РПЛ. «Краснодар» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Пари НН», «Зенит» — ЦСКА

«Ростов» — «Крылья Советов» 1:4
В матче третьего тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Вадим Раков, еще по голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. За хозяев же забил Егор Голенков.
Отметим, что ростовчане доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Виктора Мелехина.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Крылья Советов 1:4
Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')
У «Крыльев Советов» стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Ростова» нет очков и 14-я строчка.
«Краснодар» — «Динамо»
субботу, 2 августа, начало матча — 20:30 мск
«Пари НН» — «Локомотив»
субботу, 2 августа, начало матча — 20:30 мск
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воскресенье, 3 августа, начало матча — 13:30 мск
«Балтика» — «Оренбург»
воскресенье, 3 августа, начало матча — 15:45 мск
«Зенит» — ЦСКА
воскресенье, 3 августа, начало матча — 18:00 мск
«Динамо» Мх — «Ахмат»
воскресенье, 3 августа, начало матча — 20:30 мск