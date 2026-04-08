Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими мыслями о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоится 8 апреля.

«Три игры с "Атлетико" за 11 дней? Этот матч особенный, потому что это Лига чемпионов, и мы все стремимся показать нашу лучшую игру. Важно придерживаться нашего стиля, чтобы каждый игрок участвовал в обороне, грамотно занимал позиции и сохранял структуру команды», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

В последнем матче между этими командами в чемпионате Испании «Барселона» одержала победу со счетом 2:1.