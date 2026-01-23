В Новом году главным в социальных сетях стал тренд под названием «2026-й — это новый 2016-й».LiveSport.Ru не стал отставать от жизни и вспомнил, чем для российского футбола запомнился 2016-й год.

Красно-синий — самый сильный

Золото чемпионата России в мае 2016 года выиграл ЦСКА. Уже тогда «армейский» клуб жил по средствам и многомиллионные траты, в отличие от соперников из Петербурга, себе позволить не мог. Но вряд ли красно-синее сообщество предполагало, что ближайшие 10 лет чемпионство останется только в мечтах. Ведь ЦСКА в то время был на ходу — выиграл 3-й чемпионат за последние 4 года и 6-й сезон подряд завершил в топ-2.

«Армейцы» тех времен славились умением выгодно продать игроков. В 2016-м таким стал Ахмед Муса, которого купил «Лестер» за 19,5 млн евро. А ЦСКА готовил еще один трансфер на выход, подтянув к основе Александра Головина.

Конец года ознаменовался для клуба сменой эпох. Леонид Слуцкий, возглавлявший ЦСКА больше 7 лет, после 4-го подряд 4-го места в группе Лиги чемпионов подал в отставку.

«Ростов» — русский «Лестер»

ФК «Ростов» globallookpress.com

В 2016-м в мировом футболе всех поразила история «Лестера», который сенсационно стал чемпионом Англии. В России тоже нашлась команда-«золушка» в сине-жёлтой форме. Главным автором того чудесного для Ростова-на-Дону перформанса стал Курбан Бердыев, который с «Рубином» своим прагматичным футболом выиграл два чемпионата России и побеждал «Барселону» на «Камп Ноу».

Крепкая оборона и контратаки помогли «Ростову» максимально близко подойти к подобному успеху. Если бы не сейв Акинфеева в Казани на последних минутах последнего тура, то золото сезона-2015/16 отправилось не в столицу, а на юг страны. Зато ростовчане неплохо пошумели в Лиге чемпионов, где в квалификации выбили «Аякс», на групповом этапе обыграли «Баварию» и обошли «ПСВ» в борьбе за выход в Лигу Европу.

Жаль, но в то же время закономерно, что вскоре многие из главных творцов этого исторического для «Ростова» успеха (Нобоа, Ерохин, Полоз, Мевля, Терентьев, Новосельцев, а транзитом через «Рубин» и Азмун) переехали в Петербург добывать победы для «Зенита».

Последний плей-офф ЛЧ в России

Юрий Лодыгин globallookpress.com

Что касается сине-бело-голубых, то им вспоминать 2016-й не очень приятно. Казалось, «Зениту» в Лиге чемпионов снова повезло с жеребьевкой, где ему в 1/8 финала попалась «Бенфика». Но всё испортил обидный гол на 85-й минуте ответного матча.

То поражение мартовским вечером стало примечательным для всего российского футбола — с тех пор отечественные клубы в плей-офф Лиги чемпионов не выходили. Впрочем, последние 4 сезона наши команды даже возможности лишены.

«Зенит» тогда и в чемпионате России пролетел мимо ЛЧ. Всё это подтолкнуло петербуржцев к серьезным кадровым изменениям. Страшно представить, но летом 2016-го сине-бело-голубые поменяли Андре Виллаш-Боаша на Мирчу Луческу, Халка — на Жулиано, а Эсекьеля Гарая — на Ивана Новосельцева. В то окно они остались в плюсе на 72,5 млн евро, но чемпионства пришлось ждать ещё 3 года.

«Багаж Аленичева» в «Спартаке»

Денис Глушаков и Массимо Каррера globallookpress.com

Поражение от кипрского «АЕКа» в квалификации Лиги Европы с пропущенным решающим голом на 88-й минуте стало одним из худших моментов в истории «Спартака». Но к счастью для красно-белых, достигнув дна, снизу никто не постучал.

Наоборот, дела у москвичей затем пошли в гору: после увольнения Дмитрия Аленичева главным тренером назначили Массимо Карреру, который много лет помогал Антонио Конте, но полноценным наставником никогда не был. С первого взгляда рискованный шаг сработал: «Спартак» захватил лидерство в 4-м туре и никому его до конца сезона не отдавал.

Завистники называли успехи красно-белых «багажом Аленичева», везением, спадом конкурентов и др. Но умалять заслуги команды с Промесом, Фернандо, Глушаковым («это похороны») и другими не стоит.

Вылет «Динамо» в ФНЛ

Кирилл Панченко и его партнёры по «Динамо» globallookpress.com

У другого легендарного столичного клуба степень падения в 2016-м оказалась ещё больше. «Динамо», погрязшее в финансовых проблемах, было вынуждено расстаться с лидерами команды (Вальбуэна, Жирков, Кокорин, Джуджак, Кураньи и др.) и играть молодыми Зобниным, Ташаевым, Катричем, Морозовым и пр. В итоге бело-голубые впервые в своей истории покинули элиту отечественного футбола.

Под руководством Юрия Калитвинцева «Динамо» в ФНЛ естественно сразу же взобралось на первую строчку. А главной забивной силой стал арендованный у ЦСКА Кирилл Панченко. К зимней паузе он наколотил 15 голов за 24 тура, что даже позволило ему в ноябре в первый и в единственный раз сыграть за сборную России. Удивительное событие — кто знает, когда ещё вызовут в национальную команду футболиста из Первой лиги?

Смолов — главный голеадор на Руси

Фёдор Смолов globallookpress.com

Фёдор Смолов в начале 2010-х гг. был одним из главных объектов для насмешек в отечественном футболе: вечно подающий надежды и нефартовый в голевых моментах форвард, который установил антирекорд РПЛ по безголевой серии (45 матчей).

Но футбольные дела у Смолова пошли на лад после развода с телеведущей Викторией Лопыревой и полугодовой аренды в «Урал». А переход в «Краснодар» превратил Фёдора в главного русского нападающего: за сезон-2015/16 он забил 20 голов и стал первым с 2007 года россиянином, ставшим лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. А через год ему удалось защитить почётное звание (18 голов).

В этих условия информация об интересе к Смолову со стороны дортмундской «Боруссии» воспринималась болельщиками более чем серьезно. Жалко, что та история закончился как это часто происходит — ничем.

Очередное фиаско сборной России

Артем Дзюба globallookpress.com

Выступление сборной России на крупных турнирах (за исключением Евро-2008 и ЧМ-2018) — общенациональная беда. Вот и поездку во Францию летом 2016 г. вспоминать не хочется. Чудо-гол Василия Березуцкого в дополнительное время и ничья в первом туре с Англией (1:1) подарили надежду. Но долго она не прожила: поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3) привели наставника сборной Леонида Слуцкого к мысли, что «мы — говно».

Не помогли ни культурное времяпрепровождение (перед отъездом на чемпионат футболисты сыграли в Что? Где? Когда?), ни интересные сочетания (атакующее трио «КоСмоДзю» — Кокорин, Смолов, Дзюба), ни доверие молодому и талантливому Головину. Апофеозом беспомощности сборной стала легендарная погоня Смолова за Гаретом Бейлом.

Зато все выяснили как вылет с Евро-2016 переживают Мамаев и Кокорин: в ночном клубе Монте-Карло, запивая горе шампанским. Как показало время, это тогда еще были «цветочки».

«Золотой дубль» Черчесова в Польше

Станислав Черчесов globallookpress.com

Станислав Черчесов — один из немногих специалистов, которые отстаивают честь российской тренерской школы за рубежом. После свёртывания проекта с московским «Динамо» Черчесов получил приглашение от топ-клуба Польши — «Легии». То, что требовали, тренер выполнил — команда выиграла и чемпионат, и Кубок.

«Легии» предстояло выступление в Лиге чемпионов, поэтому расставаться с Черчесовым там не хотели. Но в РФС решили поручить решение государственной задачи — подготовить сборную России к домашнему мундиалю — Станиславу Саламовичу.

Тот принял вызов и, кроме футболистов на поле, начал учить журналистов на пресс-конференциях правильным словам: не товарищеские, а контрольные матчи; не ошибка, а просчёт; не заставлять, а нацеливать на задачи и др.

В РПЛ ещё играли на советских стадионах

Стадион «Металлург» в Самаре globallookpress.com

До домашнего чемпионата мира оставалось 2 года, так что десяток новых стадионов в городах России пока еще строились. 2016-й можно назвать последним годом, когда команды, в основном, играли на стадионах прошлой эпохи.

В дальнейшем, пошла их постепенная замена на современные арены. В частности, в августе 2016 г. «армейцы» открыли «ВЭБ Арену», а «Краснодар» через пару месяцев — «Ozon Арену».

В тоже время «Рубин» всё никак не мог полноценно переехать на «Ак Барс Арену» и постоянно возвращался на «Центральный». «Зенит», играя на «Петровском», ждал завершения многолетнего строительства «Газпром Арены». А если еще вспомнить мартовские или ноябрьские игры, которые проходили на стадионах «Металлург» в Самаре, «Звезда» в Перми и «Уралмаш» в Екатеринбурге, то по спине повеет холодком.

Кержаков и Аршавин поехали за границу

Андрей Аршавин globallookpress.com

В 2016-м у российского футбола практически не было своих представителей в чемпионатах из топ-5 лиг. По сути, только Денис Черышев играл в Испании: сначала в «Валенсии» на правах аренды, а затем в «Вильярреале», который за 7 млн евро купил хавбека у мадридского «Реала». Причём Черышева включили в число победителей Лиги чемпионов — он стал четвертым россиянином, которому покорилась эта вершина.

Ну а легенды петербургского футбола завершать карьеру не собирались. Так, Александр Кержаков, который в «Зените» не нашел общий язык с Виллаш-Боашем, на полгода отправился в аренду в «Цюрих». За 19 матчей в составе швейцарского клуба нападающий отличился 7 раз, выиграл Кубок страны, но от вылета из элитного дивизиона спасти не смог.

Андрей Аршавин в начале года расстался с «Кубанью», которая уже наладом дышала, и отправился продлевать футбольную жизнь в Казахстане. Вместе с «Кайратом» он стал вице-чемпионом страны, а журналисты по итогам сезона признали россиянина лучшим футболистом чемпионата.