Игра на «Сантьяго Бернабеу» носит больше символический, чем турнирный характер, однако контекст прощального матча Арбелоа добавляет хозяевам дополнительную эмоциональную мотивацию. «Реал» в нынешнем состоянии выглядит более собранной структурой: улучшенная игра без мяча и контроль темпа позволяют команде уверенно чувствовать себя дома. «Атлетик» же подходит к встрече с заметными проблемами в обороне и нестабильной выездной формой, что особенно критично против соперников топ-уровня. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матч 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:45 Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания); Ассистент: Диего Барберо Севилья (Испания); Ассистент: Мигель Мартинес Мунуэра (Испания); Резервный: Хосе Антонио Паломарес (Испания).

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), вместимостью 85 454 зрителей.

Стартовые составы команд

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Альваро Фернандес, Рауль Асенсио, Джуд Беллингем, Тьяго Питарч, Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия.

Атлетик: Алекс Падилья, Ерай Альварес, Адама Бойро, Дани Вивьян, Айтор Паредес, Микель Хаурехисар, Иньиго Руис де Галарета, Унай Гомес, Иньяки Уильямс, Горка Гурусета, Роберт Наварро

Реал Мадрид

Мадридский клуб подходит к финальному туру без турнирной интриги в борьбе за титул: 83 очка и вторая позиция при отставании в 11 баллов от «Барселоны» окончательно фиксируют расстановку сил в верхней части таблицы. Однако на финише сезона «сливочные» демонстрируют собранный и достаточно прагматичный футбол. В последних шести встречах команда уступила лишь однажды, при этом трижды сумела сохранить ворота в неприкосновенности. Особенно заметен прогресс в оборонительной структуре: всего четыре пропущенных мяча на этом отрезке после затяжного периода из десяти туров подряд с голами соперников. В атакующей фазе цифры скромнее — в среднем около 1,3 забитых мяча за игру, но этого стабильно хватало для набора очков даже против команд с высокой мотивацией. Существенным фактором остаётся домашнее поле: всего одно поражение на «Бернабеу» за последние 11 матчей при девяти победах.

Атлетик

Баскский клуб завершает сезон в середине таблицы — 12-е место и 45 очков при отрицательной разнице мячей 41:54 подчёркивают отсутствие стабильности на дистанции. После потери турнирной мотивации и вылета из еврокубков «Атлетик» не смог вернуть прежний уровень интенсивности: в 11 последних турах Примеры набрано лишь 10 очков, что соответствует примерно 30% возможных. На финальном отрезке особенно просела оборона — в среднем 1,8 пропущенных мяча за игру, при этом лишь одна «сухая» встреча за 26 последних матчей во всех турнирах. В атаке также нет прогресса: около 1,1 забитого мяча за игру на дистанции последних десяти туров. Дополнительный негатив создаёт выездная статистика — 15 очков в 18 гостевых матчах, один из слабейших показателей лиги.

Личные встречи

История противостояния устойчиво складывается в пользу мадридского клуба. В десяти последних очных встречах «Реал» выиграл семь раз, один матч завершился вничью и лишь дважды сильнее оказывался «Атлетик». В рамках первого круга текущего сезона мадридцы уверенно взяли верх в Бильбао — 3:0. На «Бернабеу» тенденция ещё более выраженная: баски регулярно сталкиваются с трудностями в создании моментов и редко забивают больше одного мяча. При этом в шести из девяти последних домашних матчей «Реал» сохранял ворота «сухими» в играх против «Атлетика», что подчёркивает системное преимущество хозяев в этом противостоянии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.