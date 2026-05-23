24 мая в 38‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Вильярреал — Атлетико Мадрид с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Вильярреал»
Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» идёт третьим в таблице чемпионата Испании с 69 очками.
Последние матчи: в 37‑м туре «Вильярреал» проиграл в гостях «Райо Вальекано» со счётом 0:2. Соперник, который почти не имел мотивации, выглядел на удивление сильнее и по делу взял три очка, забив в каждом из таймов.
Ранее было поражение на своём поле от «Севильи» со счётом 2:3 и ничья в гостях с «Мальоркой» (1:1).
Не сыграют: травмирован Фойт (з).
Состояние команды: конец успешного сезона «Вильярреал» немного смазал, но всё равно задолго до этого завоевал право играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Летом у команды будет новый главный тренер. Уже объявлено, что Марселино покидает свой пост после нескольких лет плодотворной работы.
«Атлетико» Мадрид
Турнирное положение: за тур до конца Примеры «Атлетико» Мадрид занимает четвёртую строчку, уступая «Вильярреалу» по дополнительным показателям.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: домашняя встреча с «Жироной» получилась непростой и завершилась победой со счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Лукман. После перерыва соперник смотрелся лучше, но так и не смог забить прочной обороне «матрасников».
До этого была гостевая победа над «Осасуной» (2:1) и поражение на своём поле от «Сельты» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Альварес (н), Барриос (п), Кардозо (п), Хименес (з), Гонсалес (п), Молина (з); дисквалифицирован — Ле Норман (з).
Состояние команды: главным событием для «Атлетико» Мадрид стал уход по окончании сезона символа клуба Антуана Гризманна. По‑прежнему не совсем ясна судьба и главного тренера Диего Симеоне, данные о его будущем весьма противоречивые. Сезон для команды получился очень непростым, и поставить можно от силы «хорошо».
Статистика для ставок
- В первом круге «Атлетико» Мадрид выиграл со счётом 2:0.
- В прошлом сезоне обе игры не выявили победителя (1:1, 2:2).
- В позапрошлом сезоне «Атлетико» Мадрид был сильнее (3:1, 2:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вильярреала» дают 2,50, а на «Атлетико» Мадрид — 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 3 идет за 2,05, а тотал больше 3 можно взять за 1,70.
Прогноз: хозяева просто обязаны тепло и удачно попрощаться с Марселино. «Вильярреал» подходит к этому матчу почти в оптимальном составе, тогда как у гостей серьёзные кадровые потери, и даже длинная скамейка запасных вряд ли поможет их компенсировать.
Основная ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1,80.
Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант с большим количеством забитых мячей. Оба клуба находятся на пороге изменений перед началом следующего сезона.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,35.