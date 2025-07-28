Трансферный дайджест. 22 — 28 июля

Йоррел Хато

«Аякс», защитник, 19 лет

Лондонский «Челси» твердо следует политике последних сезонов, собирая молодых талантов по всему миру. Иногда клуб промахивается, но в целом новый вектор развития начинает давать плоды в виде различных трофеев и все возрастающих амбиций.

Очередным кандидатом на усиление состава «аристократов» стал 19-летний игрок «Аякса» Йоррел Хато, способный играть крайнего и центрального защитника.

Как сообщает Sky Sport, за игрока молодежной сборной Нидерландов «Челси» готов заплатить 40 млн евро. Лондонцы пока не делали официального запроса в амстердамский клуб, но уже договорились о личном контракте с окружением защитника.

В составе «Аякса» Хато дебютировал, когда ему едва исполнилось 17 лет, а последние два сезона он является твердым игроком основы клуба и кандидатом в национальную сборную.

Йорелл Хато globallookpress.com

Всего за амстердамцев Хато сыграл 111 матчей, забил в них 4 гола и сделал 9 результативных передач. Контракт защитника с «Аяксом» действует до 2028 года, цена игрок на портале Transfermarkt сейчас равна 35 млн евро.

Наш прогноз: Хато станет футболистом «Челси».

Ник Вольтемаде

«Штутгарт», нападающий, 23 года

До прошлого сезона карьера долговязого и внешне нескладного форварда Ника Вольтемаде не привлекала особого внимания. Он был игроком ротации в бременском «Вердере», уходил в «Эльверсберг» за игровой практикой, но все изменилось летом 2024 года.

Тогда нападающего купил за скромные 4 млн евро «Штутгарт», чей главный тренер Себастьян Хенесс смог разглядеть в Вольтемаде недюжинный талант. Этот специалист немало лет трудился в молодежном составе «Баварии» и знает толк в местных дарованиях.

Поначалу Вольтемаде выходил на замену в составе швабов, подменяя Эрмедина Демировича и Денниза Ундава и постоянно забивая, он смог завоевать доверие тренерского штаба, к концу первого круга превратившись в твердого игрока основы. Он на удивление пластичен, техничен и хорошо действует в подыгрыше.

Заметили его и в сборной Германии после яркой игры на молодежном Евро, где давно существует проблема с забивным центрфорвардом. Пока на счету Вольтемаде всего за два матча за Бундестим, но у него вся карьера еще впереди, а она явно на взлете. Неудивительно, что успехи нападающего не остались незамеченными «Баварией», которая привыкла собирать под свои знамена лучших немецких футболистов.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

По данным Bild, чемпион Бундеслиги уже приценивался к Вольтемаде и предлагал за него 50+5 евро, но «Штутгарт» ответил отказом. Наверняка последует еще не одно предложение, так как замена Кейну требуется все больше и больше. Всего в прошлом сезоне 23-летний игрок провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 ассиста. На Transfermarkt его цена сейчас равна 30 млн евро.

Наш прогноз: Вольтемаде станет футболистом «Баварии» не в этом, так в следующем сезоне, став заменой Кейну.

Милан Шкриньяр

«ПСЖ», защитник, 30 лет

Турецкий «Фенербахче» выкупит трансфер центрального защитника Милана Шкриньяра у «ПСЖ», сообщает главное спортивное издание Франции L’Équipe.

По данным источника, сумма сделки составит 10 млн евро, а 30-летний словенец получит зарплату в размере 7,5 млн евро за каждые четыре года.

В настоящее время Шкриньяр находится в Париже и тренируется вместе с молодежным составом «ПСЖ» к новому сезону отдельно от взрослой команды, так как тренерский штаб во главе с Луисом Энрике не рассчитывает на него в будущем.

Прошлый сезон защитник отыграл как раз на правах аренды за «Фенербахче», где провел 16 матчей и отметился тремя забитыми мячами. За «ПСЖ» у него всего 29 матчей за два сезона.

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Шкриньяр стал известен всему миру по выступлениям в составе миланского «Интера», где был столпом обороны, «Сампдории» и сборной Словакии.

Наш прогноз: Шкриньяр окончательно покинет «ПСЖ», там он точно не нужен.

Жедсон Фернандеш

«Бешикташ», полузащитник, 26 лет

Похоже, сага длиной в два года с переходом Жедсона Фернандеша в российскую Премьер-лигу подходит к концу.

В этот раз московский «Спартак» настроен очень серьезно и готов заплатить за 26-летнего хавбека рекордные для себя 20+5 млн евро турецкому «Бешикташу», где сейчас выступает португалец. В прошлом году им еще интересовался «Зенит».

Как сообщает авторитетный турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу, «Спартак» предлагает центральному полузащитнику контракт на четыре года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон и он согласен на такие условия.

Прогнозы и ставки на футбол

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш сыграл за «Бешикташ» в турецкой Суперлиге 34 матча и забил 7 голов. За команду он выступает с лета 2022 года. Также в его карьере были «Ризерспор», «Бенфика», «Галатасарай» и «Тоттенхэм».

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

Нынешний трансферный рекорд «Спартака» принадлежит Ливаю Гарсии, который перебрался из греческого АЕК за 18,7 млн евро, но, скорее всего, стоять ему осталось недолго.

Наш прогноз: Жедсон Фернандеш наконец-то переберется в РПЛ.

Люка Шевалье

«Лилль», вратарь, 23 года

Французский «ПСЖ» продолжает поиски потенциального сменщика Джанлуиджи Доннарумме, который собирается покинуть команду, если не в этом, то в следующем сезоне.

Потенциальным кандидатом на замену итальянскому вратарю является Люка Шевалье из «Лилля». Он отлично укладывается в стратегию парижан по приобретению молодых и голодных французских футболистов, способных вырасти в звезд мирового уровня.

Похоже, в «ПСЖ» не очень рассчитывают и на российского голкипера Матвея Сафонова, который так и не смог стать равным конкурентом Доннарумме.

Как сообщает L’Equipe, чемпион Франции уже сделал запрос в «Лилль» по 23-летнему Шевалье в размере 40 млн евро, но такая сумма пока не устраивает «догов». Они намерены выручить за своего главного таланта значительно больше и уже приступили к поиску замены.

Люка Шевалье globallookpress.com

Известно, что «Лилль» вступил в переговоры о трансфере Антонина Кински-младшего из «Тоттенхэма», который стал резервным голкипером в составе «шпор» возле выздоровления Гильермо Викарио, что чеха категорически не устраивает.

Наш прогноз: «ПСЖ» подпишет Шевалье.

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 25 лет

Будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» находится в тумане уже длительное время. В клубе недовольны низкой результативностью сербского нападающего и его отношением к тренировочному процессу.

Также «старую синьору» напрягают непомерные финансовые запросы 25-летнего серба, который не хочет продлевать истекающий летом 2026 года контракт, требуя увеличение зарплаты чуть ли не в полтора раза.

По ходу прошлого сезона сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но эти разговоры так и остались слухами. Сейчас же появилась активность к нападающему со стороны «Милана».

Как сообщает известный инсайдер Маттео Моретто, на приобретении Влаховича настаивает новый главный тренер россонери Массимилиано Аллегри, которому давно импонирует игра серба.

Душан Влахович globallookpress.com

Сообщается, что алленаторе «Милан» планирует использовать Влаховича в связке с мексиканцем Сантьяго Хименесом и считает, что они идеально подходят друг другу. В прошлом сезоне серб сыграл за «Ювентус» 29 матчей в чемпионате Италии, забил в них 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Сейчас нападающий оценивается в 35 млн евро.

Наш прогноз: «Милан» купит или возьмет в аренду Влаховича.

Матео Кассьерра

«Зенит», нападающий, 28 лет

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра в ближайшее время может покинуть петербургский «Зенит», сообщает латиноамериканское издание Gol Caracol.

28-летний нападающий мечтает сыграть на чемпионате мира 2026 года, и уверен, что попасть в сборную Колумбию будет проще из другого чемпионата.

По данным источника, сейчас активный интерес к Кассьерре проявляет испанская «Севилья», готовая арендовать форварда до конца сезона с правом возможного выкупа.

Сам колумбиец готов перебраться в испанскую Ла Лигу и теперь ждет ответа от «Зенита», который взял время на раздумье, так как не желает отдавать Кассьерру в аренду и хочет сначала подготовить ему замену в случае ухода.

Матео Кассьерра globallookpress.com

За «Зенит» нападающий выступает с лета 2022 года, перейдя из «Сочи». Всего за питерцев он сыграл 113 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 21 ассист. Также он выступал за «Сочи», «Белененсеш», «Аякс», «Гронинген» и «Депортиво Кали». В составе сборной Колумбии Кассьерра сыграл 3 матча и забил один мяч.

Наш прогноз: Кассьерра перейдет в «Севилью», если ему найдут замену в «Зените».