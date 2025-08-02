РПЛ. «Краснодар» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Пари НН», «Зенит» — ЦСКА

Матчи 3-го тура российской Премьер-лиги состоятся со 2 по 4 августа

«Ростов» — «Крылья Советов» 1:4

В матче третьего тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Вадим Раков, еще по голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. За хозяев же забил Егор Голенков.

Отметим, что ростовчане доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Виктора Мелехина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Крылья Советов 1:4 Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')

У «Крыльев Советов» стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Ростова» нет очков и 14-я строчка.

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