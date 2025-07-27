«Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и теперь «Зенит». Педро Абреу стал мишенью для топ-клубов РПЛ

Потратим сколько захотим — девиз практически каждой трансферной кампании «Зенита», и нынешняя не является исключением из правил. Этим летом на щедрости «сине-бело-голубых» больше всего может нажиться бразильский «Фламенго», который уже продал им Жерсона за 25 млн евро и теперь набивает цену за нападающего Педро Абреу.

Академия «Ривера», отчисление из «менгао» и прорыв во «Флу»

Педро Гильерме Абреу дос Сантос появился на свет 20 июня 1997 года в Рио-де-Жанейро, второго по величине города Бразилии. Его футбольный путь на старте отличался от проб пера других бразильских мальчишек, и в возрасте пяти лет он попал в школу аргентинского «Ривер Плейт».

За молодежные обоймы «миллионеров» Педро играл три года, после чего вернулся на родину и начал выступать в футзальной команде «Фламенго». Со временем в рядах «красно-черных» Абреу совмещал мини-футбольную практику и появления на газоне, однако в четырнадцать представители «Большого Менго» указали ему на дверь.

Некоторое время он находился в поисках нового пристанища, пока в 16 лет его не подобрала команда бразильской Серии С «Дукекаксиенсе». В клубе из города Дуки-ди-Кашиас Педро провел два года, затем ненадолго перевалочным пунктом для него стал скромный «Артсул». Билет на более высокий уровень ему подарил менеджер, взявший на просмотр во «Флуминенсе».

Через тернии к звездам в расположении «трехцветных Рио» Абреу пробивался четыре месяца, и наконец, пройдя отбор, оказался в профессиональной команде в восемнадцатилетнем возрасте. Волею судьбы дебют Педро в Серии А за «Флуминенсе» пришелся на поединок против «Фламенго», который ранее исключил его из академии, — на 85-й минуте встречи он заменил Ришарлисона. Еще несколько вызовов во взрослый «Флу» юный форвард получил от главного тренера Маркао на финише чемпионата Бразилии-2016, приняв участие в матчах с «Фигейренсе» и «Интернасьоналом».

Педро Абреу globallookpress.com

Счет голам за «Флуминенсе» на просторах Серии А он открыл 4 июля 2017, поразив ворота «Шапекоэнсе». Пользуясь большим доверием от сменившего Маркао на должности наставника «трехцветных Рио» Абела Браги, Педро отыграл тридцать пять поединков во всех турнирах и пополнил результативный зачет семью забитыми мячами.

Значительного прогресса Абреу достиг в первой половине кампании 2018, наколотив 10 голов в девятнадцати играх бразильского первенства и дополнив их еще девятью забитыми мячами в других соревнованиях. Его быстро окрестили лучшим центральным нападающим в бразильском футболе, дав прозвище «Педрогол», и считали достойным сменщиком Фреда как для «Флуминенсе», так и для сборной Бразилии.

Впечатляло болельщиков не только количество взятий ворот Абреу, но и его чувство позиции в совокупности с физической мощью, позволяющей успешно вести борьбу в финальной трети поля. Один из выдающихся форвардов «Флуминенсе» конца 90-х — начала 2000-х Магно Алвес, забивший за клуб более ста голов, отмечал, что у Педро есть все, что нужно бомбардиру: габариты, сила, умение завершать атаки, и единственный компонент, требующий улучшения — это игра на втором этаже.

Летом 2018 активную охоту за ним вели «Бордо» и дортмундская «Боруссия», но представители команды из Рио-де-Жанейро отклонили их предложения. Страшная трагедия, поставившая под сомнение дальнейшее развитие Педро, случилась 26 августа — во встрече против «Крузейро» он получил разрыв передней крестообразной связки. От тяжелой травмы Абреу восстанавливался более двухсот дней и вышел на поле лишь 26 апреля 2019 в Кубке Бразилии.

Соскучившись по голам, он понемногу набирал форму и во втором туре Серии А 2019 огорчил фанатов «Сантоса». К августу на его счету значилось уже пять забитых мячей, но дискомфорт в бедре снова выбил Педро из колеи.

Увял среди «фиалок»

Проявившаяся травматичность Абреу ничуть не смутила селекционную службу «Фиорентины», к которой форвард присоединился 1 сентября 2019 года за 11 млн евро. Немногим позже данный трансфер назовут вопиющим провалом — за четыре месяца во Флоренции он проведет на поле всего 59 минут, не запомнившись ничем примечательным.

Единственный гол в Италии Педро забил за дубль «фиалок» против команды «Ромы» U-19 на просторах Примаверы 1. Выходя на газон в Лиге Кальчо, бразилец быстро растворялся, и его фигура вызывала лишь недоумение у тиффози «Фиорентины».

Педро Абреу globallookpress.com

Оправдывали фиаско Абреу тем, что он прибыл во Флоренцию, не восстановившись физически и психологически окончательно после «крестов», к которых сверху добавились проблемы с бедром. Стараний медицинского штаба «фиалок» и помощи от тогдашнего главного тренера команды Винченцо Монтеллы оказалось недостаточно, чтобы Педро вновь засиял.

Обратным маршрутом в Бразилию Абреу отправился в конце января 2020, пополнив ряды «Фламенго» на правах аренды за 1 млн евро.

Прирожденный бомбардир, но нарушитель дисциплины

Переход нападающего в стан злейшего врага — «менгао» вызвал бурю негодования у торсиды «Флуминенсе», которая не так давно была готова носить на руках Педро. Он установил теплые взаимоотношения с болельщиками «трехцветных Рио», кланяясь трибунам во время празднования голов.

К тому же, еще в апреле 2019 в интервью радиостанции Radio Globo после виктории над «Санта-Крус» в Кубке Бразилии, Абреу гарантировал, что в Бразилии будет носить лишь футболку «Флуминенсе» и хочет стать кумиром именно защищая цвета «Флу». Однако, как только подоспел вариант с «Фламенго», он, без замешательства и не скрывая радости, подписал контракт, что в среде «трехцветных Рио» восприняли как предательство.

Фанаты «красно-черных», наоборот, воодушевленно отнеслись к его трансферу, и Педро сходу начал завоевывать их любовь. В розыгрыше Серии А 2020, который из-за пандемии коронавируса растянулся до февраля 2021, Абреу отметился тринадцатью голами и двумя ассистами, внеся вклад в итоговое чемпионство «Фламенго». Помимо этого, нападающий стал обладателем главного трофея чемпионата Кариока, Рекопа Судамерикана и Суперкубка Бразилии.

В начале 2021 «Большой Менго» выкупил его у «Фиорентины» за 14 млн евро, оставив итальянскую публику недоумевать, почему такой талант не прижился во Флоренции.

Педро Абреу globallookpress.com

Вместе с «красно-черными» Абреу продолжил пополнять собственную трофейную комнату как командными наградами, так и индивидуальными. Главное место в ней занимает Кубок Либертадорес 2022, который со второй попытки покорился «Фламенго», — в финале первенства 2021 клуб из Рио-де-Жанейро уступил «Палмейрасу», но год спустя реабилитировался, обыграв «Атлетико Паранаэнсе». Педро с двенадцатью забитыми мячами получил приз лучшего бомбардира турнира.

Годом спустя в его коллекцию добавились награды лучшего снайпера Кубка Бразилии (5 голов) и Клубного чемпионата мира (4 гола). К слову, на КЧМ 2023 «Фламенго» выиграл бронзовые медали, одолев в матче за 3-е место египетский «Аль-Ахли».

Сезон 2024 для Абреу закончился в сентябре — сперва в 1/8 финала Копа Либертадорес он получил травму подколенного сухожилия и после возвращения в строй спустя две недели, с ним случился рецидив разрыва передней крестообразной связки. Период реабилитации после вторых «крестов» в карьере снова занял более 200 дней, и в полноценный игровой ритм он вошел только в апреле 2025, когда во главе «менгао» стоял Филипе Луис.

Педро Абреу globallookpress.com

Отношения с 39-летним специалистом у Педро сложились довольно натянутые, и наставник раскритиковал форварда после победного поединка 13-го тура Серии А над «Сан-Паулу», на который тот остался вне заявки. Причиной его исключения послужили неудовлетворительные тренировки — согласно данным GPS Абреу является худшим во всех компонентах.

Я пытался защищать его долгое время, но он должен сам этого хотеть. Мои глаза говорят мне то, что я вижу на тренировках. Данные GPS показывают, что Педро — последний во всем. Это его вина. Филипе Луис

Вместе с тем Луис надеется получить обратный отклик от нападающего и вернуть его на прежний уровень, ведь никто не намерен держать его в команде за былые заслуги. Кажется, что метод кнута от Филипе сработал, ведь уже в 15-м туре чемпионата Бразилии против родного «Флуминенсе» Педро забил гол, принесший «Фламенго» минимальную победу 1:0.

Турне на мундиаль в стане «селесао»

Кандидатура сверкнувшего Педро всерьез рассматривалась Тите для включения в заявку на чемпионат мира 2018, однако «кресты» перечеркнули мечты форварда оказаться на празднике футбола в России.

Первый вызов Абреу получил в сборную Бразилию U-23 — Андре Жардини нашел для него место в списке на июньский сбор 2019 года. Нападающий сыграл череду товарищеских встреч со сверстниками из Гватемалы, Франции, Катара и Японии. Не пропустил он также сбор команды в октябре-ноябре, и даже запомнился голами в воротах сборных Венесуэлы и Японии.

Перестал мариновать Педро в молодежке «пентакампеонов» все-таки Тите (далее их пути вновь пересекутся во «Фламенго»). Он предоставил игроку практику в отборочном цикле к ЧМ-2022, выпустив 14 ноября 2021 на замену в матче с Венесуэлой. Следующий шанс Абреу получил практически спустя год, отыграв один тайм в контрольном спарринге против Туниса и забив гол.

Неожиданно для всех Педро оказался в числе 26 игроков, вызванных Тите на чемпионат мира 2022 в Катаре. Кроме него из бразильской Серии А в заявку попали лишь полузащитник Эвертон и вратарь Вевертон.

Педро Абреу globallookpress.com

Конечно, Абреу рассматривался главным наставником «селесао», как резервный вариант, и получил крайне мало игрового времени — 26 минут с Камеруном в группе и 36 минут с Хорватией в проигранном четвертьфинале. Запомнился Педро тем, что реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти с «шашечными», но промахи Родриго и Маркиньоса оставили Бразилию за бортом турнира.

После ухода Тите с тренерского мостика «пентакампеонов» нападающий еще дважды надел футболку команды при Рамоне Менезесе в июньских товарищеских поединках 2023, и с тех пор двери в сборную для него больше не открывались.

Соболев, Кассьерра и Гонду больше не милы Семаку?

Абреу далеко не в первый раз попадает на карандаш российских клубов — еще летом 2021 «Краснодар» вел переговоры с «Фламенго» о трансфере бразильца, что подтверждал пресс-атташе агентства, представляющего интересы игрока, Лукас Мачадо. «Менгао» хотели выручить за собственную звезду 60 млн евро, что, видимо, отпугнуло представителей «быков» и сделка сорвалась.

«Спартак» и ЦСКА, в том числе, фигурировали среди претендентов на Педро, однако ближе всех к его покупке пребывает «Зенит». Сообщается, что первое предложение в размере 15 млн евро «Фламенго» отверг, после чего питерцы подняли ставки и теперь готовы расстаться с 20 млн евро.

Последние трансферы центрфорвардов в исполнении «сине-бело-голубых» напоминают гадание на кофейной гуще и итоговый результат далеко не всегда заслуживает на оценку со знаком «плюс».

Матео Кассьерра за три года выстрелил однажды, добравшись до звания лучшего бомбардира РПЛ 2023/2024, но в прошлой кампании откровенно сдал. Активно тиражировавшийся переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» обернулся катастрофой и нет никакой уверенности, что во втором сезоне за клуб с берегов Невы 28-летний нападающий прибавит. Единственным, кто сумел добраться хотя бы до отметки в 10 голов в минувшем чемпионате России, оказался Лусиано Гонду, но и его нельзя назвать профильным наконечником атак в рядах питерцев — Сергей Семак активно задействует аргентинца на правом фланге.

Александр Соболев и Лусиано Гонду fc-zenit.ru

Педро выглядит классическим столбом нападения, умеющим сметать защитников со своего пути и решать эпизод одним касанием. Нередко оттягивается вглубь, где цепляется за мяч и помогает партнерам в развитии комбинации.

При росте 185 см обладает хорошей техникой, и в его арсенале немало футбольных фокусов — может обыграть соперника за счет чеканки игровой сферы, прокинуть ее пяткой либо легким движением перекинуть через себя и тем самым создать остроту, располагаясь непосредственно перед воротами.

Педро Абреу

Абсолютно не жадничает, перетягивая одеяло на себя в последней трети поля, и нередко ассистирует сам: к примеру, в неполной из-за травмы кампании 2024 он отметился восемью результативными передачами. Как писали выше, на старте карьеры игра головой не была его козырем в рукаве, но со временем Педро подтянул данный компонент и сейчас представляет грозное оружие на втором этаже.

Правда без ложки дегтя не обошлось — наибольшие опасения вызывают его кондиции после вторых «крестов», так как далеко не все футбольные исполнители выходили на пик после такого рецидива. Обеспокоенности также добавляют слова Филипе Луиса, выразившего недовольство тренировками и самоотдачей Абреу, который оказался способен саботировать указания тренера и заражать этим других игроков. В «Зените» и так хватает латиноамериканских футболистов, знающих как устроить бунт, — не станет ли Педро еще одной головной болью для Сергея Семака?