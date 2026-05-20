В матче группы В чемпионата мира сборная Дании сыграет против сборной Словакии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 21 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Дания — Словакия с коэффициентом для ставки за 2.12.

Дания

Турнирная таблица: Сборная Дании на чемпионате мира пока не набрала очков, скандинавы в трёх матчах потерпели три поражения и занимают седьмое место в группе В.

Последние матчи: В рамках минувшего тура ЧМ-2026 датчане потерпели крупное поражение в матче против Канады (1:5).

Не сыграют: Из-за травмы груди встречу против словаков пропустит Фредерик Дичов.

Состояние команды: Дания проиграла в четвёртом матче подряд, включая игры чемпионата мира против Швеции (2:6) и Чехии (1:4), а также в товарищеском поединке против Словакии (2:4).

Словакия

Турнирная таблица: Сборная Словакия расположилась на втором месте группы В, набрав 8 очков. Европейская команда уступает лидерство лишь фавориту чемпионата мира — Канаде.

Последние матчи: Словаки потеряли первые очки на чемпионате мира, но всё же свою победу команда Владимира Орсага одержала над словенцами (5:4 Б). Победителя соперники определили в серии послематчевых бросков — решающую шайбу забросил нападающий Филип Мешар.

В составе победителей по шайбе забросили Марек Гривик, Йожеф Кмек, Кристиан Поспишил и Оливер Окулиар.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Словакии одержала очередную победу, выиграв у Норвегии (2:1) и Италии (4:1) в рамках чемпионата мира, а также у Дании в товарищеской игре (4:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.40, а победа Дании — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Сборная Словакии сейчас на ходу, чего не скажешь о Дании, которая пока не может набрать очки в ЧМ-2026. Последняя товарищеская игра между сборными показала, что скандинавам придётся непросто в предстоящей встрече. Ожидаем от Словакии уверенной игры и, конечно же, победы.

2.12 Фора Словакии (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора Словакии (-1) с коэффициентом 2.12

Прогноз: В трёх матчах чемпионата мира сборная Словакии забросила в ворота соперников 10 шайб. Дания забила 4 гола. Таким образом команды в среднем за матч забивают по 2 гола.

2.25 ТМ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.25.