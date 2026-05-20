В первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Леново Центре» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Монреаль с коэффициентом для ставки за 4.72.

«Каролина»

Путь к плей-офф: В 82 матчах общего этапа «Каролина» набрала 114 очков, с которыми твердо обосновалась на 1-м месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» провела четыре матча против «Оттавы» — все игры закончились очевидным исходом не в пользу канадцев (2:0, 3:2, от, 2:1, 4:2).

В четвертьфинале команда Рода Бриндамора схлестнулась с «Филадельфии». Это противостояние «Харрикейнз» также закончили «всухую» (3:0, 3:2, от, 4:1, 3:2, от).

Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.

Состояние команды: В полуфинал Кубка Стэнли «Каролина» зашла на легких ногах: команда Рода Бриндамора остается единственной, преодолевшей два предыдущих раунда без поражений.

Только в двух играх из кубковых восьми «Харрикейнз» сумели забросить больше 2 шайб, но вместе с тем в половине этих матчей представители Роли не пропускали больше одного гола.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: «Монреаль» закончил регулярку на 4-й строке в таблице Восточной конференции со 106 баллами в наличии.

Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Монреаль» провел семь изнурительных матчей против «Тампы-Бэй», победу над которой установил во Флориде (2:1).

По такому же сценарию прошла серия против «Баффало». Семь игр — четыре победы, в том числе и самая значимая, добытая на территории «Сейбрз» (3:2, от).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: По ходу этого плей-офф «Монреаль» стал палачом седьмых матчей. Среди оставшейся четверки участников Кубка «Канадиенс» — единственные, кто провел максимальное количество игр.

На отрезке в шесть предыдущих встреч команда Мартена Сан-Луи трижды забивала 5 голов или более. При этом в трех матчах из четырех недавних канадцы неизменно получали в свои ворота от 3 шайб.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает в основное время на протяжении 13 матчей кряду

«Каролина» победила в 7 последних матчах на домашнем льду

«Монреаль» победил в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.72, победа «Монреаля» — в 3.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: За последние месяца полтора «Каролина» успела забыть о поражениях, но «Монреаль» имеет возможность ей об этом напомнить. Две неуступчивые команды будут вести равную борьбу и едва ли справятся друг с другом в основное время.

Ставка: Ничья за 4.72.

Прогноз: По ходу плей-офф «Монреаль» забирал важные результаты в гостевых условиях. То же самое команда Мартена Сан-Луи постарается осуществить и на старте полуфинала.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.08.