Топим за «Атлетико» в четвертьфинале главного еврокубка! Да, выезд на «Камп Ноу», а соперник в отличной форме, но именно такие матчи и определяют, чего стоит команда Диего Симеоне в Европе. Оговоримся, если вы за «Барселону», вам в другой онлайн по этой ссылке. Здесь — взгляд на противостояние с мадридской стороны.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+5' И свисток на перерыв! Пока что отлично складывается матч для «Атлетико», ещё и всю вторую половину команда Симеоне проведёт в большинстве. Отдыхаем 15 минут и ждём ещё голов от «матрасников»!

45+4' Льоренте оказался в офсайде на правом фланге, рановато сделал рывок под пас Молины.

45+3' Левандовскому дали развернуться в штрафной, но всё-таки накрыл Льоренте удар – Муссо забрал мяч в руки после рикошета.

45+2' Пубиль пяткой выбил мяч из штрафной после навеса Рашфорда со штрафного. Всё спокойно.

45+1' Пубиль не особо жёстко играл против Левандовского, но всё равно получил жёлтую. Следующий матч пропустит защитник, обидно.

45' Добавлено 4 минуты.

45' ГООООООООООООЛ! «Атлетико» выходит вперёд в четвертьфинале Лиги чемпионов! Хулиан Альварес просто брильянтовый мяч уложил в девятку со штрафного, просто гений! 1:0, не расслабляться теперь!

44' Есть! Удалён с поля Пау Кубарси! Абсолютно заслуженно при этом, точно не играл в мяч и повалил Симеоне на газон. «Атлетико» в большинстве, вперёд!

42' Идёт смотреть ВАР арбитр! Ну явное же лишение возможности забить, удаляй!

41' Всего лишь жёлтую карточку получил Кубарси за фол на Симеоне! А вообще-то 1 на 1 мог убегать Джулиано, не красная ли это!

40' Симеоне догнал Канселу у лицевой линии и не дал пройти навесу – угловой.

39' Коке зацепил Ямаля по ноге в центре поля. Очень аккуратным надо быть 6-му номеру в отборах, всё-таки уже есть карточка.

39' Рашфорд вроде бы сам влетел в Симеоне у штрафной, но Ямаль в любом случае решил продолжить атаку и потерял мяч.

38' А вот подача у Симеоне не получилась, слишком высоко отправил мяч Джулиано.

37' Пубиль двух соперников обыграл под прессингом! Блестяще начал атаку «Атлетико».

36' Плохо навесил Рашфорд, Гризманн даже не прыгал и головой выбил мяч из штрафной.

35' Симеоне отобрал мяч у Рашфорда, угловой подадут хозяева.

34' Ле Норман внимательно играет в штрафной, вот сейчас прервал прострел Рашфорда с левого фланга.

34' Ольмо снова упал после минимального контакта с Ле Норманом — верит игроку «Барселоны» арбитр.

33' Жерар Мартин пробил издалека и не попал в створ. Муссо вроде бы всё контролировал, пусть и сделал шаг вперёд от ленточки.

32' Отлично работает защита «Атлетико»! Ле Норман и Пубиль два удара подряд из пределов штрафной накрыли!

32' Наконец-то полный состав у «Атлетико», Пубиль вышел вместо Ганцко.

31' А вот это, кажется, лишняя жёлтая карточка. Коке её получил всего за второй фол в матче, при этом не самый жёсткий.

30' Как же хорош Муссо! Рашфорд дотянулся до мяча у лицевой и срезал его в сторону ворот, кипер удар отразил, ещё и не дал мячу уйти на угловой, браво!

30' Ганцко увели за пределы поля, не выглядит лёгким его повреждение. Вдесятером придётся поиграть какое-то время «Атлетико». Сейчас особенно внимательно нужно в защите!

29' Педри чересчур много разговаривает с арбитром и получает за это заслуженную жёлтую карточку. Ну а как иначе?

28' Очень неприятные новости для «Атлетико». Ганцко неудачно приземлился на ногу и держится за колено. Надеемся, что обойдётся шоком защитник.

27' Молина и Симеоне отлично разобрались в обороне, даже угловой не дали заработать Рашфорду.

26' Задумка Гризманна с пасом на ход Альваресу не сработала, поздно сделал рывок Хулиан. Но в следующий раз обязательно пройдёт, большой палец вверх показал аргентинец.

25' И снова фолит Канселу! В этот раз Симеоне досталось, а не пора ли жёлтую показывать португальцу?

24' Хороший контрпрессинг был на левом фланге, Лукман и Коке вдвоём накрыли Кунде.

23' Примерно половина тайма позади, пока что всё очень неплохо для «Атлетико». Хозяева пусть предлагают свою игру, а Симеоне вполне устраивает игра вторым номером.

21' Ямаль исполнил немного актёрства у штрафной «матрасников», арбитр всй грамотно рассудил и не стал свистеть фол.

20' Решили немного подержать мяч игроки «Атлетико», но всё-таки главная сила сегодня в другом. Хотя и владение лишним не будет, если не рисковать у своих ворот.

19' Канселу влетел в Ле Нормана и повалил его на газон. Был недоволен чем-то португаец, хотя очевидно, что фолил.

18' «Барселона» открыла счёт, но арбитр тут же поднял флаг. Ямаль однозначно был во вне игры, хорошо выдержали линию защитники «Атлетико».

17' Эх, не решился бить Молина из-за штрафной, а ведь он это отлично умеет! Ещё и в руку защитнику «Барсы» попал мяч, арбитр не среагировал.

16' Хорош Ле Норман! Уверенно сыграл у своих ворот и перехватил прострел Рашфорда на Левандовского!

15' И снова в штрафную соперника заходит «Атлетико» — в этот раз не повезло с тем, что мяч в руку Лукману попал.

14' Гризманн выиграл верх в центре поля и даже скинул вперёд, но Лукман не понял задумку партнёра.

13' Рашфорда оставили одного в штрафной на дальней штанге, но англичанин с лёта не попал в створ. Муссо контролировал момент.

11' Опасно простреливал Симеоне на дальнюю штангу, пару шагов не хватило Гризманну, чтобы забить! Очень качественную атаку провёл «Атлетико».

10' Симеоне дал пробил Канселу после смещения в центр, Муссо забрал мяч. Повнимательнее нужно быть в отборах, пространство у штрафной нельзя давать каталонцам.

08' Коке остановил контратаку «Барселоны» фолом на Ольмо, всё в порядке — это точно лучше, чем бежать 70 метров назад.

08' Неудачно разыграл угловой Альварес, низом искал Льоренте в штрафной.

07' Первый угловой заработал «Атлетико». Лукман пытался пробить с острого угла и попал в защитника.

07' Хорошо играет на перехвате Молина, прочитал пас Ямаля вдоль штрафной.

06' И сразу опасный момент! Альварес вошёл в штрафную и с левой пробил в ближний — попал в Гарсию.

05' А вот и первая опасная атака «Атлетико»! Молина простреливал с правого фланга, у Коке слегка не получился пас на ход Гризманну.

04' Зря решили разыгрывать низом «матрасники», Коке потерял мяч, но Муссо снова отлично сыграл на линии и не дал забить Рашфорду.

03' Низким блоком ожидаемо выстроился «Атлетико» — главное, чтобы сегодня работали контратаки.

02' В порядке Муссо, уверенно забрал мяч в руки после удара Рашфорда.

01' Гризманн тут же обозначил градус прессинга, не дал Педри долго держать мяч и сфолил.

01' Альварес начал с центра – ну, поехали!

До матча

21:57 Команды выходят на поле! Игроки «Атлетико» выглядят максимально уверенно, готовы к двухматчевой битве за полуфинал.

21:50 Около 10 минут остаётся до старта одного из главных испанских противостояний, в Барселоне около 15 градусов, а выездной сектор «матрасников» выглядит очень внушительно. Приехали побеждать!

Игроки «Атлетико» на разминке

21:45 Симеоне вернул Руджери на левый фланг обороны под Ламина Ямаля, Гонсалесу было невероятно трудно в матче Примеры, его удаление это подтвердило. В нападение вернулся Альварес, на его связку с Гризманном сегодня главные надежды «Атлетико».

Антуан Гризманн и Хулиан Альварес

21:40 Стартовые составы команд:

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кубарси, Канселу, Эрик Гарсия, Мартин, Ольмо, Кунде, Педри, Рашфорд, Ямаль, Левандовский.

«Атлетико»: Муссо, Ганцко, Ле Норман, Молина, Руджери, Коке, Льоренте, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.

21:35 Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Для «Атлетико» Мадрид это назначение не самое приятное: команда ещё ни разу не выигрывала при этом арбитре. В четырёх матчах — три поражения и одна ничья. Последний случай — ничья с «Галатасараем» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого были поражения от «ПСЖ», «Брюгге» и «Интера». Причём игра с парижанами запомнилась спорными решениями и вызвала серьёзное недовольство со стороны Диего Симеоне и команды.

«Атлетико»

У «Атлетико» в этой паре есть важное преимущество — опыт именно таких еврокубковых противостояний. Команда Симеоне уже дважды выбивала «Барселону» из Лиги чемпионов, и оба раза на стадии четвертьфинала. Не все из нынешнего состава помнят те игры, но для клуба — вполне живая традиция. Последние результаты могут смущать — три поражения подряд. Но контекст здесь важнее самих цифр. В недавней игре против «Барселоны» в чемпионате «Атлетико» ротировал состав и всё равно оставался в игре до самого конца, уступив лишь в концовке, да ещё и в меньшинстве. Это скорее добавляет уверенности, чем её отнимает.

Теперь о главном. У «Атлетико» есть понятный путь к результату — и он проходит через слабые места соперника. Команда Ханси Флика играет с высокой линией обороны и уже давно не может провести «сухой» матч в Лиге чемпионов. Это не случайность, а значит, пространство за спинами защитников будет — вопрос только в том, насколько эффективно гости им воспользуются.

Многое будет зависеть от Хулиана Альвареса. Он не только главный бомбардир команды в этом розыгрыше, но и ключевой игрок в переходных фазах — прессинге, движении, работе между линиями. Плюс фланги, где «Атлетико» может разгонять атаки и ловить «Барселону» в моменты, когда та теряет баланс.

Но ключевое слово для «Атлетико» — терпение. Без мяча придётся проводить значительную часть матча. Важно не просто обороняться, а делать это организованно, не теряя компактности. Если команда выдержит давление и не даст игре превратиться в односторонний штурм, свои моменты у неё обязательно появятся.

«Барселона»

«Барселона» подходит к матчу в отличной форме. Серия без поражений, уверенная игра в атаке, разгром «Ньюкасла» в предыдущем раунде — всё это на бумаге делает команду Ханси Флика фаворитом.

Особенно выделяется Ламин Ямаль, который проводит выдающийся сезон и уже стал лидером каталонцев. Плюс Роберт Левандовский — человек, который может решить эпизод из ничего, что он и сделал в последней встрече с «Атлетико».

Но при всех плюсах у «Барселоны» есть и очевидная зона риска. Высокая линия обороны, агрессивная структура и отсутствие «сухих» матчей в Европе — всё это создаёт уязвимости. Против большинства соперников это не критично, но «Атлетико» как раз та команда, которая умеет наказывать за такие вещи.

На что обратить внимание

Сценарий читается довольно чётко. «Барселона» будет владеть мячом, давить, пытаться задавить интенсивностью и количеством атак. «Атлетико» — искать моменты в переходах, играть от дисциплины.

Если «Атлетико» выдержит стартовое давление, не допустит быстрых ошибок у своей штрафной и сохранит концентрацию на протяжении всего матча, у него есть всё, чтобы увезти из Барселоны результат, с которым можно будет рассчитывать на полуфинал.

