«Бавария» возвращается в берлинский финал впервые с 2020 года и может закрыть почти идеальный внутренний сезон золотым дублем. «Штутгарт» едет на Олимпийский стадион в статусе действующего обладателя Кубка Германии и попробует впервые в своей истории защитить трофей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+1' Перерыв в Берлине! Нули на табло в финале Кубка Германии, а «Штутгарт» вообще не уступает могучей «Баварии» после первого тайма. Самое интересное команды оставили на вторую половину, а пока – отдыхаем 15 минут!
45' Добавлена минута.
44' Жаке здорово сыграл в отборе против Диаса у своей штрафной, очень надёжны сегодня игроки «Штутгарта» в защите.
42' Кейн принял мяч в штрафной после заброса Киммиха и упал после контакта с защитником — арбитр молчит.
41' Штрафной заработал Олисе на половине поля соперника, наверняка Киммих будет подавать.
39' Держит мяч «Бавария», ищут свой момент мюнхенцы.
37' Мощно пробил из-за штрафной Станишич — Нюбель тащит! Кейн немного не успел на добивание.
35' Фол в атаке зафиксировал арбитр, Диасу досталось по затылку.
34' Угловой заработал «Штутгарт».
33' Левелинг пытался протащить мяч через весь правый фланг, но всё-таки Та успел подстраховать партнёров и выбить мяч в аут.
32' Мусиала скинул налево Диасу, у него тут же отобрали мяч.
30' Луис Диас сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол, на месте Нюбель.
29' Перестарался в прессинге Павлович и нарушил правила на половине поля «Штутгарта».
27' Фюрих здорово убежал по левому флангу, сместился в центр и с правой пробил — слишком просто для Урбига.
26' Лаймер перехватил мяч и простреливал в штрафную на Диаса, перехватил Шабо.
24' Ундав рухнул на газон после контакта с Та – арбитр не реагирует.
23' Шабо на газоне, нужна помощь врачей защитнику «Штутгарта».
22' Олисе навесил в штрафную, Кейн опередил Нюбеля, но затылком не попал в створ!
20' Киммих попробовал мягко забросить в штрафную на Кейна, не добрался до мяча Гарри.
18' Не получился угловой у «Штутгарта», «Бавария» начинает свою атаку.
17' Миттельштедт с левой пробил издали в угол — Урбиг спас «Баварию»!
15' Упамекано протащил мяч на чужую половину поля, отдал на Олисе, а пас Майкла на Мусиалу не прошёл, слишком сильно получилось.
13' Станишич прострелил с левого фланга на Кейна, тот пробил мимо ворот из-за штрафной. Но офсайд был в развитии атаки, в любом случае.
11' Не прошёл заброс на Кейна, Киммих пытался разрезать защиту «Штутгарта».
08' Урбиг забрал мяч в руки после длинной передачи в сторону Демировича.
06' С правого фланга в штрафную простреливал Ундав, не прошёл пас.
04' Штиллер с левой решил пробил из-за штрафной – выше ворот.
03' Штиллер сфолил на Олисе в центре поля, пока что без карточек.
02' Урбиг забрал мяч в руки после углового, но «Штутгарт» уже заявил о намерениях.
01' «Штутгарт» заработал угловой на первой же минуте.
01' «Бавария» начала с центра, поехали!
До матча
20:55 Команды на поле «Олимпиаштадиона»! Фанаты на обеих заворотных трибунах развернули огромные перфомансы, атмосфера немецкого футбола, как всегда, на высшем уровне!
20:45 Стартовые составы команд на финал Кубка Германии:
«Бавария»: Урбиг, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Кейн.
«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Жаке, Левелинг, Андрес, Штиллер, Миттельштедт, Фюрих, Демирович, Ундав.
Мануэль Нойер из-за травмы не попал в состав «Баварии», поэтому ворота мюнхенцев в финале Кубка Германии защищает Йонас Урбиг. У «Штутгарта» капитанская повязка у Дениза Ундава, который выходит в атаке вместе с Эрмедином Демировичем.
20:35 Финал Кубка Германии обслужит Свен Яблонский. Для 36-летнего арбитра это будет первый финал Кубка Германии в карьере. Ему помогут ассистенты Саша Тилерт и Эдуард Байтингер, четвёртый арбитр — Франк Вилленборг, резервный ассистент — Эрик Мюллер. За ВАР будут отвечать Зёрен Шторкс и Кристиан Фишер. Отдельная деталь: впервые видеоассистенты будут работать на месте в Берлине, а не из центра ВАР в Кёльне.
«Бавария»
Для «Баварии» этот финал — не просто шанс на ещё один титул, а возможность вернуть трофей, который не удавалось выиграть шесть лет. В последний раз мюнхенцы играли в финале Кубка Германии в сезоне-2019/20, когда победили «Байер» (4:2). Сейчас команда Венсана Компани снова добралась до Берлина и проводит 25-й финал турнира в клубной истории. По этому показателю «Бавария» остаётся рекордсменом, как и по числу побед в Кубке: 20 титулов, что на 14 больше, чем у ближайших преследователей.
Сезон у мюнхенцев получился мощным почти по всем внутренним параметрам. «Бавария» выиграла Бундеслигу, одержав 28 побед в 34 турах, и забила 122 мяча. Последний матч чемпионата команда закрыла разгромом «Кёльна» (5:1), а всего в 54 официальных встречах сезона у неё 45 побед, шесть ничьих и только три поражения. Ещё одна победа позволит повторить клубный рекорд сезона-2012/13, когда команда выиграла 46 матчей во всех турнирах.
Главная фигура атаки — Гарри Кейн. Англичанин забил 36 голов в Бундеслиге и 58 во всех турнирах, а в Кубке Германии с семью мячами подходит к финалу лучшим бомбардиром розыгрыша. Вокруг него — привычная мощь: Мусиала между линиями, Олисе справа, Луис Диас слева, Киммих в центре. Но есть и серьёзные кадровые потери. Мануэль Нойер пропустит финал из-за мышечной проблемы в левой икре, поэтому в воротах ожидается Йонас Урбиг. Также не сыграют Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри, а капитанская повязка перейдёт к Йозуа Киммиху.
«Штутгарт»
«Штутгарт» уже выполнил важнейшую сезонную задачу: ничья с «Айнтрахтом» в последнем туре Бундеслиги помогла команде Себастьяна Хёнеса финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов. Теперь у швабов есть шанс сделать сезон историческим — второй год подряд выиграть Кубок Германии. В прошлом финале «Штутгарт» обыграл «Арминию» (4:2), остановив сказку клуба из третьего дивизиона. Сейчас соперник совсем другого уровня.
Финал против «Баварии» для «Штутгарта» — ещё и попытка сломать очень неприятную серию. В этом сезоне команды встречались трижды, и все три матча выиграли мюнхенцы с общей разницей мячей 11:3. Сначала была победа «Баварии» в Суперкубке (2:1), затем разгром «Штутгарта» в Бундеслиге (5:0) и ещё одна победа мюнхенцев (4:2) в апреле, которая досрочно оформила их чемпионство. Всего «Штутгарт» проиграл семь из восьми последних встреч с «Баварией» и с 2018 года победил её только один раз.
Зато к финалу действующий обладатель Кубка подходит почти в оптимальном состоянии. В отличие от «Баварии», у Хёнеса нет серьёзных кадровых проблем. В старт должен вернуться Атакан Каразор, а Билал Эль-Ханнусс добавит команде креатива между линиями. В атаке ключевая роль у Дениза Ундава: он забил 25 мячей во всех турнирах и будет одним из главных адресатов для быстрых выходов из-под давления.
Контекст
«Бавария» и «Штутгарт» уже дважды встречались в финале Кубка Германии, и оба раза трофей уходил в Мюнхен: в 1986 году «Бавария» выиграла 5:2, а в 2013-м — 3:2. Для «Штутгарта» это пятая попытка взять Кубок, но именно против «Баварии» в финалах у него пока только болезненные воспоминания. У мюнхенцев мотивация тоже особенная. После вылета из Лиги чемпионов сезон нельзя назвать идеальным, но внутри Германии команда Компани претендует на дубль и первый Кубок за шесть лет.
