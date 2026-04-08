В Ярославле сойдутся команды, чьи пути в плей-офф пересекались год назад, и тогда «Локомотив» разобрался с «Салаватом» в пяти матчах. В регулярке нынешнего сезона железнодорожники подтвердили статус неудобного соперника: победили дома 4:1, а на выезде 4:3 в овертайме. Уфимцы слабо играют на выезде: в 1/8 финала в плей-офф команда забросила всего три шайбы в Екатеринбурге за три матча — это не случайность, а закономерность. «Локомотив» дома — машина, которая с 19 января проиграла лишь раз. Смогут ли уфимцы навязать конкурентную борьбу чемпионам — большой вопрос.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

38' Гооооол!!! 1:0.

37' Цулыгин атаковал ворота хозяев, но надёжно сыграл Исаев и зафиксировал шайбу.

36' Два броска Василевского заблокировали соперники.

35' Темп в матче стал совсем невысоким, не рискуют форсировать события команды — осторожничают.

34' Из середины зоны атаки бросал Кирьянов, но прямо по позиции Вязового, который зафиксировал шайбу.

33' Береглазов бросал, но его заблокировал Стюарт.

32' 14:10 по броскам в створ — впереди уфимцы.

31' Василевский со средней дистанции стрелял, но Исаев на месте.

30' Каюмов от «усов» бросал, но выручил Вязовой.

29' Горшков неплохо бросал, но не попал в свтор.

28' Из центра чужой зоны опасно бросал Цулыгин, но Исаев вышел из площади ворот и снова спас свою команду.

28' В полном составе ярославцы.

28' Евгений Кузнецов ворвался в чужую зону, обошёл двух защитников и бросил в створ, но Исаев выручил.

27' Ремпал слева делал поперечную передачу вдоль ворот на пятак, но никто из своих не добрался до шайбы.

26' Удаление у «Локомотива»: Илья Николаев наказан малым штрафом за подножку.

25' Панин заблокировал опасный бросок Паника.

24' Парировал Вязовой бросок с синей линии от Рафикова.

23' Ефремов справа бросал с неудобной руки, но немного не попал в створ.

22' Цулыгин атаковал ворота «Локомотива», но надёжно сыграл Исаев.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен! Интересный стартовый отрезок матча, много чего удалось увидеть интересного. кроме самого главного — голов!

20' Фрэйз опасно бросал с центра чужой зоны, но справился Вязовой.

20' Последняя минута первого периода.

19' Ремпал на пятаке должен был завершать, но здорово сыграла защита хозяев и отвела угрозу от ворот.

18' 7:7 по броскам в створ.

17' Николаев промчался вдоль правого борта, но прицельно бросить ему помешал Панин.

16' Хохряков из левого круга бросал, но Исаев парировал.

15' Полунин слева с острого угла атаковал, но Вязовой парировал, сам же Александр попытался добавить, но в этот раз в створ не попал.

14' Василевский бросал, но его заблокировал Шалунов, добавлял Стюарт, а там уже выручил Исаев.

13' Сергеев бросал в сторону ворот, но попал в кого-то из своих.

12' Фрейз помчался в контракту и мог бы выйти на рандеву с Вязовым, но его остановил капитан гостей Панин.

12' Ремпал от правого борта бросил, но по позиции Исаева, который зафиксировал шайбу.

11' В равных составах гости.

11' Василевский заблокировал бросок Береглазова.

11' Каюмов вывели на бросок, но Вязовой справился и зафиксировал шайбу.

10' Шалунов и Сергеев бросали, но их заблокировали ярославцы.

09' Шалунов из убойной позиции не попал по шайбе.

09' Первое удаление в матче: малым штрафом наказан за подножку Александр Жаровский («Салават Юлаев»).

08' 3:2 по броскам в створ в пользу «Локомотива».

07' Кузнецов атаковал ворота ярославцев, но надёжно сыграл Исаев и зафиксировал шайбу.

06' Первый бросок в створ от уфимцев: Варлов постарался, но без видимых проблем отбил шайбу Исаев.

05' Берёзкин опасно атаковал справа, но надёжно сыграл Вязовой.

04' Василевский заблокировал опасный бросок Иванова.

03' Шайба практически не задерживается в центральной зоне, но и до бросков в створ дело практически не доходит.

02' Неплохой темп взяли со старта соперники.

01' Сурин первым оказался на отскоке от лицевого борта и попытался протолкнул шайбу в ворота, но Вязовой выручил.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Даниил Исаев и Семён Вязовой.

19:15 Главный судья: Антон Лаврентьев (Казань, Россия); Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Линейный: Дмитрий Сивов (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

19:05 Матч пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Стартовый состав «Салавата Юлаева»

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Артём Горшков, Джек Родуолд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Локомотив

«Локомотив» въезжает во второй раунд с багажом, где за победным счётом 4-1 скрывается работа над ошибками в реальном времени. «Спартак» дважды заставлял чемпиона играть овертайм, а в пятом матче вёл 2:0 к середине встречи. Три из четырёх выигрышей ярославцев уложились в разницу ровно в одну шайбу — это статистика не доминатора, а прагматика, который забирает своё даже тогда, когда игра не идёт. Дома чемпион превращается в крепость: с 19 января уступил на своей площадке лишь раз. В первом раунде оформил две победы над «Спартаком» с общим счётом 8:4, хотя в одной из встреч горел 0:2. Георгий Иванов и Александр Радулов набрали по пять очков в плей-офф, а Рушан Рафиков набирал очки в 4 из 5 последних матчей. Оборона входит в число лучших по xGA (2,31), а Даниил Исаев оформил «сухарь» в четвёртой игре.

Салават Юлаев

«Салават» добирался до четвертьфинала по самому извилистому маршруту. Уфимцы — единственные, кому потребовался шестой матч в первом раунде. Три победы добыты с минимальным перевесом, а шестая встреча превратилась в маленькое чудо: Евгений Кузнецов сравнял счёт за четыре секунды до сирены, а Шелдон Ремпал добил «Автомобилист» в овертайме. Но есть обратная сторона: на выезде уфимцы выглядят как команда-призрак. Одна шайба в Екатеринбурге за всю серию в равных составах, 3% реализации бросков на чужом льду, ноль голов во вторых периодах. Да, уфимцы были самой бросающей командой первого раунда, но эффективность — жалкие 7,84% против 8,77% у «Локомотива». Максим Кузнецов забросил четыре шайбы и является лучшим снайпером команды в плей-офф. Кадровая ситуация близка к критической: пять травмированных, включая Комарова и Кулика, не помогут в Ярославле.

Личные встречи

В прошлом сезоне «Локомотив» выбил уфимцев в полуфинале за пять матчей. В нынешней регулярке железнодорожники оформили победный дубль: 4:1 дома и 4:3 в овертайме в Уфе. В шести последних очных встречах в КХЛ побеждал «Локомотив».

