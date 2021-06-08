20 причин смотреть Евро-2020

Уже через несколько дней стартует долгожданный чемпионат Европы, который пришлось перенести на 2021 год из-за разбушевавшейся в мире пандемии коронавируса. И прямо сейчас мы назовем сразу 20 причин, почему стоит понаблюдать за предстоящим турниром для лучших европейских сборных.

Ради сборной России

Даже если вы не интересуетесь футболом. Три года назад всеми критикуемая сборная России едва не прорвалась в полуфинал домашнего чемпионата мира. С тех пор из национальной команды ушли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов, но зато продолжают играть и радовать Артем Дзюба, Марио Фернандес, Александр Головин, а также Алексей Миранчук, который в прошлом году сменил российскую Премьер-лигу и «Локомотив» на итальянскую Серию А и «Аталанту». И мы по-прежнему верим, что сборная под руководством Станислава Черчесова снова совергит подвиг. Именно с таким настроем желательно следить за игрой и результатами российской команды. Все-таки по составу и еще некоторым моментам мы пусть и не всегда существенно, но уступаем многим конкурентам.

Первый крупный турнир за три года

А кто-нибудь, вообще, помнит, что было три года назад? Ну, кроме ноги Акинфеева, мотивирующей речи Дзюбы и легендарного матча с Испанией. Чемпионат мира остался где-то там, в прошлой жизни, в доковидной эпохе. А уж про Евро-2016 и вовсе нет смысла спрашивать — помните, кто его выиграл? (Если что, ответ чуть ниже) Вместо привычных двух лет ждать следующего чемпионата Европы пришлось три года. Летом 2020-го в условиях невероятных ограничений и неизвестности, которую внес в нашу жизнь коронавирус, проведение Евро было чересчур опасным развлечением, а тем более в таком огромном количестве городов. К счастью, сейчас это возможно. И давайте честно признаемся, что мы очень соскучились по особенной атмосфере главных турниров для сборных, которая очень хорошо передается даже через экран вашего ноутбука или смартфона.

Последнее Евро для Криштиану Роналду

Скорее всего, да...И если вы поклонник Криштиану Роналду, то впереди у вас как минимум три очень волнительных матчах. На групповом этапе португальцы сыграют с Венгрией, Францией и Германией. Если Португалия, которая, кстати, является действующим чемпионом, вылетит уже после группового этапа, можно будет с уверенностью на 99 процентов говорить, что эти матчи станут для 36-летнего Роналду последними на Евро. Грустно, но великая эпоха подходит к концу.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Возвращение Италии

После унизительного непопадания на ЧМ-2018 сборная Италии снова в компании лучших. И сейчас «Скуадру адзурру» можно сравнить со студентом, который завалил сессию, но очень круто подготовился к пересдаче. Сложно сказать, присутствует ли сейчас в Италии эйфория, но на чемпионат Европы Роберто Манчини везет команду, которая ни разу не проиграла в 27 (!) предыдущих матчах. До национального рекорда, который раньше казался вечным, остается еще три шага. И еще: перед стартом Евро итальянцы одержали восемь побед кряду и ни разу не пропустили — это первый такой случай в истории их сборной. Да, в Италии нет таких суперзвезд, как Килиан Мбаппе у Франции или Кевин Де Брюйне у Бельгии, но по уровню командной игры она им вряд ли сейчас уступает.

Ну и просто посмотрите на фото ниже. Это итальянские футболисты во время исполнения национального гимна. Посмотреть матч сборной Италии стоит уже только ради этого эмоционального порыва.

«Группа смерти»

Почти на каждом крупном турнире есть группа, за событиями в которой следят абсолютно все. И на этот раз внимание будет приковано в группе F, куда попали сборные Венгрии, Франции, Германии и Португалии. «О нет, бедные венгры....», — уже успел подумать каждый второй читатель (а, может, и каждый). Но можете не сомневаться — они счастливы, это незабываемые эмоции на всю жизнь. Но все-таки в первую очередь нас интересует не Венгрия, которая два матча проведет дома на стадионе в Будапеште, а судьба фаворитов. Возможно, так случиться, что одна из трех топовых сборных сойдет с дистанции уже после группового этапа. Кто окажется лишним? Согласитесь, это очень мощная интрига.

Гонка за «Золотой бутсой»

Главное, чтобы не получилось так, как в 2012 году, когда Фернандо Торрес забил три мяча и стал лучшим бомбардиром Евро. По три мяча тогда было не только у испанца (столько же забил, например, Алан Дзагоев), но именно ему досталась «Золотая бутса», поскольку ему понадобилось для этого меньше всего времени. Надеемся, что история не повторится.

По мнению букмекеров, в топ-5 претендентов сейчас входят англичанин Харри Кейн (на его победу можно поставить за 7.00), бельгиец Ромелу Лукаку (7.70), француз Килиан Мбаппе (9.00), португалец Криштиану Роналду (11.00) и еще один нападающий сборной Франции Карим Бензема (16.00). Но на самом деле это очень непредсказуемый момент — выстрелить может кто угодно. Тот же Серж Гнабри (25.00) из сборной Германии или Чиро Иммобиле (19.00) из Италии.

Или Артем Дзюба (61.00)...Ну а вдруг! В общем, будем следить.

Шотландия!

Когда сборная Шотландии последний раз играла на крупном турнире, в ее составе был футболист 1950-х годов рождения! Согласитесь, факт просто невероятный. После ЧМ-1998 в шотландском футболе начались смутные времена, которые, к счастью, уже позади. Теперь у Шотландии есть такие игроки, как Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини и Киран Тирни, благодаря которым она и пробилась в финальную часть Евро. Если шотландцы внезапно не проиграют на групповом этапе сборной Англии, не удивляйтесь, они очень сильно прибавили.

Финляндия?!

Да-да, финны теперь умеют играть не только в хоккей, но еще и в футбол. И вы не поверите, но они будут одним из соперников сборной России. Типичная ситуация: россияне проиграли финнам в хоккей. Страшный сон любого российского болельщика: Финляндия наказала Дзюбу, Головина и остальных наших звезд в игре с мячом. Если что, матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. И вы не поверите, но у финнов даже есть футбольная звезда. Теему Пукки в отборе на Евро забил 10 мячей. «Ого-го!», — подумали Дзюба и Заболотный.

Последний шанс Бельгии

Золотое поколение сборной Бельгии в 2018 году остановилось в шаге от выхода в финал чемпионата мира. Возможно, по игре бельгийцы были абсолютно лучшей сборной на тот момент, но кубок и золотые медали только отправились во Францию. Евро-2020 будет наверное последним шансом для сборной Бельгии в ее нынешнем виде выиграть крупный турнир. И к слову, Бельгий наверное больше всех может пострадать от переноса Евро. Год назад у нее и оборона была моложе, и Эден Азар был еще не в таком запущенном состоянии, как сейчас, и Кевин Де Брюйне был на ходу...В общем, сборная Бельгии едет первым титулом. А начнется это путешествие уже в субботу в Санкт-Петербурге матчем против России.

19 июня

А что в этот день? Вполне логичный вопрос. Но дата выбрана не рандомно. В субботу, 19 июня, Португалия Криштиану Роналду сыграет против Германии — и это будет, возможно, ключевой матч в группе F как минимум для одной сборной. Ну а через пару часов польский супер бомбардир Роберт Левандовски выйдет тестировать оборону сборной Испании, которая в этом году едет на Евро без игроков мадридского «Реала». Даже Серхио Рамоса не взяли. Давно вы видели такую Испанию?

Серьезное испытание для сборной Англии

Над сборной Англии нередко подшучивали, глядя на то, как она добралась до полуфинала на ЧМ-2018. И правда, сплошное везение: в группе команда Гарета Саутгейта играла с Тунисом, Панамой и Бельгией (встреча с бельгийцами состоялась в заключительном туре, когда все турнирные моменты были известны), в 1/8 финала с Колумбией, а в четвертьфинале — против Швеции. И потом англичане умудрились проиграть в полуфинале Хорватии. Теперь же все будет иначе. У Англии и группа жесткая (с Хорватией, Чехией и Шотландией), а в плей-офф она может нарваться на Францию, Германию, Португалию или Испания. И это будет очень серьезный тест для звезд английской Премьер-лиги.

Сборная Украины

Нет, дело не в форме. Сборная Украины вполне может стать одним из открытий турнира. Сейчас в ее составе есть два невероятно талантливых голкипера (а еще один невероятно опытный и классно «тащит» пенальти), 18-летний защитник, которого хочет купить «Челси», лучший ассистент минувшего чемпионата Италии, финалист Лиги чемпионов и еще ряд игроков, которые могут как разочаровать, так и покорить всю Европу. И да, тренирует эту банду легендарный форвард «Милана» Андрей Шевченко.

Высокая результативность

А это всего лишь предположение. Напряженный клубный график, уставшие защитники — не исключено, что на это Евро будут «зажигать», прежде всего, атакующие игроки. Во всяком случае, определенная логика в этих мыслях прослеживается. На тактические битвы мы уже насмотрелись во время клубного сезона, теперь же все хотят увидеть шоу.

Конец эпохи Йоахима Лева в сборной Германии

15-летняя эпоха Йоахима Лева в сборной Германии подходит к концу. Это должно было случиться раньше, но тренер, с которым Бундестим стала чемпионом мира, получил еще один шанс (теперь уже точно последний) реабилитироваться за все последние провалы. Мрачный период в жизни сборной Германии начался еще пять лет назад, но своего апогея он достиг в 2018 году, когда немцы не смогли выйти из группы на чемпионате мира. Кроме того, прошлой осенью был ряд ужасных матчей в Лиге наций, в том числе самое крупное послевоенной поражение — 0:6 от Испании. И теперь Леву либо припомнят все сразу, либо же будут сокрушаться, что из команды уходит очень крутой тренен. Впрочем, при любом раскладе в Германии вряд ли будут грустить: сразу после Евро за работу в сборной возьмется Ханс-Дитер Флик. Тот самый, который всего лишь за полтора года в «Баварии» выиграл абсолютно все клубные трофеи.

Ради возможного матча Россия — Украина

УЕФА продолжает разводить российские и украинские команды, в том числе сборные, в международных турнирах из-за давно всем известного конфликта. Но! В плей-офф чемпионата Европы Россия и Украина могут встретиться. Такой матч возможен в четвертьфинале. Всерьез об этом думать слишком рано, для этого обеим командам надо преодолеть серьезный путь, но мечтать же никто не запрещает. Россия против Украины в футболе — по медийному масштабу это будет событие помощнее, чем все финалы этого года вместе взятые.

Непредсказуемый формат

В этом году на Евро сыграют 24 сборные. И это добавляет существенный элемент непредсказуемости. Это не тот случай, когда победитель группы встречается в плей-офф со второй командой из другого квартета. Например, если сборная Бельгии займет первое место в своей группе, в плей-офф она встретится с третьей командой из групп A, D, E или F. А это может быть кто угодно — начиная от Словакии или Шотландии и заканчивая Германией и Францией.

Англия — Шотландия

Места во всех английских и шотландских барах на вечер пятницы 18 июня, скорее всего, уже давным-давно забронированы. В этот день на «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Шотландии. Историческое противостояние. И не спешите думать, что тут заранее все ясно, мол, топовейшая Англия против примитивной Шотландии. Все не совсем так. Будет битва.

Роберт Левандовски

В прошлом году France Football поступил максимально странно, отменив вручение «Золотого мяча» под предлогом пандемии коронавируса. В противном случае, награду получил бы Роберт Левандовски, взявший вместе с «Баварией» абсолютно все турниры. Громадная несправедливость. В этом сезоне «Бавария» выиграла только чемпионат Германии, но поляк все равно забивал невероятно много. И если Роберт продолжит разрывать на Евро, кто знает, может быть, ему вернут должок. Хотя сейчас уже вовсю идут разговоры, что награду может получить Нголо Канте, если Франция, конечно же, выиграет чемпионат Европы. А такое очень даже возможно.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Летний футбол

В следующем году чемпионат мира завершится незадолго до католического Рождества. Летом в Катаре невозможно не то что играть — из-за невероятной жары сложно даже просто ходить по улицам. Поэтому Евро-2020 это один из немногих шансов насладиться летним топовым футболом. Потом снова придется ждать несколько лет.

Болельщики!

И наконец, самое главное (да, самое!). На Евро будут болельщики. Стадионы пока нельзя заполнять на сто процентов, но, даже если трибуны будут заполнены на 30-50 процентов, это все равно создаст очень крутую обстановку, в том числе для телекартинки. Просто вспомните ощущения от просмотра классного матча АПЛ на пустом стадионе и финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», на котором разрешили присутствовать болельщикам. Разница колоссальная. Такие простые вещи, которые раньше оставались совершенно незаметными, теперь вызывают радость.