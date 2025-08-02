Уругвайская жемчужина. Усилит ли Тиаго Паласиос правый край ЦСКА?

Трансферный вектор ЦСКА нынешним летом имеет явный крен в сторону латиноамериканских футбольных исполнителей. Помимо свершившихся переходов Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу» и Лионеля Верде из «Униона» к пополнению рядов «красно-синих» близки еще несколько легионеров, среди которых Тиаго Паласиос.

Травма, поставившая крест на карьере в «Ривере»

Тиаго Асаэль Паласиос родился 28 марта 2001 года в городе Грегорио-де-Лаферрере, расположенном в муниципалитете Ла-Матанса, в провинции Буэнос-Айрес. Осваивать футбольное ремесло юный талант начал в десятилетнем возрасте, получив билет в академию именитого «Ривер Плейт».

Он пребывал в системе «миллионеров» шесть лет, пройдя путь с молодежных созывов команды до седьмого дивизиона Аргентины. Дальнейшему развитию Тиаго в структуре «Ривера» помешало повреждение — в 2017 игрок получил серьезную травму колена, выбившую его из колеи и не позволившую ему после реабилитации получать стабильную практику в «Нуньесе».

Представители клуба из Буэнос-Айреса решили распрощаться с Паласиосом, отправив его на вольные хлеба в статусе свободного агента. Однако Тиаго вовсе не держит зла за это и с теплотой вспоминает время, проведенное в расположении «Ривера», называя его прекрасным периодом жизни, ведь на протяжении шести лет он испытывал лишь счастье, занимаясь любимым делом, и повстречал множество замечательных людей.

Следующей остановкой Паласиоса стал более скромный «Платенсе», с которым полузащитник подписал контракт в феврале 2018. Сперва он защищал цвета команды U-20, выступая в шестом и пятом дивизионах аргентинского футбола.

Быстрый прогресс позволил Тиаго совершить качественный рывок в январе 2020, когда тогдашний главный тренер «Платенсе» Фернандо Руис перевел его в основной состав, с которым игрок провел первый для себя предсезонный сбор. Потенциал Паласиоса признали и боссы «Эль Каламар» (прозвище клуба), заключившие с ним профессиональное трудовое соглашение сроком на 3,5 года и установившие в нем солидные отступные в размере трех миллионов долларов.

Тиаго Паласиос cap.org.ar

«Платенсе» на старте 2020 сильно забуксовал, уступив в первых трех встречах и разойдясь миром с «Гильермо Браун» в четвертой. Руис прибег к ротации в следующем поединке Примеры Насьональ против «Альварадо», где дебютировать удалось и Тиаго, вышедшему на 63-й минуте на замену. Вот только удачным его появление назвать нельзя — «Платенсе» проиграл 0:2, а Фернандо подал в отставку.

У руля клуба из Флориды началась тренерская неразбериха: сперва бразды правления командой доверили Клаудио Спонтону, работавшему с дублем, однако, проведя всего один матч во главе «Платенсе», он уступил кресло Хуану Мануэлю Льопу. Именно под его руководством Паласиос, хоть и не регулярно, однако стал выходить в старте «Эль Каламар».

Внимание «City Football Group» и становление в «Эстудиантесе»

Этих появлений оказалось достаточно для того, что интерес к его персоне проявил холдинг «City Football Group», владеющий сразу несколькими клубами, наиболее известный среди которых «Манчестер Сити». В феврале 2021 футбольный гигант, принадлежащий шейху Мансуру, выкупил 70 процентов прав на одаренного левшу у «Платенсе» за 380 тысяч долларов.

Тиаго подписал пятилетний контракт с «Монтевидео Сити», но остался в Аргентине до конца декабря на правах аренды. При этом «Эль Каламар» оставил за собой право на получение тридцати процентов от чистой выручки в случае дальнейшей перепродажи уругвайским клубом полузащитника.

Задержавшись в «Платенсе», Паласиос успел почувствовать вкус баталий аргентинской Примеры, дебютируя во встрече первого тура первенства против «Химнасии». Тем не менее Леонардо Маделон, сменивший Льопа на тренерском мостике клуба, крайне редко задействовал Тиаго на просторах чемпионата.

Такой же логики придерживался Клаудио Спонтон, который все-таки добрался до главной команды в сентябре 2021. В общей сумме Паласиос провел лишь тридцать четыре минуты в той кампании Профессиональной футбольной лиги Аргентины, не запомнившись результативными действиями.

Куда лучше его дела обстояли в Кубке Профессиональной лиги, где из тринадцати матчей он отыграл в одиннадцати, при этом девять раз вышел в основном составе. Тиаго появлялся практически на всех местах в атаке, закрывая позиции «десятки», правого и левого вингера.

Тиаго Паласиос espn.com.uy

Окончательно привязанность к правой бровке сформировалась в «Монтевидео Сити», к которому он присоединился в конце 2021. Для «горожан» Паласиос сходу превратился в ключевую фигуру, надев в сезоне 2022 небесно-голубую футболку тридцать пять раз и записав себе в актив 7+7 по системе гол+пас.

Немногим более вариативно воспитанника «Ривера» использовал Игнасио Итурральде, возглавлявший «Монтевидео Сити» с ноября 2022 по апрель 2023. Уругвайский наставник буквально вернул Тиаго во времена игры за «Платенсе», выпуская по всей ширине атаки.

С приходом на тренерский мостик Леонардо Рамос, любящего экспериментировать и выстраивать игру по схемам 4-4-2, 4-3-3 и 3-4-1-2, Паласиосу доводилось занимать в построениях команды роль вплоть до оттянутого и центрального нападающего. Благо, его универсализм позволял быть полезным буквально на любом кусочке поля, что отобразилось на результативных показателях — девять голов и четыре ассиста в 35 встречах.

Неудивительно, что такой талант не мог надолго задерживаться в уругвайском футболе, и уже 9 февраля 2024 он вернулся в куда более высшую по классу лигу Аргентины. «Эстудиантес» заплатил 2,5 млн евро за трансфер правого вингера из «Монтевидео Сити», подписав с ним контракт до конца 2027.

По мере того, как проходила адаптация Паласиоса в новых-старых реалиях, он постепенно выгрызал себе место под солнцем, превратившись со временем в одного из лидеров команды. Настоящим бенефисом получилась кампания 2024, в которой Тиаго накопил целых сорок два матча во всех турнирах.

Тиаго Паласиос infocielo.com

Личный зачет полузащитник пополнил семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Вместе с «Эстудиантесом» он поднял над головой Кубок Профессиональной лиги Аргентины и Трофей чемпионов Профессиональной лиги.

Паласиос, хоть и родился в Аргентине, но выбрал представлять сборную Уругвая: у него уругвайские корни по материнской линии. Марсело Бьелса вызывал его в январе 2024 на матчи предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ и в сентябре того же года на встречи отборочного цикла к ЧМ-2026, однако Тиаго до сих пор так и надел футболку «чарруа».

В текущем сезоне на его счету уже двадцать семь игр за «Эстудиантес», в которых вингер отметился шестью голами и четырьмя результативными пасами.

Акцент «армейцев» на укреплении флангов

ЦСКА очень хочет видеть в своей обойме Паласиоса, и даже уже прозвучало коронное «Here we go! » от Фабрицио Романо по данному переходу, однако официального подтверждения пока нет.

Сообщается, что за Тиаго «армейцы» готовы выложить 7,5 млн евро, в дополнение к чему обратным маршрутом может отправиться Адольфо Гайч. 26-летнего форварда либо включат в сделку с «Эстудиантесом» по Паласиосу, либо он уедет в Аргентину отдельной опцией.

Адольфо Гайч globallookpress.com

Столичный клуб активничает в нынешнее трансферное окно, пытаясь заполучить сразу целый ряд футболистов. Поиск фланговых исполнителей — приоритет для ЦСКА, и если от Сергея Пиняева прозвучал отказ, то уругвайский кудесник мяча не имеет ничего против переезда в Россию.

К тому же, не стоит забывать, что функционал Паласиоса не ограничивается правой бровкой, и помимо нее он умеет закрыть другие места в финальной трети поля. С уходом Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир» существует вероятность того, что позиция атакующего полузащитника немногим просядет, и компенсировать это можно за счет Тиаго, который обладает необходимыми навыками «десятки», полученными в «Платенсе», «Монтевидео Сити» и «Эстудиантесе».

Его креатив и техника явно пригодятся команде Фабио Челестини, у которой порой возникают трудности с позиционкой. Опасения вызывают его скромные габариты (рост 167 см), но на примере Эсекьеля Барко, который даже на один сантиметр ниже Паласиоса, становится понятно, что не только физические данные выходят на первый план в современном чемпионате России.

Тиаго привык действовать под давлением, продвигать мяч вперед, искать свободные зоны, как для себя, так и для партнеров по команде. Главный козырь в его рукаве — левая нога, с помощью которой он знает, как закрутить сферу точно в сетку ворот оппонентов.

Тиаго Паласиос

Среди несомненных игровых плюсов, которыми обладает Паласиос, есть и большой недостаток — дисциплина. В розыгрыше 2024 уругвайский полузащитник насобирал целых девять горчичников, пропустив из-за перебора несколько поединков, в нынешнем сезоне желтый свет перед ним загорелся уже семь раз.

Еще одним черным пятном на его репутации служит случившееся в мае прошлого года ДТП, когда Тиаго в состоянии алкогольного опьянения въехал в заправку и сбил человека. К счастью для него, обошлось легкими телесными повреждениями, и вердикт суда оказался довольно мягким — запрет на год садиться за руль и выезжать из страны. В настоящий момент все ограничения с Паласиоса сняты и ничто не мешает ему оказаться в рядах московского ЦСКА.