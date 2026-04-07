8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Барселона — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Барселона»

Турнирное положение: в рамках общего этапа Лиги чемпионов каталонцы смогли набрать 16 очков и финишировали на пятой строчке в турнирной таблице.

«Сине-гранатовые» провели 8 матчей, забили 22 мяча, а пропустили — 14. Также каталонский коллектив в плей-офф турнира уже успел пройти «Ньюкасл».

Последние матчи: в прошлых турах испанской Примеры «блаугранас» победили «Атлетико» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Севилью» (5:2).

В Лиге чемпионов же команда из столицы Каталонии прошла «Ньюкасл» (1:1, 7:2).

Не сыграют: в лазарете Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Рафинья.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне являются грозной силой. «Барселона» точно считается фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие.

Думается, что победу в чемпионате «Барселона» уже не отпустит, ведь там отрыв от «Реала» составляет 7 очков, но каталонцы еще намерены побороться за победу и в Лиге чемпионов. Для этого у них есть все.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридцы на общем этапе Лиги чемпионов финишировали лишь на 14-й строчке, набрав 13 зачетных баллов.

В восьми встречах «индейцы» смогли 17 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили в свои. В плей-офф мадридский коллектив уже оказался сильнее «Брюгге» и «Тоттенхэма».

Последние матчи: в чемпионате Испании «матрасники» проиграли «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).

В Лиге чемпионов же команда из Мадрида смогла по сумме двух встреч переиграть «Локомотив» (5:2, 2:3).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Пабло Барриоса и Джонни Кардосо.

Состояние команды: в испанской Примере максимумом «Атлетико» является третье место, поскольку до лидеров уже не добраться.

В Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне в случае прохода «Барселоны» будут готовы на все, а также впереди у «Атлетико» финал Кубка Испании против «Реал Сосьедада». Мадридцы не должны остаться без трофея.

Статистика для ставок

«Атлетико» проиграл 3 матча подряд

«Барселона» не проигрывает на протяжении 9 матчей

В последнем очном поединке команд «Барселона» победила «Атлетико» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 5.00, а победа «Атлетика» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.80.

Прогноз: матчи команд в последнее время являются результативными, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.

Прогноз: «Барселона», конечно, сильнее и должна уверенно побеждать в родных стенах.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 2.25.