В матче группы В чемпионата мира сборная Чехии сыграет против сборной Италии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 20 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Чехия — Италия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Чехия

Турнирная таблица: Сборная Чехии занимает 2-е место в группе В чемпионата мира, набрав 7 очков из 9 возможных.

Последние матчи: Чехи в рамках третьего игрового дня устроили перестрелку со шведами (4:3).  Всё для чехов складывалось крайне удачно, в первом периоде по голу забили Матей Блюмель, Доминик Кубалик и Якуб Флек.  Победную шайбу в составе сборной Чехии забросил Жири Чернох.

Не сыграют: Из-за травмы сборной Чехии не поможет защитник Филип Гронек.

Состояние команды: Состав сборной Чехии выглядит сбалансированным и сыгранным.  В команде остались ключевые игроки Лукаш Седлак, Доминик Кубалик, Филип Гронек, Роман Червенка.  Лидеры чешской команды способны решать эпизоды в ключевых моментах и принести победу.

Италия

Турнирная таблица: Сборная Италии практически лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.  Подопечные Юкка Ялонена занимают последнее 8-е место в группе В, не набрав ни одного очка.

Последние матчи: В рамках 3-го тура группового этапа итальянцы с крупным счётом проиграли сборной Норвегии (0:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: С реализацией моментов у итальянцев большие проблемы.  В трёх матчах чемпионата мира сборная забросила всего одну шайбу в ворота Словакии (1:4).  В матче против Канады сборная Италии проиграла со счётом 0:6.

Статистика для ставок

  • На ЧМ-2019 Чехия разгромила Италию (8:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.11, ничья — в 10.50, а победа Италии — в 19.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.02.

Прогноз: Сборная Чехии доказала в игре со шведами, что будет претендовать на самые высокие места.  Впереди игра против одной из худших команд — Италии.

2.05 Фора Чехии (-3.5)
Ставка: Фора Чехии (-3.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Чехи в среднем за матч забрасывают по три шайбы.  Не исключаем, что соперники сыграют по низам в матче 4-го тура чемпионата мира.

2.02 ТМ 5.5
Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.02.