24 мая в 38‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Вильярреал — Атлетико Мадрид с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Вильярреал»

Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» идёт третьим в таблице чемпионата Испании с 69 очками.

Последние матчи: в 37‑м туре «Вильярреал» проиграл в гостях «Райо Вальекано» со счётом 0:2. Соперник, который почти не имел мотивации, выглядел на удивление сильнее и по делу взял три очка, забив в каждом из таймов.

Ранее было поражение на своём поле от «Севильи» со счётом 2:3 и ничья в гостях с «Мальоркой» (1:1).

Не сыграют: травмирован Фойт (з).

Состояние команды: конец успешного сезона «Вильярреал» немного смазал, но всё равно задолго до этого завоевал право играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Летом у команды будет новый главный тренер. Уже объявлено, что Марселино покидает свой пост после нескольких лет плодотворной работы.

«Атлетико» Мадрид

Турнирное положение: за тур до конца Примеры «Атлетико» Мадрид занимает четвёртую строчку, уступая «Вильярреалу» по дополнительным показателям.

Последние матчи: домашняя встреча с «Жироной» получилась непростой и завершилась победой со счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Лукман. После перерыва соперник смотрелся лучше, но так и не смог забить прочной обороне «матрасников».

До этого была гостевая победа над «Осасуной» (2:1) и поражение на своём поле от «Сельты» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Альварес (н), Барриос (п), Кардозо (п), Хименес (з), Гонсалес (п), Молина (з); дисквалифицирован — Ле Норман (з).

Состояние команды: главным событием для «Атлетико» Мадрид стал уход по окончании сезона символа клуба Антуана Гризманна. По‑прежнему не совсем ясна судьба и главного тренера Диего Симеоне, данные о его будущем весьма противоречивые. Сезон для команды получился очень непростым, и поставить можно от силы «хорошо».

Статистика для ставок

В первом круге «Атлетико» Мадрид выиграл со счётом 2:0.

В прошлом сезоне обе игры не выявили победителя (1:1, 2:2).

В позапрошлом сезоне «Атлетико» Мадрид был сильнее (3:1, 2:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вильярреала» дают 2,50, а на «Атлетико» Мадрид — 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 3 идет за 2,05, а тотал больше 3 можно взять за 1,70.

Прогноз: хозяева просто обязаны тепло и удачно попрощаться с Марселино. «Вильярреал» подходит к этому матчу почти в оптимальном составе, тогда как у гостей серьёзные кадровые потери, и даже длинная скамейка запасных вряд ли поможет их компенсировать.

Основная ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1,80.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант с большим количеством забитых мячей. Оба клуба находятся на пороге изменений перед началом следующего сезона.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,35.