Во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Болл-Арене» 23 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: «Колорадо» вышел в плей-офф в статусе обладателя Президентского Кубка, для завоевания которого команда набрала 121 очков в 82 матчах.

Последние матчи: После четырех подряд побед над «Лос-Анджелесом» «Колорадо» провел пять матчей против «Миннесоты», серия с которой драматично закончилась на домашнем льду «Эвеланш» (4:3, от).

В полуфинальной встрече накануне команда Джареда Беднара на своей территории не справилась с «Вегасом» (2:4). Впервые в этом плей-офф «Колорадо» проиграл дома.

Не сыграют: Кэйл Макар.

Состояние команды: Для «Колорадо» поражение в ночь на 21 мая стало лишь вторым по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф. При этом третий раз на дистанции в десять кубковых матчей «Эвс» пропустили 4 гола или более.

Последний раз до этого команда Джареда Беднара проигрывала в домашних стенах 12 апреля — еще в регулярке. Тогда соперником денверцев также оказался «Вегас» (2:3, от).

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» закончил регулярный чемпионат на 4-м месте в таблице Западной конференции с 95 очками в наличии.

Последние матчи: В двух предыдущих раундах «Вегас» провел по шесть матчей. В первой серии «Голден Найтс» сняли с дистанции «Юту» — дебютная Кубка Стэнли.

В четвертьфинале команда Джона Тортореллы разобралась с «Анахаймом», эффектно поставив точку в Калифорнии (5:1). Старт полуфинала также оказался за представителями Невады (4:2).

Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело, Марк Стоун.

Состояние команды: Третий подряд раунд плей-офф «Вегас» начал с победного результата. Ранее «Голден Найтс» выиграли в четырех гостевых кубковых встречах из шести.

Плей-офф дистанция команды Джона Тортореллы на текущее время насчитывает тринадцать матчей, в семи из которых минимальный порог ее результативности достигал отметки в 4 шайбы.

Статистика для ставок

«Вегас» обыграл «Колорадо» в 3 матчах из 5 последних

«Вегас» не проигрывает «Колорадо» в основное время на протяжении 3 матчей кряду

В 3 личных встречах в Денвере из 5 последних была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.42, победа «Вегаса» — в 3.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: В преддверии тяжелейшей поездки в Неваду «Колорадо» важно восстановить равенство. С точки зрения тактических и исполнительских возможностей денверцы обладают достаточным ресурсом, чтобы догнать «Вегас» по числу побед.

Прогноз: Оборону «Вегаса» нельзя назвать непоколебимой на дистанции. Даже по ходу плей-офф защита «Голден Найтс» регулярно дает сбой, что позволяет «Колорадо» в теории улучшить свою результативность.

