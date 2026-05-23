«Бавария» возвращается в берлинский финал впервые с 2020 года и может закрыть почти идеальный внутренний сезон золотым дублем. «Штутгарт» едет на Олимпийский стадион в статусе действующего обладателя Кубка Германии и попробует впервые в своей истории защитить трофей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча
20 сек.

45+1' Перерыв в Берлине! Нули на табло в финале Кубка Германии, а «Штутгарт» вообще не уступает могучей «Баварии» после первого тайма. Самое интересное команды оставили на вторую половину, а пока – отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

44' Жаке здорово сыграл в отборе против Диаса у своей штрафной, очень надёжны сегодня игроки «Штутгарта» в защите.

42' Кейн принял мяч в штрафной после заброса Киммиха и упал после контакта с защитником — арбитр молчит.

41' Штрафной заработал Олисе на половине поля соперника, наверняка Киммих будет подавать.

39' Держит мяч «Бавария», ищут свой момент мюнхенцы.

37' Мощно пробил из-за штрафной Станишич — Нюбель тащит! Кейн немного не успел на добивание.

Йосип Станишич
Йосип Станишич x.com

35' Фол в атаке зафиксировал арбитр, Диасу досталось по затылку.

34' Угловой заработал «Штутгарт».

33' Левелинг пытался протащить мяч через весь правый фланг, но всё-таки Та успел подстраховать партнёров и выбить мяч в аут.

32' Мусиала скинул налево Диасу, у него тут же отобрали мяч.

30' Луис Диас сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол, на месте Нюбель.

29' Перестарался в прессинге Павлович и нарушил правила на половине поля «Штутгарта».

27' Фюрих здорово убежал по левому флангу, сместился в центр и с правой пробил — слишком просто для Урбига.

26' Лаймер перехватил мяч и простреливал в штрафную на Диаса, перехватил Шабо.

24' Ундав рухнул на газон после контакта с Та – арбитр не реагирует.

23' Шабо на газоне, нужна помощь врачей защитнику «Штутгарта».

22' Олисе навесил в штрафную, Кейн опередил Нюбеля, но затылком не попал в створ!

20' Киммих попробовал мягко забросить в штрафную на Кейна, не добрался до мяча Гарри.

18' Не получился угловой у «Штутгарта», «Бавария» начинает свою атаку.

17' Миттельштедт с левой пробил издали в угол — Урбиг спас «Баварию»!

15' Упамекано протащил мяч на чужую половину поля, отдал на Олисе, а пас Майкла на Мусиалу не прошёл, слишком сильно получилось.

13' Станишич прострелил с левого фланга на Кейна, тот пробил мимо ворот из-за штрафной. Но офсайд был в развитии атаки, в любом случае.

11' Не прошёл заброс на Кейна, Киммих пытался разрезать защиту «Штутгарта».

08' Урбиг забрал мяч в руки после длинной передачи в сторону Демировича.

06' С правого фланга в штрафную простреливал Ундав, не прошёл пас.

04' Штиллер с левой решил пробил из-за штрафной – выше ворот.

03' Штиллер сфолил на Олисе в центре поля, пока что без карточек.

02' Урбиг забрал мяч в руки после углового, но «Штутгарт» уже заявил о намерениях.

01' «Штутгарт» заработал угловой на первой же минуте.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

20:55 Команды на поле «Олимпиаштадиона»! Фанаты на обеих заворотных трибунах развернули огромные перфомансы, атмосфера немецкого футбола, как всегда, на высшем уровне!

Перфоманс фанатов «Баварии»
Перфоманс фанатов «Баварии» x.com
Перфоманс фанатов «Штутгарта»
Перфоманс фанатов «Штутгарта» x.com

20:45 Стартовые составы команд на финал Кубка Германии:

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Кейн.

«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Жаке, Левелинг, Андрес, Штиллер, Миттельштедт, Фюрих, Демирович, Ундав.

Мануэль Нойер из-за травмы не попал в состав «Баварии», поэтому ворота мюнхенцев в финале Кубка Германии защищает Йонас Урбиг.  У «Штутгарта» капитанская повязка у Дениза Ундава, который выходит в атаке вместе с Эрмедином Демировичем.

20:35 Финал Кубка Германии обслужит Свен Яблонский. Для 36-летнего арбитра это будет первый финал Кубка Германии в карьере. Ему помогут ассистенты Саша Тилерт и Эдуард Байтингер, четвёртый арбитр — Франк Вилленборг, резервный ассистент — Эрик Мюллер. За ВАР будут отвечать Зёрен Шторкс и Кристиан Фишер. Отдельная деталь: впервые видеоассистенты будут работать на месте в Берлине, а не из центра ВАР в Кёльне.

«Бавария» — «Штутгарт»
«Бавария» — «Штутгарт» x.com

«Бавария»

Для «Баварии» этот финал — не просто шанс на ещё один титул, а возможность вернуть трофей, который не удавалось выиграть шесть лет.  В последний раз мюнхенцы играли в финале Кубка Германии в сезоне-2019/20, когда победили «Байер» (4:2).  Сейчас команда Венсана Компани снова добралась до Берлина и проводит 25-й финал турнира в клубной истории.  По этому показателю «Бавария» остаётся рекордсменом, как и по числу побед в Кубке: 20 титулов, что на 14 больше, чем у ближайших преследователей.

Сезон у мюнхенцев получился мощным почти по всем внутренним параметрам.  «Бавария» выиграла Бундеслигу, одержав 28 побед в 34 турах, и забила 122 мяча.  Последний матч чемпионата команда закрыла разгромом «Кёльна» (5:1), а всего в 54 официальных встречах сезона у неё 45 побед, шесть ничьих и только три поражения.  Ещё одна победа позволит повторить клубный рекорд сезона-2012/13, когда команда выиграла 46 матчей во всех турнирах.

Главная фигура атаки — Гарри Кейн.  Англичанин забил 36 голов в Бундеслиге и 58 во всех турнирах, а в Кубке Германии с семью мячами подходит к финалу лучшим бомбардиром розыгрыша.  Вокруг него — привычная мощь: Мусиала между линиями, Олисе справа, Луис Диас слева, Киммих в центре.  Но есть и серьёзные кадровые потери.  Мануэль Нойер пропустит финал из-за мышечной проблемы в левой икре, поэтому в воротах ожидается Йонас Урбиг.  Также не сыграют Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри, а капитанская повязка перейдёт к Йозуа Киммиху.

«Штутгарт»

«Штутгарт» уже выполнил важнейшую сезонную задачу: ничья с «Айнтрахтом» в последнем туре Бундеслиги помогла команде Себастьяна Хёнеса финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.  Теперь у швабов есть шанс сделать сезон историческим — второй год подряд выиграть Кубок Германии.  В прошлом финале «Штутгарт» обыграл «Арминию» (4:2), остановив сказку клуба из третьего дивизиона.  Сейчас соперник совсем другого уровня.

Финал против «Баварии» для «Штутгарта» — ещё и попытка сломать очень неприятную серию.  В этом сезоне команды встречались трижды, и все три матча выиграли мюнхенцы с общей разницей мячей 11:3.  Сначала была победа «Баварии» в Суперкубке (2:1), затем разгром «Штутгарта» в Бундеслиге (5:0) и ещё одна победа мюнхенцев (4:2) в апреле, которая досрочно оформила их чемпионство.  Всего «Штутгарт» проиграл семь из восьми последних встреч с «Баварией» и с 2018 года победил её только один раз.

Зато к финалу действующий обладатель Кубка подходит почти в оптимальном состоянии.  В отличие от «Баварии», у Хёнеса нет серьёзных кадровых проблем.  В старт должен вернуться Атакан Каразор, а Билал Эль-Ханнусс добавит команде креатива между линиями.  В атаке ключевая роль у Дениза Ундава: он забил 25 мячей во всех турнирах и будет одним из главных адресатов для быстрых выходов из-под давления.

Контекст

«Бавария» и «Штутгарт» уже дважды встречались в финале Кубка Германии, и оба раза трофей уходил в Мюнхен: в 1986 году «Бавария» выиграла 5:2, а в 2013-м — 3:2.  Для «Штутгарта» это пятая попытка взять Кубок, но именно против «Баварии» в финалах у него пока только болезненные воспоминания.  У мюнхенцев мотивация тоже особенная.  После вылета из Лиги чемпионов сезон нельзя назвать идеальным, но внутри Германии команда Компани претендует на дубль и первый Кубок за шесть лет.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.