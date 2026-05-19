В первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Болл-Арене» 21 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» забрал Президентский Кубок, вручаемый лучшей команде общего этапа сезона. В 82 матчах денверцы заработали 121 очко.

Последние матчи: Кубковую кампанию в этом году «Колорадо» начал с серии против «Лос-Анджелеса», которую удалось закончить «всухую» — 4-0.

На пять матчей «Эвеланш» вынуждены были задержаться в противостоянии с «Миннесотой». Исход соперничества в четвертьфинале решила волевая домашняя победа при счете 0:3 (4:3, от).

Не сыграют Брент Бернс, Арттури Лехконен, Кэйл Макар, Сэм Малински, Джош Мансон.

Состояние команды: До стадии 1/2 финала Кубка Стэнли «Колорадо» добрался за девять матчей. На этом отрезке денверцы проиграли всего раз и, как правило, подкрепляли результаты впечатляющими цифрами в атаке.

В пяти встречах из девяти команда Джареда Бедрара забивала 5 голов или более. В стольких же играх «Эвеланш» не пропускали больше 2 шайб. Еще ни разу по ходу плей-офф «Колорадо» не уступал дома.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Вегас» заработал 95 очков, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции.

Последние матчи: В 1/8 финала «Вегас» провел шесть матчей против «Юты», которую снял с дистанции благодаря трем победам кряду (5:4, от, 5:4, от, 5:1).

До шести игр разрослась и серия против «Анахайма», в которой победная точка командой Джона Тортореллы уверенно была поставлена в Калифорнии 15 мая (5:1).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Джереми Лозон, Марк Стоун.

Состояние команды: С новым тренером, пришедшим в конце марта, «Вегас» провел двенадцать кубковых матчей. Четыре встречи закончились поражением — дважды на гостевой территории.

В шести случаях команда Джона Тортореллы забрасывала не менее 4 шайб. В стольких же играх на пути к полуфиналу «Голден Найтс» пропускали 3 гола или более.

Статистика для ставок

«Колорадо» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей кряду

«Колорадо» обыграл «Вегас» в 3 матчах из 4 последних на домашнем льду

В 3 личных встречах из 5 последних на территории «Колорадо» была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.46, победа «Вегаса» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.19.

Прогноз: В домашних стенах «Колорадо» выглядит мощно и уверенно и обладает достаточным командным ресурсом, чтобы стадия 1/2 финала начала складываться по плану победителя регулярки.

Ставка: «Колорадо» победит за 1.93.

Прогноз: «Колорадо» и «Вегас» по своей структуре заточены под атаку, поэтому личная встреча имеет все шансы раскрыться и обеспечить высокую голевую событийность.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.86.