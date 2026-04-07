В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 8 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» завершил сезон в качестве лидера Западной конференции и 3-й команды в общем зачете, набрав 98 очков.

Последние матчи: В противостоянии со «Спартаком» «Локомотив» — на домашнем этапе — одержал волевую победу (5:3), но потерпел поражение в овертайме (1:2, от).

На столичном льду коллектив Боба Хартли добился двух побед (4:3, от, 2:0) и в максимально выгодном положении вернулся в Ярославль, где взял верх в четвертый раз, уступая по ходу встречи 0:2 (3:2).

Не сыграют: У «Локомотив» потерь нет.

Состояние команды: В первом кубковом раунде «Локомотив» установил четыре победы на отрезке в пять матчей. Несмотря на явный перекос в пользу «Ярославля», «Спартак» со своей стороны сумел навязать борьбу.

Дважды в этой серии соперники уходили в дополнительный период и дважды команда Боба Хартли горела красно-белым в 2 шайбы. На более продолжительном отрезке ярославцы идут без поражений в основное время на протяжении 8 матчей кряду.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Салават Юлаев» набрал 78 очков и закрепился на 5-й позиции в таблице Востока, на 3 турнирных пункта опередив «Трактор».

Последние матчи: Серия с «Автомобилистом» на Урале началась довольно скромно. В первой игре «Салават Юлаев» потерпел поражение (0:2), во второй — добился минимальной победы (1:0).

На домашнем льду команда Виктора Козлова забрала два результата (4:3, 5:2), а в Екатеринбурге крупно сгорела (2:5). В шестой встрече «СЮ», играючи дома, спас ничью за 4 секунды до финальной смены и вырвал победу во втором овертайме (4:3, от).

Не сыграют: Александр Комаров, Кулик Евгений.

Состояние команды: «Салават Юлаев» провел самую фестивальную, но вместе с тем и энергозатратную серию против «Автомобилиста», драматичная развязка в которой избавила уфимцев от необходимости ехать в Екатеринбург на седьмую игру.

В трех случаях в рамках этого плей-офф коллектив Виктора Козлова забрасывал 3 шайбы и более. При этом только одна победа из четырех была добыта уфимцами после того, как команда пропускала первой.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 11 побед в 12 последних домашних матчах

«Локомотив» не проигрывает в основное время на протяжении 12 последних матчей на домашнем льду

«Локомотив» обыграл «СЮ» в 6 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.69, победа «Салавата Юлаева» — в 5.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: В первом раунде «Спартак» продемонстрировал, что с этим «Локомотивом» можно играть. «Салават» со своей стороны убедил в характере и бойцовских качествах, за счет которых команда попытается удачно начать гостевой этап в Ярославле.

Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 за 1.85.

Прогноз: Обе команды умеют выстраивать плотные оборонительные ряды. В матче с высокой ценой ошибки соперники будут сфокусированы на дисциплине, в результате которой общий темп атакующей остроты задержится на низком уровне.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.78.