема и будущий обладатель «Золотого мяча»

Сборная Франции едет на Евро-2020 в статусе чемпиона мира и вице-чемпиона Европы. В составе — множество звезд, а букмекеры прогнозируют команде победу. Рассказываем о «трехцветных».

Состав

Главная новость, касающаяся состава сборной Франции перед Евро-2020, это возвращение в сборную Карима Бензема спустя пять с половиной лет и скандальной истории с участием в шантаже Матье Вальбуэна.

33-летний форвард уже сыграл в двух контрольных матчах, не забил пенальти и... получил травму. У него ушиб, и пока что неизвестно, насколько серьезные последствия это повлечет.

Карим Бензема globallookpress.com

В то же время Эмерик Ляпорт своего вызова так и не дождался и в итоге решил выступать за сборную Испании. В центр обороны также не был вызван Дайот Упамекано из «РБ Лейпциг», не нашлось место в сборной для вундеркинда Эдуардо Камавинги, одного из лучших левых защитников Серии А Тео Эрнандеса. И это многое говорит о том, какой подбор исполнителей есть у французов

У Франции — один из самых сильных, если не самый сильный состав на Евро. Как справедливо заметил Арсен Венгер: «Они не фавориты, они суперфавориты. У них на скамейке будет 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира».

Супернападение с россыпью звезд, полузащита с Н'Голо Канте и Полем Погба, надежные игроки в обороне и вратарь, который недавно провел свой 100-й матч в качестве капитана французской сборной — все это французская сборная.

Состав Франции оценивается в более чем миллиард евро — дороже только у Англии.

Сборная Франции twitter.com/equipedefrance

Окончательный состав сборной Франции:

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Мик Маньян («Лилль»)

Защитники: Бенжамен Павар («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Рафаэль Варан («Реал Мадрид»), Клеман Лангле («Барселона»), Курт Зума («Челси»), Люка Динь («Эвертон»), Люка Эрнандес («Бавария»), Лео Дюбуа («Лион»), Жюль Кунде («Севилья»)

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Тома Лемар («Атлетико Мадрид»), Корантен Толиссо («Бавария»), Нголо Канте («Челси»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»)

Нападающие: Антуан Гризманн («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усман Дембеле («Барселона»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах)

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

Кто тренер

Легенда французской сборной Дидье Дешам возглавил «трехцветных» в 2012 году. До этого он пробовал свои силы в «Монако», «Ювентусе» и «Марселе», и везде работал достаточно неплохо. «Монегасков» Дешам вывел в финал Лиги чемпионов и взял Кубок французской лиги. «Ювентус» он поднял в Серию А (да, было и такое), а с «Марселем» собрал коллекцию трофеев: победа в Лиге 1, 3 Кубка французской лиги и 2 Суперкубка.

Первый крупный турнир у руля Франции Дешам вряд ли может занести себе в актив — вылет в четвертьфинале ЧМ-2014 от Германии. Но дальше дела пошли в гору. Сперва финал Евро-2016 с поражением от Португалии в овертайме, а затем победа на ЧМ-2018 в России.

Если Дешам и планирует покидать сборную Франции, то победа на чемпионате Европы стала бы идеальным моментом для этого.

Ключевой игрок

У сборной Франции есть один из лучших форвардов мира Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, который играл за сборную в 47 матчах подряд, есть Карим Бензема и дорогущий Поль Погба. Пожалуй, если бы эта глава называлась «Главная звезда», то здесь оказался бы другой футболист.

Но именно ключевым игроком французской сборной должен стать скромняга Н'Голо Канте.

Полузащитник, во многом благодаря которому «Челси» удалось выиграть Лигу чемпионов (Канте признавался лучшим игроком обоих полуфиналов и финала), теперь будет останавливать всех и разрушать все на своем пути на чемпионате Европы. Именно после его перехватов и отборов французы будут начинать свои разящие атаки.

Н'Голо Канте globallookpress.com

Прямо сейчас Канте является одним из лучших игроков мира. Неспроста уже вовсю ходят разговоры о том, что полузащитник может претендовать на «Золотой мяч». Если Франция возьмет титул, то почему бы и нет? Любопытно, что его главным конкурентом за «ЗМ» в таком случае может стать Килиан Мбаппе.

Кто может стать открытием

Состав французской сборной настолько хорошо знаком всем любителям футбола, что сложно сказать, кто здесь еще себя не зарекомендовал и может удивить, даже несмотря на то, что молодежи здесь хватает.

Перспективный нападающий Маркус Тюрам может оказаться глубоко в запасе (у Франции предостаточно более звездных игроков атаки). Поэтому остановим свой выбор на Жюле Кунде. 22-летний защитник — один из первых кандидатов на повышение после Евро в составе французской сборной. Если он получит шанс на турнире, то для Дешама это не должно быть волнительным решением.

Кунде прекрасно зарекомендовал себя в «Севилье» и уже обратил внимание топ-клубов, а севильцы готовятся подзаработать на игроке, за которого платили 25 миллионов. Он хорош не только в оборонительных действиях, но и в работе с мячом. Кунде способен прекрасно начинать атаки и продвигать мяч вперед, а также, несмотря на свой не слишком высокий рост (1.78 м) хорош в верховых единоборствах.

Тактика

Сборная Франции довольно предсказуема с тактической точки зрения — она использует схему 4-3-3 или 4-3-1-2, в которой Антуан Гризманн выступает в роли плеймейкера.

За фланги будут отвечать Бенжамен Павар и Люка Эрнандес, Поль Погба выступит в роли главного плеймейкера полузащиты, роль Блеза Матюиди образца ЧМ-2018 на себя, скорее всего, возьмет Адриен Рабьо (или Корентен Толиссо). Вопрос остается по сути только с тем, кого предпочтет Дидье Дешам — своего любимчика Оливье Жиру или Карима Бензема (если второй вообще успеет восстановиться после травмы).

Ориентировочный состав: Льорис, Павар, Варан, Лангле, Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Бензема

Версия от Squawka.com:

Вероятный состав сборной Франции Squawka.com

Джокер

Кингсли Коман в прошлом году своим голом принес «Баварии» победу в финале Лиги чемпионов, а в свои 24 года 9 (!) раз выигрывал национальные титулы (во Франции, Италии и Германии).

Кто, если не такой фартовый парень, должен стать джокером сборной? Для Комана вряд ли найдется место в основном составе французской сборной, но, выходя со скамейки, он способен усилить игру и забить важный гол.

Кингсли Коман globallookpress.com

Опыта на международном уровне ему не занимать — в активе уже 28 матчей за сборную Франции и 5 забитых мячей.

Как попали на Евро

Франция заняла первое место в своей отборочной группе, но сделать это оказалось не очень просто. Чемпионы мира попали в одну группу с Турцией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдавией.

Уже в 3-м туре Франция без ряда основных игроков проиграла Турции со счетом 0:2. Обыграть турков в ответном матче тоже не удалось — 1:1. Во всех остальных матчах Франция одержала победы, но первой стала лишь благодаря тому, что турки чаще теряли очки. «Трехцветные» финишировали, набрав 25 очков, а Турция — 23. Перевес над Исландией, которая заняла третье место, составил 6 очков. Забила французская сборная 25 голов, а пропустила 6.

С кем сыграют

Сборная Франции на Евро-2020 попала в группу смерти: в соперниках — Германия, Португалия и Венгрия.

Французы начинают свой путь на турнире 15 июня матчем против Германии, который будет для «трехцветных» выездным (игра пройдет на «Альянц Арене»). Далее 19 июня вновь предстоит играть в гостях (в Будапеште) против сборной Венгрии. После этого там же 23 июня Франция встретится с Португалией.

Группа F uefa.com

Как до этого выступали на Евро

Сборная Франции — двукратный чемпион Европы, а также серебряный призер Евро-2016.

Свой первый титул Франция выиграла в 1984 году, когда команду вел за собой великолепный Мишель Платини, забивший на том турнире 9 мячей. В финале Франция со счетом 2:0 обыграла Испанию.

Мишель Платини globallookpress.com

На Евро-2000 французы победили, обыграв в памятном финале Италию. «Трехцветные» в самом конце матча перевели игру в овертайм благодаря голу Сильвена Вильтора, а там дожали деморализованного соперника — золотой гол забил Давид Трезеге.

Прогноз

Сборная Франции едет на турнир в статусе главного фаворита, в роли действующего чемпиона мира и с одним из сильнейших составов. По всем прогнозам эта команда должна быть как минимум в финале.

Но для начала Франции нужно будет преодолеть групповой этап, где ее соперниками будут Германия и Португалия. Это будет прекрасный тест, и если «трехцветные» внезапно не забуксуют, сложно представить, что кто-то сможет остановить их в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров

Франция — на первом месте среди фаворитов Евро-2020. На победу французской сборной букмекеры дают коэффициент 5,5.

На то, что Франция окажется в финале, можно поставить с коэффициентом 3,5, а на полуфинал — 2,38.

Килиан Мбаппе — в тройке главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. Коэффициент на то, что Мбаппе выиграет гонку голеадоров — 9,00.