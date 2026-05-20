прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.87

В матче группового этапа чемпионата мира Латвия встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 21 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Латвия — Финляндия с коэффициентом для ставки за 1.87.

Латвия

Турнирное положение: После трех туров сборная Латвии припарковалась на 6-й строке в таблице группы А с 3 очками в наличии. От верхней четверки бордовые отстают по дополнительной разнице.

Последние матчи: В течение месяца перед началом ЧМ Латвия провела восемь контрольных матчей. Подготовительный цикл бордовые закончили двумя победами над Норвегией (3:2, от, 4:3, бул.).

Официальные игры начались с поражения от Швейцарии (2:4). Следом команда Харийса Витолиньша скромно расправилась с Германией (2:0) и уступила Австрии (1:3).

Не сыграют: У Латвии потерь нет.

Состояние команды: Соперники по группе А позволяют Латвии вести борьбу за выход в плей-офф. Наиболее весомыми в контексте шансов балтийцев станут заключительные две игры общего этапа.

Одной из базовых проблем команды Харийса Витолиньша на дистанции остается низкая атакующая активность. Еще ни в одной встрече на этом чемпионате Латвия не забивала больше 2 голов.

Финляндия

Турнирное положение: На момент написания Финляндия занимает 1-е место в таблице группы А. В трех матчах команда набрала 9 очков при разнице голов +9.

Последние матчи: Ранее в начале мая Финляндия одержала победу в Кубке Beijer, в рамках которого уступила Швейцарии (4:5, бул.), но взяла верх над Чехией (3:2) и Швецией (5:1).

Общий этап чемпионата мира команда Антти Пеннанена начала с трех побед кряду — над Германией (3:1), Венгрией (4:1) и США (5:2).

Не сыграют: Теуво Терявяйнен.

Состояние команды: На этот чемпионат мира сборная Финляндии строит большие планы. Команда приехала в Швейцарию с конкурентным составом, с которым выдала безупречный старт.

С учетом матчей майского Евротура финны установили пять побед кряду. Трижды за этот период коллектив Антти Пеннанена не пропустил больше 1 гола. Еще ни разу на ЧМ-2026 Финляндия не забивала меньше 3 шайб.

Статистика для ставок

Финляндия не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду

Латвия победила в 2 личных встречах из 4 последних. Оба матча были товарищескими

В 9 последних личных встречах было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 15.00, ничья — в 8.90, а победа Финляндии — в 1.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: Очередной победный результат Финляндия готовится забрать за счет образцового тактического исполнения — в моменте добившись хорошей результативности и «засушив» латвийцев.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.87.

Прогноз: Латвия испытывает колоссальные проблемы с атакующей вариативностью, поэтому справиться с грамотно обороняющимися финнами ей вряд ли удастся.

Ставка: Индивидуальный тотал Латвии меньше 1 за 2.55.