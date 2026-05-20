прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.86

В матче группового этапа чемпионата мира Швеция встретится со Словенией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 20 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швеция — Словения с коэффициентом для ставки за 1.84.

Швеция

Турнирное положение: В трех турах главного этапа сборная Швеции заработала 3 очка, с которыми затерялась на 5-м месте в таблице группы В.

Последние матчи: В первом матче на чемпионате мира 2026 года Швеция проверила устойчивость в битве с Канадой, которая была проиграна (3:5).

Во второй встрече команда Сэма Халлама одержала крупную победу над Данией (6:2). Днем позже шведы понесли очередную потерю, драматично уступив Чехии (3:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Швеции нет потерь.

Состояние команды: Молодая команда Швеции видит в этом турнире возможность побороться за награды, но к текущему моменту ее результаты ставят под сомнение готовность биться за позиции в медальной тройке.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

На старте общего этапа коллектив Сэма Халлама проиграл Канаде и Чехии — единственным прямым конкурентам в группе. От каждого топ-соперника «три короны» неизменно пропускали минимум 4 гола.

Словения

Турнирное положение: После трех туров Словения располагается на 6-й строчке в таблице группы В с 3 очками в наличии, на 3 пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На ЧМ-2025 сборная Словении подарила главную сенсацию первых соревновательных дней, установив победный результат над Чехией (3:2, от).

За ярким дебютом последовал локальный крах в игре против Норвегии (0:4). В третьем туре команда Эдо Терглава уступила Словакии (4:5, бул.).

Не сыграют: У Словении потери отсутствуют.

Состояние команды: На турнире во Фрибурге сборная Словении дебютировала по-хорошему дерзко — прибила Чехию и сходу укрепила шансы в потенциальной борьбе за выживание.

Несмотря на уверенный старт, команда Эдо Терглава остается одним из главных аутсайдеров группы В. В шести последних матчах словенцы потерпели четыре поражения, всякий раз пропуская 4 шайбы или более.

Статистика для ставок

Швеция потерпела 4 поражения в 6 предыдущих матчах, трижды пропустив 4 шайбы или более

Швеция одержала 4 победы над Словенией в короткой истории этого противостояния

В 3 предыдущих личных встречах разные поколения словенцев ни разу не забили в ворота Швеции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 18.50, а победа Словении — в 28.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.19.

Прогноз: Швеция на текущем этапе пока не впечатляет, но в матче против Словении постарается добрать нужные очки. Словенцы со своей стороны способны оказать мощное сопротивление, в результате которого шведы не смогут чувствовать себя комфортно.

1.84 Словения победит с форой +4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Швеция — Словения принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Словения победит с форой +4 за 1.86.

Прогноз: При всех структурных проблемах шведы попытаются выдать первый по-настоящему качественный матч с точки зрения тактического исполнения, тем самым лишив Словению пространства в зоне атаки.

2.01 Индивидуальный тотал Словении меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Швеция — Словения принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Индивидуальный тотал Словении меньше 1.5 за 2.01.