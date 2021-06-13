Сборная Англии сыграет против команды Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 13 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 16:00 мск. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

На Евро-2020 дружина Гарета Саутгейта вышла с первого места в группе А, выиграв семь матчей из восьми (уступили только чехам), при разнице мячей 37:6.

В Лиге наций 2020/21 англичане с 10 очками заняли второе место в группе с Бельгией (15), Данией (10) и Исландией (0), потерпев поражения от бельгийцев и датчан.

В марте 2021 года «Три льва» провели три отборочных матча ЧМ, дома разгромив Сан-Марино (5:0) и одолев Польшу (2:1) и на выезде победив Албанию (2:0).

В июне сборная Англии провела два контрольных матча, одолев на своем поле со счетом 1:0 сначала Австрию, а потом и Румынию.

Все прогнозы на Евро-2020

В матче с австрийцами англичане потерял Трента Александра-Арнольда, которого заменил Бен Уайт. Гарри Магуайр начал тренироваться в общей группе, все остальные в строю.

Хорватия

Подопечные Златко Далича квалифицировались в финальный турнир с 1-го места в группе Е. Сборная Хорватии в отборочном цикле одержала 5 побед при 2 ничьих и 1 поражении от венгров (разница мячей 17:7).

В Лиге наций сезона 2020/21 хорваты заняли третье место в группе A3 с Португалией и Францией, проиграв 5 матчей из 6 и обогнав Швецию только по доп. показателям

Отбор к ЧМ «Шашечные» также начали неудачно, проиграв на выезде Словении (0:1), но затем дома победив Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

В июне сборная Хорватии провела два контрольных матча, дома упустив победу над Арменией (1:1), и на выезде проиграв Бельгии (0:1).

Календарь и таблица Евро-2020

Под вопросом участие в предстоящем матче защитника Деяна Ловрена, остальные игроки здоровы и готовы к матчу.

Прогноз и ставка

На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 3.75, а на победу Хорватии — 6.00.

Команды в 21 веке встречались 7 раз, одержав по 3 победы. В полуфинале ЧМ-2018 хорваты выбили англичан в экстра-тайме (2:1), в Лиге наций в этом же году Англия победила дома 2:1,а на выезде поделила очки (0:0).

Англичане — фавориты матча, но хорваты известны своей неуступчивостью. Прогнозируем, что Англия не проиграет .