Улучшит ли Германия положение в таблице ЧМ-2026?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.25

В матче группы А чемпионата мира сборная Германии сыграет против сборной Венгрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 22 мая, начало — в 17:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом для ставки за 2.25.

Германия

Турнирная таблица: Хоккеисты Харольда Крайса занимают 7-е место в группе А. В четырех матчах сборная Германии набрала всего 1 очко.

Последние матчи: Сборная Германии смогла набрать единственный пункт в матче против США (3:4 Б). В серии буллитов немецкая команда уступила со счётом 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Германии проиграла в пятом матче подряд, проиграв на чемпионате мира не только США, но и Швейцарии (1:6), Латвии (0:2), Финляндии (1:3). В товарищеском матче немецкие хоккеисты также проиграли сборной США (2:5).

Венгрия

Турнирная таблица: Сборная Венгрии улучшила положение в группе А чемпионата мира, поднявшись на 5-е место. В трёх матчах команда набрала три очка.

Последние матчи: В третьей игре ЧМ-2026 венгры нанесли крупное поражение Великобритании (5:0). В составе победителей по дублю оформили Иштван Тербоч, Кристиан Надь. Ещё одну шайбу в сетку ворот соперника отправил Доман Сонгот.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Венграм удалось прервать 10-ти матчевую проигрышную серию, включая игры чемпионата мира против Австрии (2:4) и Финляндии (1:4).

Статистика для ставок

Венгрия занимает 5-е место в группе А чемпионата мира

Сборная Германии занимает 7-е место в группе А чемпионата мира

Германия одержала победу над Венгрией на ЧМ-2025 (6:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.15, ничья — в 9.00, а победа Венгрии — в 14.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: Сборная Германии в прошлом сезоне чемпионата мира обыграла венгров с разницей в 5 шайб. Немецкой команде удалось прервать проигрышную серию в поединке против США. Ожидаем, что команда сможет снова добиться успеха в матче с Венгрией.

Ставка: Фора Германии (-3.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.35.