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    РПЛ. «Краснодар» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Пари НН», «Зенит» — ЦСКА

    Обзор матчей 3-го тура российской Премьер-лиги

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    Валерий Карпин (главный тренер «Динамо»)
    Матчи 3-го тура российской Премьер-лиги состоятся со 2 по 4 августа

    «Ростов» — «Крылья Советов» 1:4

    В матче третьего тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» со счетом 4:1.

    В составе победителей дублем отметился Вадим Раков, еще по голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. За хозяев же забил Егор Голенков.

    Отметим, что ростовчане доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Виктора Мелехина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 1:4
    Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')

    У «Крыльев Советов» стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Ростова» нет очков и 14-я строчка.

    «Краснодар» — «Динамо»

    субботу, 2 августа, начало матча — 20:30 мск

    «Пари НН» — «Локомотив»

    субботу, 2 августа, начало матча — 20:30 мск

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    понедельник, 4 августа, начало матча — 20:00 мск

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