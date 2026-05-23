В субботу, 23 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» примет «Барселону». Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

21:52 Комфортные +23 сегодня в Валенсии, без осадков.

21:46 Главный арбитр встречи — 41-летний Адриан Кордеро Вега. «Барселона» семь раз играла под присмотром этого судьи и одержала шесть побед.

21:35 Сегодняшний матч пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья», вмещающем 49 430 зрителей.

Стартовые составы команд

«Валенсия»: Дмитриевски, Нуньес, Таррега, Пепелу, Васкес, Риоха, Угринич, Родригес, Лопес, Герра, Дуро.

«Барселона»: Щенсный, Гарсия, Араухо, Мартин, Бальде, Гави, Берналь, Торрес, Ольмо, Рэшфорд, Левандовский.

«Валенсия»

Матч с «Барселоной» в последнем туре — фактически важнейшая игра всего сезона для «Валенсии». Клуб претендует на первое за семь лет попадание в еврокубки, хотя шансы на это всё-таки не очень высокие. От команды Карлоса Корберана зависит далеко не всё: «Валенсия» идёт в таблице девятой и отстаёт на два очка от седьмого места, дающего дорогу в Лигу конференций — его сейчас занимает «Хетафе». Это означает, что ей нужно не только побеждать «Барселону», но и ждать осечек и от «Хетафе», и от «Райо Вальекано», который занимает восьмую строчку.

Как минимум свою часть этого плана валенсийцы выполнить способны: команда набрала приличную форму и за шесть последних туров с середины апреля потерпела лишь одно поражение — от «Атлетико» (0:2), одержав три победы. В предыдущем туре «Валенсия» устроила безумный камбэк в матче против «Сосьедада» и выиграла со счётом 4:3, уступая 2:3 к 88-й минуте и играя в меньшинстве — собственно, эта победа и позволила ей до сих пор оставаться в битве за еврокубки.

«Барселона»

У «Барселоны» мотивация на последний тур куда менее серьёзная — точнее, с точки зрения турнирных задач она отсутствует напрочь. Каталонцы официально оформили чемпионство в Ла Лиге ещё две недели назад, поэтому последние туры превратились в формальность: сразу после триумфального Класико «Барса» проиграла «Алавесу» (0:1), однако затем справилась дома с «Бетисом» (3:1). Но там стимул брать три очка как раз был: каталонцы шли (и успешно дошли) за уникальным рекордом — 19 победами в 19 домашних матчах Примеры в сезоне.

Впрочем, кое-какая мотивация у «Барселоны» будет и в сегодняшней встрече — достойно и победно проводить Роберта Левандовского, который сыграет свой последний матч в футболке каталонского клуба. К игре с «Валенсией» команда Флика подходит с 11 победами за 13 матчей, но без травмированных Кунде, Фермина и Ямаля.

Личные встречи

«Барселона» в последние годы без шансов уничтожает «Валенсию» в личках: за три матча с начала 2025-го каталонцы забили сопернику 18 голов, пропустив всего 1 — 7:1, 5:0 и 6:0. А вообще последний раз «Валенсия» побеждала «Барсу» аж в январе 2020-го, ещё до коронавируса (2:0 на своём поле) — в 12 встречах с тех пор она 10 раз проиграла и всего дважды зацепилась за ничью.

