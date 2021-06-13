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    Англия — Хорватия. Прогноз (к. 2.26) и ставки на Евро-2020 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Хорватия
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    Гарри Кейн
    Сборная Англии сыграет против команды Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 13 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 16:00 мск. Англия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 13 Июня 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 16:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.69
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    Англия

    На Евро-2020 дружина Гарета Саутгейта вышла с первого места в группе А, выиграв семь матчей из восьми (уступили только чехам), при разнице мячей 37:6.

    В Лиге наций 2020/21 англичане с 10 очками заняли второе место в группе с Бельгией (15), Данией (10) и Исландией (0), потерпев поражения от бельгийцев и датчан.

    В марте 2021 года «Три льва» провели три отборочных матча ЧМ, дома разгромив Сан-Марино (5:0) и одолев Польшу (2:1) и на выезде победив Албанию (2:0).

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    • В июне сборная Англии провела два контрольных матча, одолев на своем поле со счетом 1:0 сначала Австрию, а потом и Румынию.

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    В матче с австрийцами англичане потерял Трента Александра-Арнольда, которого заменил Бен Уайт. Гарри Магуайр начал тренироваться в общей группе, все остальные в строю.

    Хорватия

    Подопечные Златко Далича квалифицировались в финальный турнир с 1-го места в группе Е. Сборная Хорватии в отборочном цикле одержала 5 побед при 2 ничьих и 1 поражении от венгров (разница мячей 17:7).

    В Лиге наций сезона 2020/21 хорваты заняли третье место в группе A3 с Португалией и Францией, проиграв 5 матчей из 6 и обогнав Швецию только по доп. показателям

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    • Отбор к ЧМ «Шашечные» также начали неудачно, проиграв на выезде Словении (0:1), но затем дома победив Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

    В июне сборная Хорватии провела два контрольных матча, дома упустив победу над Арменией (1:1), и на выезде проиграв Бельгии (0:1).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Под вопросом участие в предстоящем матче защитника Деяна Ловрена, остальные игроки здоровы и готовы к матчу.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью в основное время — 3.75, а на победу Хорватии — 6.00.

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    Команды в 21 веке встречались 7 раз, одержав по 3 победы. В полуфинале ЧМ-2018 хорваты выбили англичан в экстра-тайме (2:1), в Лиге наций в этом же году Англия победила дома 2:1,а на выезде поделила очки (0:0).

    Англичане — фавориты матча, но хорваты известны своей неуступчивостью. Прогнозируем, что Англия не проиграет.

    В 5 из 6 предыдущих очных противостояний на официальном уровне обе сборные покидали поле с забитыми мячами. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.24.

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