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    Перемена климата. Топ-7 летних трансферов РПЛ «на выход»

    Представляем семерку самых громких уходов этого лета из чемпионата России

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    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич
    Помимо работы на укрепление обоймы, клубы Премьер-лиги продолжают расставаться с целым рядом игроков — одни по своей воле, другие из-за финансовых проблем. Далеко не все футбольные исполнители решают остаться в российском первенстве, предпочитая испытать удачу за рубежом.

    Миралем Пьянич

    (полузащитник, ЦСКА — свободный агент)

    Переезд экс-игрока «Лиона», «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» прошлой осенью в чемпионат России воспринимался воодушевленно. Руководство ЦСКА делало ставку на то, что пошедшая по наклонной карьера Миралема, который оказался не нужен даже «Шардже» из ОАЭ, получит перезапуск на просторах Российской Премьер-лиги.

    Вот только должной мотивации и перформанса экстра-класса Пьянич в стане «армейцем» так и не продемонстрировал. Босниец двадцать пять раз выходил в цветах «красно-синих» во всех турнирах, запомнившись тремя результативными передачами. В ромбе, к которому Марко Николич перешел весной, ему отводилось место «десятки», но при этом Миралем, который в свои 35, естественно, утратил в скорости и резкости, нередко опускался вглубь на позицию «шестерки» и продвигал мяч из опорной зоны.

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    • С уходом сербского специалиста из ЦСКА у Пьянича осталось еще меньше причин задерживаться в Москве, и стороны пришли к обоюдному согласию не продлевать годичный контракт. Видимо, под руководством Фабио Челестини босниец боялся вовсе потерять место в составе, хотя вполне имел возможность вписаться в 4-2-3-1 швейцарского тренера, который, к тому же, умеет работать и придавать второе дыхание возрастным игрокам — ярким примером тому служат прошлогодние выступления 33-летнего Джердана Шакири за «Базель».

    Полным провалом приезд Пьянича в ряды «армейцем» не назовешь, ведь, как минимум, его навыки, подсказки и мастерство частично внесли вклад в развитие молодых дарований команды, в частности, Матвея Кисляка. Вешать бутсы на гвоздь Миралем на намерен, поэтому стоит ожидать его появления на полях МЛС, Ближнего Востока либо родной Боснии и Герцеговины, где местная публика не откажется от наблюдения за игрой маэстро воочию.

    Наир Тикнизян

    (защитник, «Локомотив» — «Црвена Звезда»)

    Наир Тикнизян
    fclm.ru

    Один из главных хедлайнеров последних трансферных окон наконец сменил прописку — Тикнизян отправился покорять Европу, правда не совсем ту ее часть, куда его активно сватали. Испанская Ла Лига и «Севилья» пока остались лишь пределом мечтаний для Наира, и кривая футбольного пути завела уроженца Санкт-Петербурга в Сербию.

    «Црвена Звезда» выкупила 26-летнего защитника у «Локомотива» за 1,7 млн евро, заключив с ним контракт до конца июня 2028. В футболке «красно-белых» Тикнизян уже успел отыграть от звонка до звонка две официальные встречи: в сербской Суперлиге против «Явора» и на квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА против «Линкольна».

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    • Владан Милоевич, возглавляющий клуб из Белграда, на первоначальном этапе оказывает Наиру всецелое доверие, которое он утратил в последний сезон в «Локомотиве». Минувшую кампанию, в особенности ее весеннюю часть, игрок сборной Армении наверняка хочет забыть, как страшный сон. Физические и моральные кондиции Тикнизяна оставляли желать лучшего, что вылилось в проигранную конкуренцию на левом фланге — Михаил Галактионов предпочитал на месте вингера Сергея Пиняева, а в защите блистал Александр Сильянов, которого изредка подменял Илья Самошников.

    На счету Наира всего десять появлений в стартовом составе «железнодорожников» в розыгрыше РПЛ 2024/2025, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом. Переход явно напрашивался, и Тикнизян решил сжечь все мосты с российским первенством, отказав «Зениту», и попробовать собственные силы за рубежом. Возможно, именно на Балканском полуострове он получит столь необходимый эмоциональный подъем после прошлого депрессивного года в «Локомотиве», тем более есть шанс пробиться с «Црвеной Звездой» на групповой раунд Лиги чемпионов.

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    Кайо Панталеан

    (защитник, «Краснодар» — «Ботафого»)

    Кайо Панталеан
    fckrasnodar.ru

    Бразилец, пополнивший обойму «быков» еще летом 2019, так и не стал своим за шесть лет и чаще использовался тренерским штабом, как игрок ротации. В минувшем розыгрыше РПЛ Кайо являлся запасной скрипкой Мурада Мусаева в случае отсутствия кого-то из тандема Диего Коста — Витор Тормена.

    Первую половину сезона 29-летний защитник практически полностью пропустил, однако весной сумел выйти на пик игровых кондиций и подменил Тормену, потянувшего заднюю поверхность бедра. Кайо в совокупности набрал тринадцать появлений в чемпионате России за «Краснодар», но при этом внес важнейший вклад в чемпионство команды, забив победный мяч во встрече 23-го тура против «Акрона».

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    • Уехал из Российской Премьер-лиги бразилец с высоко поднятой головой, выиграв с клубом первые в истории золотые медали. Продолжать карьеру Кайо будет на родине — «Ботафого» заплатил южанам 2 млн евро и подписал с защитником трехлетнее трудовое соглашение.

    Миенти Абена

    (защитник, «Спартак» — «Газиантеп»)

    Миенти Абена
    globallookpress.com

    Загадочный переход, обернувшийся фиаско, — именно данной фразой можно описать переезд Абены в «Спартак». Казалось, что трансфер Миенти прошел полностью под протекцией Деяна Станковича, который знал суринамца по «Ференцварошу».

    Тем не менее 46-летний тренер, словно, забыл о своем ставленнике и крайне редко использовал его на футбольном поле. Проведенные 382 минуты в чемпионате России и всего два поединка от звонка до звонка в исполнении Абены стали слишком слабым реноме для продолжения выступлений за «народную команду».

    Сам Миенти в прощальном интервью не нашел объяснения столь малой игровой практике и назвал переход в «Спартак» небольшим разочарованием.

  • Мы со «Спартаком» приняли решение, что нам нужно расстаться. Я почти не играл за команду. Поэтому, к сожалению, не смог показать свой настоящий уровень игры.
  • Миенти Абена

    • Реанимировать карьеру 30-летний центрдеф будет в турецкой Суперлиге, пополнив ряды «Газиантеп» на правах свободного агента.

    Лукас Вера

    (полузащитник, «Химки» — «Аль-Вахда»)

    Лукас Вера
    globallookpress.com

    Обанкротившиеся «Химки» подарили целую россыпь свободных агентов, среди которых Лукас Вера был одним из главных лакомых кусочков для многих клубов. Аргентинец — лидер прошлогоднего созыва «красно-черных», важная боевая единица в центре поля, отвечающая за креатив и умеющая создавать остроту у ворот соперников.

    За тридцать матчей в сезоне Премьер-лиги 2024/2025 Вера записал себе в актив 7+4 по системе гол+пас, показав великолепный прогресс по сравнению с временем пребывания в «Оренбурге». «Локомотив», устроивший массовую закупку экс-игроками «Химок», находился первым в списке претендентов на центрхава. Сообщалось, что «железнодорожники» уже в конце мая достигли договоренности с Лукасом по условиям личного контракта.

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    • Представители «Локомотива» ожидали его 27-28 июня для прохождения медицинского обследования, но перед вылетом в Москву аргентинец получил предложение от клуба из ОАЭ, предложившим в разы более выгодные финансовые условия.

    Маршрут Веры моментально перестроился, а «красно-зеленые» остались у разбитого корыта и до сих пор ищут ему альтернативу. 3 июля «Аль-Вахда» из Абу-Даби объявила о подписании контракта с Лукасом до 30 июня 2028.

    Фабиан Бальбуэна

    (защитник, «Динамо» Москва — свободный агент)

    Фабиан Бальбуэна
    globallookpress.com

    «Динамо» занялось чисткой рядов ветеранов команды, отправив в свободное плавание 33-летнего парагвайца. Бальбуэна присоединился к «бело-голубым» летом 2021, перебравшись в статусе свободного агента из «Вест Хэма», и однажды покидал расположение команды, проведя сезон 2022/2023 в «Коринтиансе».

    После возвращения из Бразилии Фабиан капитанствовал в столичном клубе, являясь важным кирпичиком в обороне «Динамо». Правда, минувшая кампании выдалась для центрбека весьма скомканной — старт ее он пропустил из-за Олимпиады, затем травмы выбивали из колеи. Бальбуэна отыграл в восемнадцати встречах Премьер-лиги, пополнив результативную копилку двумя голами и одним ассистом.

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    • Революция, организованная «бело-голубыми» этим летом, не обошла стороной парагвайца, и стороны распрощались окончательно, не продлив контракт, срок которого истек 1 июля. Валерий Карпин уже нашел ему замену, привезя из «Ростова» Максима Осипенко, вокруг которого теперь строится защитная линия команды.

    Фабиан, в свою очередь, на данном этапе числится в статусе свободного агента и ищет себе новую гавань. Не исключено, что он снова попробует себя в бразильской Серии А, клубы которой проявляли к нему активный интерес в бытность игроком «Динамо».

    Георгий Джикия

    (защитник, «Химки» — «Антальяспор»)

    Георгий Джикия
    globallookpress.com

    Утонувший корабль «Химок» покинул и 31-летний защитник, добившийся своего спустя год и собравший чемоданы из чемпионата России. 25 июня Джикия, находящийся в статусе свободного агента, подписал контракт с турецким «Антальяспором», однако о его переходе до сих пор не объявили официально, так как на клуб наложен трансферный бан.

    Экс-капитан «Спартака» запрыгнул в последний вагон прошлой осенью, присоединившись к «Химкам» в середине сентября, и долгое время набирал форму, закрепившись в старте лишь в конце ноября. В общей сложности Георгий отыграл за подмосковный клуб девятнадцать поединков, не испортив общей картины и доказав футбольной общественности свою профпригодность.

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    • Инициатором приглашения Джикии в ряды «Антальяспора» стал главный тренер команды Эмре Белезоглу, который, по словам агента игрока Владимира Кузьмичева, доволен новобранцем. Георгий проходит предсезонную подготовку в Турции и ждет снятия запрета на регистрацию новичков с клуба, чтобы его наконец включили в заявку. В случае, если произойдет форс-мажор и ограничения останутся в силе, то у россиянина есть право отозвать подпись.

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