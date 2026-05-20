В матче группового этапа чемпионата мира Канада встретится с Норвегией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 21 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Норвегия с коэффициентом для ставки за 1.82.

Канада

Турнирное положение: После трех туров Канада единолично возглавляет группу В с 9 очками на счету, на 1 балл опережая Словакию и обладая разницей голов +12.

Последние матчи: Перед началом чемпионата мира Канада добилась двух побед над скромными европейскими соперниками в контрольных встречах — с Францией (6:1) и Венгрией (3:1).

В первом туре швейцарского ЧМ команда Миши Донскова обыграла Швецию (5:3). В двух следующих матчах «кленовые листья» переехали Италию (6:0) и Данию (5:1).

Не сыграют: У Канады нет потерь.

Состояние команды: На старте общего этапа Канада идет без осечек. Не всякий раз сценарий игры складывался по плану, но на этом фоне «кленовые листья», как кажется, еще ни разу не выдавали свой максимум.

Действуя не на пределе возможностей, коллектив Миши Донскова не еще не покидал площадку без 5 заброшенных шайб или более. Лучшим бомбардиром канадской сборной к этому моменту является Маклин Селебрини, набравший 5 очков (2+3).

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия переместилась на 4-е место в таблице группы В, набрав по итогам трех туров 6 очков. На 3 зачетных балла команда опережает 5-ю Швецию.

Последние матчи: За неделю до старта чемпионата мира Норвегия потерпела два поражения кряду от Латвии в рамках заключительного этапа подготовительной кампании (2:3, от, 3:4, бул.).

Неудачным для норвежцев оказался и дебют во Фрибурге. В первом туре команда Петтера Торесена уступила Словакии (1:2). В следующих матчах скандинавы разбили Словению (4:0) и Италию (4:0).

Не сыграют: У Норвегии потерь нет.

Состояние команды: Задачи основной величины для Норвегии предполагают избежание борьбы за выживание, тогда как более амбициозные цели связаны с выходом в плей-офф.

На фоне многих ближних конкурентов команда Петтера Торесена довольно надежно играет в защите и имеет более гибкую системную структуру, позволяющую добиваться весомых в контексте продвижения результатов.

Статистика для ставок

Канада идет без поражений на протяжении 5 матчей кряду

В 5 матчах из предыдущих 6 Канада не пропускала больше 1 гола

Канада обыграла Норвегию на 5 чемпионатах мира из 6 последних. Единственным исключением стал турнир 2023 года, в рамках которого Норвегия взяла верх в серии буллитов (3:2, бул.)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 30.0, а победа Норвегии — в 65.0.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.32.

Прогноз: Канада обеспечила хороший турнирный запас и ближайшие матчи против андердогов может провести вполсилы, не настаивая на сверхмощных наступательных действиях.

Ставка: Индивидуальный тотал Канады меньше 5.5 за 1.82.

Прогноз: За счет стартового всплеска и свежести Норвегия может навязать канадцам плотную борьбу и достойно выдержать первую двадцатиминутку.

Ставка: Норвегия не проиграет в 1-м периоде за 3.28.