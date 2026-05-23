«Бавария» возвращается в берлинский финал впервые с 2020 года и может закрыть почти идеальный внутренний сезон золотым дублем. «Штутгарт» едет на Олимпийский стадион в статусе действующего обладателя Кубка Германии и попробует впервые в своей истории защитить трофей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+1' Перерыв в Берлине! Нули на табло в финале Кубка Германии, а «Штутгарт» вообще не уступает могучей «Баварии» после первого тайма. Самое интересное команды оставили на вторую половину, а пока – отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

44' Жаке здорово сыграл в отборе против Диаса у своей штрафной, очень надёжны сегодня игроки «Штутгарта» в защите.

42' Кейн принял мяч в штрафной после заброса Киммиха и упал после контакта с защитником — арбитр молчит.

41' Штрафной заработал Олисе на половине поля соперника, наверняка Киммих будет подавать.

39' Держит мяч «Бавария», ищут свой момент мюнхенцы.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 1 Фолы 5

37' Мощно пробил из-за штрафной Станишич — Нюбель тащит! Кейн немного не успел на добивание.

35' Фол в атаке зафиксировал арбитр, Диасу досталось по затылку.

34' Угловой заработал «Штутгарт».

33' Левелинг пытался протащить мяч через весь правый фланг, но всё-таки Та успел подстраховать партнёров и выбить мяч в аут.

32' Мусиала скинул налево Диасу, у него тут же отобрали мяч.

30' Луис Диас сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол, на месте Нюбель.

29' Перестарался в прессинге Павлович и нарушил правила на половине поля «Штутгарта».

27' Фюрих здорово убежал по левому флангу, сместился в центр и с правой пробил — слишком просто для Урбига.

26' Лаймер перехватил мяч и простреливал в штрафную на Диаса, перехватил Шабо.

24' Ундав рухнул на газон после контакта с Та – арбитр не реагирует.

23' Шабо на газоне, нужна помощь врачей защитнику «Штутгарта».

22' Олисе навесил в штрафную, Кейн опередил Нюбеля, но затылком не попал в створ!

20' Киммих попробовал мягко забросить в штрафную на Кейна, не добрался до мяча Гарри.

18' Не получился угловой у «Штутгарта», «Бавария» начинает свою атаку.

17' Миттельштедт с левой пробил издали в угол — Урбиг спас «Баварию»!

15' Упамекано протащил мяч на чужую половину поля, отдал на Олисе, а пас Майкла на Мусиалу не прошёл, слишком сильно получилось.

13' Станишич прострелил с левого фланга на Кейна, тот пробил мимо ворот из-за штрафной. Но офсайд был в развитии атаки, в любом случае.

11' Не прошёл заброс на Кейна, Киммих пытался разрезать защиту «Штутгарта».

08' Урбиг забрал мяч в руки после длинной передачи в сторону Демировича.

06' С правого фланга в штрафную простреливал Ундав, не прошёл пас.

04' Штиллер с левой решил пробил из-за штрафной – выше ворот.

03' Штиллер сфолил на Олисе в центре поля, пока что без карточек.

02' Урбиг забрал мяч в руки после углового, но «Штутгарт» уже заявил о намерениях.

01' «Штутгарт» заработал угловой на первой же минуте.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

20:55 Команды на поле «Олимпиаштадиона»! Фанаты на обеих заворотных трибунах развернули огромные перфомансы, атмосфера немецкого футбола, как всегда, на высшем уровне!

20:45 Стартовые составы команд на финал Кубка Германии:

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Луис Диас, Кейн.

«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Жаке, Левелинг, Андрес, Штиллер, Миттельштедт, Фюрих, Демирович, Ундав.

Мануэль Нойер из-за травмы не попал в состав «Баварии», поэтому ворота мюнхенцев в финале Кубка Германии защищает Йонас Урбиг. У «Штутгарта» капитанская повязка у Дениза Ундава, который выходит в атаке вместе с Эрмедином Демировичем.

20:35 Финал Кубка Германии обслужит Свен Яблонский. Для 36-летнего арбитра это будет первый финал Кубка Германии в карьере. Ему помогут ассистенты Саша Тилерт и Эдуард Байтингер, четвёртый арбитр — Франк Вилленборг, резервный ассистент — Эрик Мюллер. За ВАР будут отвечать Зёрен Шторкс и Кристиан Фишер. Отдельная деталь: впервые видеоассистенты будут работать на месте в Берлине, а не из центра ВАР в Кёльне.

«Бавария»

Для «Баварии» этот финал — не просто шанс на ещё один титул, а возможность вернуть трофей, который не удавалось выиграть шесть лет. В последний раз мюнхенцы играли в финале Кубка Германии в сезоне-2019/20, когда победили «Байер» (4:2). Сейчас команда Венсана Компани снова добралась до Берлина и проводит 25-й финал турнира в клубной истории. По этому показателю «Бавария» остаётся рекордсменом, как и по числу побед в Кубке: 20 титулов, что на 14 больше, чем у ближайших преследователей.

Сезон у мюнхенцев получился мощным почти по всем внутренним параметрам. «Бавария» выиграла Бундеслигу, одержав 28 побед в 34 турах, и забила 122 мяча. Последний матч чемпионата команда закрыла разгромом «Кёльна» (5:1), а всего в 54 официальных встречах сезона у неё 45 побед, шесть ничьих и только три поражения. Ещё одна победа позволит повторить клубный рекорд сезона-2012/13, когда команда выиграла 46 матчей во всех турнирах.

Главная фигура атаки — Гарри Кейн. Англичанин забил 36 голов в Бундеслиге и 58 во всех турнирах, а в Кубке Германии с семью мячами подходит к финалу лучшим бомбардиром розыгрыша. Вокруг него — привычная мощь: Мусиала между линиями, Олисе справа, Луис Диас слева, Киммих в центре. Но есть и серьёзные кадровые потери. Мануэль Нойер пропустит финал из-за мышечной проблемы в левой икре, поэтому в воротах ожидается Йонас Урбиг. Также не сыграют Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри, а капитанская повязка перейдёт к Йозуа Киммиху.

«Штутгарт»

«Штутгарт» уже выполнил важнейшую сезонную задачу: ничья с «Айнтрахтом» в последнем туре Бундеслиги помогла команде Себастьяна Хёнеса финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов. Теперь у швабов есть шанс сделать сезон историческим — второй год подряд выиграть Кубок Германии. В прошлом финале «Штутгарт» обыграл «Арминию» (4:2), остановив сказку клуба из третьего дивизиона. Сейчас соперник совсем другого уровня.

Финал против «Баварии» для «Штутгарта» — ещё и попытка сломать очень неприятную серию. В этом сезоне команды встречались трижды, и все три матча выиграли мюнхенцы с общей разницей мячей 11:3. Сначала была победа «Баварии» в Суперкубке (2:1), затем разгром «Штутгарта» в Бундеслиге (5:0) и ещё одна победа мюнхенцев (4:2) в апреле, которая досрочно оформила их чемпионство. Всего «Штутгарт» проиграл семь из восьми последних встреч с «Баварией» и с 2018 года победил её только один раз.

Зато к финалу действующий обладатель Кубка подходит почти в оптимальном состоянии. В отличие от «Баварии», у Хёнеса нет серьёзных кадровых проблем. В старт должен вернуться Атакан Каразор, а Билал Эль-Ханнусс добавит команде креатива между линиями. В атаке ключевая роль у Дениза Ундава: он забил 25 мячей во всех турнирах и будет одним из главных адресатов для быстрых выходов из-под давления.

Контекст

«Бавария» и «Штутгарт» уже дважды встречались в финале Кубка Германии, и оба раза трофей уходил в Мюнхен: в 1986 году «Бавария» выиграла 5:2, а в 2013-м — 3:2. Для «Штутгарта» это пятая попытка взять Кубок, но именно против «Баварии» в финалах у него пока только болезненные воспоминания. У мюнхенцев мотивация тоже особенная. После вылета из Лиги чемпионов сезон нельзя назвать идеальным, но внутри Германии команда Компани претендует на дубль и первый Кубок за шесть лет.

