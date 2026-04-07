дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Атлетико с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Барселона» на 7 очков оторвалась от «Реала». А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кулес» дожали «Атлетико» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Райо Вальекано» (1:0). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился ярким успехом (7:2).

В пяти своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Кулес» ныне находятся в приличных кондициях. Команда победила 4 раза подряд.

Причем «Барселона» традиционно удачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на один пункт отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Барселоне» (1:2).

До того команда потерпела поражение от земляков из «Реала» (2:3). А вот чуть ранее она была бита еще и «Тоттенхэмом» (2:3).

При этом «Атлетико» в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Матрасники» мотивированы прервать серию своих неудач. Команда уступила в 3 последних матчах.

При этом «Атлетико» не так давно прошел «Барсу» в полуфинале Кубка Испании. Победив дома со счетом 4:0, мадридцы уступили на выезде (0:3).

В этом поединке «матрасники» явно будут действовать агрессивно. Плюс отдохнул в последнем туре лидер атак мадридцев Хулиан Альварес.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Матрасники» мотивированы реабилитироваться за последние неудачи, к тому же не так давно обидели каталонцев в Кубке Испании.

5.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «Барселона» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Ничья за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Атлетико» переиграет каталонцев.

5.00 П2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Победа «Атлетико» за 5.00

Пять причин, почему ставка зайдет

«Матрасники» недавно лишили «Барсу» финала Кубка Испании

Каталонцам не поможет лидер атак Рафинья

Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч

В составе «матрасников» имеется ряд высококлассных атакующих исполнителей

«Кулес» две свои последние победы добыли уж чересчур натужно

Еще прогноз

Не пропустите сбалансированный прогноз и ставку на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 2.20.