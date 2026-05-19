прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.78

В матче группового этапа чемпионата мира Австрия встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 20 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Австрия — Швейцария с коэффициентом для ставки за 1.78.

Австрия

Турнирное положение: В трех матчах группового этапа Австрия заработала 9 очков, благодаря которым закрепилась на 3-м месте в группе А, по дополнительной разнице отставая от Финляндии и Швейцарии.

Последние матчи: После серии в основном неудачных товарищеских встреч — пять поражений в восьми

— Австрия выдала яркий дебют на ЧМ, прикончив Великобританию (5:2).

Еще один турнирно значимый победный результат команда Роджера Бадера установила в игре против Венгрии (4:2). В третьей встрече австрийцы справились с Латвией (3:1).

Не сыграют: У Австрии потерь нет.

Состояние команды: На групповом этапе Австрия удачно справляется с соперниками своего уровня, победы над которыми существенно повысили шансы на выход в четвертьфинал.

При равенстве проведенных встреч Австрия накануне опередила сборную США на 6 баллов. Еще ни в одной игре на этом ЧМ команда Бадера не пропустила больше 2 голов, но всякий раз забивала не менее 3 шайб.

Швейцария

Турнирное положение: После трех туров сборная Швейцарии находится на 2-м месте в группе А с 9 очками на счету, по дополнительной разнице уступая 1-ю позицию Финляндии.

Последние матчи: Домашний турнир Швейцария начала с твердой по игре и результату победы над США в рамках одного из двух центральных матчей дня (3:1).

В двух следующих турах команда Яна Кадьо прошлась по соперникам второй величины. В частности, уверенные победы швейцарцы установили над Латвией (4:2) и Германией (6:1).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: Швейцария решительно настроена на выход в третий финал за три года. Начальный этап домашнего чемпионата мира команда проводит образцово.

В трех играх швейцарцы добились трех побед. В двух матчах на этом коротком отрезке коллектив Яна Кадьо не пропускал больше одной шайбы. Два предыдущих результата сборная забрала с разницей 10:3.

Статистика для ставок

Швейцария не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду

Швейцария обыграла Австрию в 5 последних личных встречах

Швейцария забивала в ворота Австрии 4 гола или более в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Австрии оценивается букмекерами в 14.20, ничья — в 11.60, а победа Швейцарии — в 1.14.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: На фоне Австрии сборная Швейцарии — безусловный топ, который окажет мощное давление. Тем не менее команда Роджера Бадера неплохо вошла в этот турнир и наверняка попытается уцелеть в столь непростых условиях.

Ставка: Австрия победит с форой +3.5 за 1.78.

Прогноз: Свой успех австрийцы могут выискать в обороне, поскольку на встречных курсах швейцарцы просто пройдутся по ним катком. Так, в предстоящем матче Австрия будет делать все, чтобы игра не раскрылась в плане атакующей агрессии.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.84.