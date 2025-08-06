Первая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб

Во вторник, 5 августа, «Ахмат» ненадолго остался без главного тренера — чеченский клуб покинул Александр Сторожук. Но уже на следующий день было официально объявлено, что новым наставником грозненцев стал Станислав Черчесов.LiveSport.Ru рассказывает о причинах тренерской перестановки и ожиданиях от неё.

Терпение — это не про «Ахмат»

Первой тренерской отставки в новом сезоне Российской Премьер-Лиги не пришлось ждать долго. По завершению 3-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» сообщил о расторжении по согласию сторон трудового договора с тренерским штабом во главе с Александром Сторожуком. Это, конечно, не «Химки», которые расставались с тренером до начала чемпионата, но всё равно очень быстро.

Решение о расставании с тренерами оперативно прокомментировал президент «Ахмата» Якуб Закриев.

Четыре поражения в четырех официальных матчах — не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Якуб Закриев

«Ахмат» трижды проиграл в Премьер-Лиге и однажды — в Кубке России. При этом команда по игре явно не заслуживала поражений. Прослеживается проблема, которая тянется ещё с прошлого сезона. Тогда «Ахмат», согласно продвинутой статистике Understat, недобрал очков больше всех в лиге, а именно 18 — с ними команда заняла бы восьмое место, а не попала бы в стыковые матчи. Вот и в новом сезоне «Ахмат» уже после 3-го тура снова вырвался в лидеры по недонабранным очкам — 3,8.

В матче с «Рубином» (0:2) грозненцы по статистике полностью переиграли казанцев: 20/4 — удары по воротам, 6/3 — в створ, 65%/35% — владение мячом. Поэтому уж на ничью «Ахмат» наиграл, но хозяева, в отличие от гостей, своими моментами воспользоваться не сумели.

Футболисты «Ахмата» здорово смотрелись в первом тайме встречи с ЦСКА (1:2), уверенно действовали в защите и забили первыми. Но перед самым перерывом Данил Круговой оформил дубль за две минуты, что стало серьезным ударом по морали команды из Грозного. Во втором тайме у неё практически не было моментов, чтобы отыграться.

ФК «Ахмат» vk.com/akhmatgrozny

Подопечные Александра Сторожука, пропустив 2 гола в первые 8 минут, провалили начало кубковой игры против «Зенита» (1:2). Но по ходу встречи «Ахмат» не только не развалился, но и отыграл один мяч и был близок к тому, чтобы сравнять счёт.

Последний матч с махачкалинским «Динамо» (0:1) по сути стал повторением игры с «Рубином». Грозненцы больше били по воротам (12/4 — всего, 6/2 — в створ) и владели мячом (64%/36%). Но судьбу встречи решил один гол, забитый дагестанским клубом на первой минуте, а дальше показать что-либо вразумительное на поле помешал сильный дождь.

После матча с «Динамо» Сторожук недоумевал по поводу несоответствия результата и игры, но намёка на отставку по собственному желанию в его словах не было.

У нас четвертый матч статистика… Рекорды бьем, ни одного сотрудника клуба и жителя Республики мы этой статистикой не порадуем. Чтобы так не было, нужно не пропускать, я просто не нахожу объяснений, и это продолжается. Прошу прощения у ребят (болельщиков), которые приехали в большом количестве, мы их не порадовали, вот больше что огорчает. Александр Сторожук

Союз Сторожука и «Ахмата» был обречён

Руководство «Ахмата» имеет право на то, чтобы в подобной ситуации оставаться недовольным. Всё-таки клуб и так имел в составе футболистов достойного уровня, да ещё перед началом сезона оформил несколько трансферов. Причём как в атаку — Конате, Мансилья, Касинтура, Гаджиев — так и в оборону — Сидоров, Ндонг, Келиану, Заре.

На самом деле то, что первая отставка в сезоне случиться именно в Грозном, предсказывалось. Всё-таки «Ахмат» зарекомендовал себя как клуб, который не даёт тренерам много времени. Начиная с 2017 года, команду полноценно (т. е. без приставки и. о.) возглавляли 9 тренеров, два из которых — Рашид Рахимов и Сергей Ташуев — заходили в клуб дважды.

В среднем, отставка тренера в Грозном случается каждые 9 месяцев. В этот раз не прошло и двух — Александр Сторожук был назначен главным тренером «Ахмата» 16 июня. Причём с ним заключили контракт сразу на три года.

После ухода Ташуева, помимо Сторожука, СМИ называли кандидатами на пост главного тренера Бердыева, Осинькина и Федотова. Но в конечном итоге в «Ахмате» остановили свой выбор на экс-тренере тульского «Арсенала».

Александр Сторожук vk.com/akhmatgrozny

Это решение удивило. Да, в основном, 43-летний специалист прививает своим командам атакующий интенсивный футбол по схеме 4-3-3 и с высоким прессингом. Но у него опыт работы главным тренером на уровне Премьер-лиги ограничен 10 месяцами в «Краснодаре» в 2022 году. Последние 2 сезона специалист провёл в Туле: в первый год занял 4-е место и проиграл «Пари НН» в стыковых матчах, а во втором году — 10-е место.

Черчесов возвращается, чтобы привести «Ахмат» к успеху

В «Ахмате» после расставания со Сторожуком пообещали в ближайшее время объявить имя нового главного тренера, который будет готовить команду к матчу 4-го тура РПЛ — в субботу, 9 августа, грозненцы на своём поле встретятся с «Зенитом». И чеченский клуб сдержал взятое слово.

Станислав Черчесов согласился возглавить «Ахмат», переговоры завершились, завтра [6 августа] он вылетает в Грозный. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет. Срок — три года. генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров

Черчесов оставался без работы с января, когда он покинул пост наставника сборной Казахстана. Из 6 матчей с ним во главе казахам удалось не проиграть лишь в одном (общий счёт составил 0:15). Уже тогда к тренеру обратились из Грозного, но он отказался, наверняка, рассчитывая получить предложения от более статусных клубов РПЛ («Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов»).

Станислав Черчесов globallookpress.com

Но на дворе август, а Черчесов всё так же без работы. Поэтому на сей раз он согласился возглавить «Ахмат». Помимо зарплаты (по информации СМИ, она составит 1,3 млн евро в год), Черчесов остался впечатлен планами по развитию чеченского клуба. В Грозном надоело из сезона в сезон бороться за выживание и планируют собрать конкурентную команду, чтобы через 2-3 года претендовать на самые высокие места РПЛ.

В «Ахмате» еще в прошлом сезоне говорили о задаче попасть в топ-5. Сейчас же об амбициях грозненцев свидетельствует их твёрдая позиция в переговорах с ЦСКА по трансферу Лечи Садулаева, в результате которой главная звезда «Ахмата» осталась в команде.

Всё о футболе России

Заинтересованность в Станиславе Саламовиче вполне логична — он оставался чуть ли не самым статусным действующим отечественным тренером без работы. Однако Черчесов ранее уже трудился в Грозном — с сентября 2011 г. по май 2013 г. — и его расставание с клубом прошло не без скандала.

Чеченский клуб, называвшийся тогда ещё «Тереком», завершил сезон на 8-м месте, отстав на 2 очка от зоны еврокубков. И это очень расстроило почётного президента клуба Рамзана Кадырова.

Он совершил серьезные тактические ошибки. Станислав Саламович знал о том, что мы делали все чтобы попасть в лигу Европы, но не смог настроить команду на победу в решающе важном матче с Мордовией. Он никогда не давал возможность показать и проявить себя нашим футболистам. Рамзан Кадыров

Однако со временем отношения между главой Республики и футбольным тренером наладились. Об этом свидетельствуют совместная фотография, сделанная в ноябре 2016 г. накануне товарищеского матчах сборных России и Румынии в Грозном, поздравления государственного деятеля с днём рождения специалиста и другие публичные высказывания.

Магомед Даудов, Станислав Черчесов, Рамзан Кадыров www.rfs.ru

Черчесов возвращается в чемпионат России спустя 10 лет. С тех пор он принял участие в большом количестве международных матчей (во главе сборных России и Казахстана), а также приобрёл чемпионский опыт (с «Легией» в Польше и с «Ференцварошем» в Венгрии), что должно помочь в коммуникации с иностранными и статусными футболистами, которых «Ахмат» еще хочет подписать.

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Да и привить команде психологию победителей — немаловажное дело. Особенно, когда речь идёт про чеченский клуб, который уже второй год не может реализовать техническое и игровое преимущество над соперниками.

Также нельзя не оставить без внимания следующий инсайд журналистов. Если, например, Юран и Садыгов пристраивают своих детей-футболистов, то Черчесов собирается пригласить в «Ахмат» своего 30-летнего сына, который в прошлом году закончил карьеру игрока. Он должен занять должность селекционера (как ранее в подмосковных «Химках»). Посмотрим (прежде всего, по результатам), какой сложится очередная футбольная династия.