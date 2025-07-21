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    Трансферный дайджест. 15 — 22 июля

    Хаби Алонсо мечтает о Родри, Ляпорта ждут дома, «Ман Сити» вспомнил что есть свой Траффорд

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    Дмитрий Баринов
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Родри

    «Манчестер Сити», 29 лет, полузащитник

    Мадридский «Реал» мечтает заполучить в свои ряды полузащитника «Манчестер Сити» Родри, сообщает авторитетное издание As. По данным источника, инициатором трансфера выступает новый главный тренер Хаби Алонсо, на которого Родри очень похож по манере игры в бытность его футболистом.

    Почти весь прошлый сезон обладатель Золотого мяча 2024 года пропустил из-за тяжелой травмы колена, при этом, несмотря на прошедшие уже 9 месяцев, так и не приступил к тренировкам в общей группе. Стандартный срок восстановления после разрыва передней крестообразной связки составляет 6 месяцев.

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    • «Сливочные» намерены в течение сезона внимательно смотреть за возвращением в строй Родри, и если он вернет себе былые кондиции, то сразу сделать предложение «Ман Сити» о его переходе.

    Контракт 29-летнего хавбека с «горожанами» истекает летом 2027 года, и пока не было разговоров о его продлении, поэтому «Реал» будет пристально следить за развитием событий.

    Родри
    globallookpress.com

    Кроме Родри, мадридский клуб также рассматривает и другие варианты для усиления центра полузащиты. Так, «Реал» интересуется Николо Бареллой («Интер»), Энцо Фернандесом («Челси») и Алексисом Макаллистером («Ливерпуль»). Но их заполучить будет также сложно, как и Родри.

    Наш прогноз: этот сезон Родри точно проведет в «Ман Сити».

    Дмитрий Баринов

    «Локомотив», полузащитник, 28 лет

    Как сообщает издание Sport 24, французский «Мец» после возвращения в Лигу 1 готов приобрести капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    По данным источника, за 28-летнего полузащитника «Мец» готов выложить около 3 млн евро, но железнодорожники будут рассматривать предложение по Баринову только от 5 млн.

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    • При этом его оклад в случае перехода будет в размере 700 тысяч евро за сезон, а подъемные составят 500 тысяч евро. Это автоматически сделает россиянина самым высокооплачиваемым игроком клуба.

    Также сообщается, что если «Мецу» не удастся заполучить в свои ряды Баринова, то они готовы будут попробовать подписать другого россиянина Далера Кузяева, который покинул «Гавр» в качестве свободного агента и уже адаптирован к французскому чемпионату.

    Дмитрий Баринов
    globallookpress.com

    Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел в одном клубе. Всего он сыграл за москвичей 251 матч, забил 10 мячей и сделал 20 голевых передач. Сейчас Баринов оценивается в 8 млн евро, а его контракт с железнодорожниками действует еще год. За сборную России он сыграл 20 матчей.

    Наш прогноз: зачем Баринову какой-то «Мец», он достоин лучшего клуба.

    Гранит Джака

    «Байер» Леверкузен, полузащитник, 32 года

    Миланский «Интер» нацелился на полузащитника леверкузенского «Байера» Гранита Джаку, которого после прихода в клуб Эрика тен Хага готовы продать «фармацевты», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Нерадзурри рассматривают 32-летнего швейцарца в качестве потенциально замены Хакану Чалханоглу, которым активно интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

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    • «Интер» уже заявил, что не будет чинить препятствий Чалханоглу при переходе в турецкий чемпионат, если за него заплатят 25-30 млн евро.

    Гранит Джака в последних сезонах был одним из ключевых игроков «Байера» и помог клубу в завоевании чемпионского титула в сезоне 2023/24. За «фармацевтов» швейцарец выступает с лета 2023 года после перехода из лондонского «Арсенала».

    Гранит Джака
    globallookpress.com

    Сейчас Джака оценивается на трансферном рынке в 12 млн евро, а его контракт с немецким клубом действует еще три года. В прошлом сезоне опорник сыграл в Бундеслиге 33 матча, забил в них 2 мяча и сделал 7 ассистов.

    Наш прогноз: Джака переберется в «Интер».

    Расмус Хейлунн

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

    За два года в составе «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн так и не смог до конца раскрыть свой талант, забив всего 26 мячей за 95 матчей. Это явно не тот результат, на который рассчитывали в клубе, покупая его у «Аталанты» за сумму более чем 80 млн евро.

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    Примой нападения «МЮ» Хейлунн так и не стал, поэтому в клубе на него больше не рассчитывать, о чем прямо говорят последние трансферы в клубе (Кунья, Мбемо, возможно, Дьокереш).

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    • В настоящий момент 22-летний форвард оценивается на портале Transfermarkt в 35 млн евро, но «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за него на 10 млн евро больше. При этом если изначально в клубе готовы были только продать датчанина, то теперь рассматривают и варианты с арендой.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Пока главным претендентом на Хейлунна является туринский «Ювентус», который выбирает сейчас между ним и Рандалем Коло-Муани, который провел вторую часть прошлого сезона в «старой синьоре» и неплохо там себя зарекомендовал.

    Расмус Хейлунн
    globallookpress.com

    Вторым претендентом на датского форварда является «Милан», но для россонери, которые сейчас находятся в стадии перестройки под началом вернувшегося в клуб Макса Аллегри, Хейлунн тоже не является приоритетным вариантом, да и не любит он возится с молодняком.

    Наш прогноз: возвращение в Серию А станет отличным вариантом для Хейлунна.

    Самюэль Мбангюла

    «Ювентус», полузащитник, 21 год

    Туринский «Ювентус» готов расстаться со своим очередным талантливым воспитанником. В этот раз речь идет о Самюэле Мбангюла.

    В начале прошлого года 21-летний бельгийский вингер при Тиагу Мотте ворвался в основу «старой синьоры» и выдал несколько ярких матчей. Болельщики сразу полюбили Мбангюла за высокую скорость и отличный дриблинг, всячески поощряя его появление на поле.

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    • Но после увольнения Мотты и назначения на пост главного тренера Игора Тудора бельгиец все реже стал появляться на поле. Похоже, хорватский наставник не рассчитывает на Мбангюла в новом сезоне.

    Ранее в СМИ сообщалось о скором его трансфере в «Ноттингем Форест», но он в последний момент сорвался. Теперь же главный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Ювентус» практически договорился с «Вердером» о переходе бельгийца.

    Самюэль Мбангула
    globallookpress.com

    Сумма сделки по его данным составит 10 млн евро плюс бонусы. Ну а Мбангюла пополнит длинный список ушедших в последние сезоны молодых и талантливых футболистов академии (Ровелла, Фаджоли, Хейсен, Соуле, Кин, де Винтер, Барранечеа, Миретти и так далее).

    Наш прогноз: «Ювентус» продаст очередного воспитанника, их там вообще не ценят.

    Джеймс Траффорд

    «Бернли», вратарь, 22 года

    «Манчестер Сити» продолжает делать новую команду и теперь обратился к вратарской линии. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» всерьез интересуются Джеймсом Траффордом.

    22-летний голкипер два последних сезона провел за «Бернли» и помог своей команде вернуться в английскую Премьер-лигу в этом сезоне, став одним из самых надежных вратарей Чемпионшипа.

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    • Интересно, что Траффорд является воспитанником «Манчестер Сити», но в родной команде не получил шанса в основе, полируя лавку, а потом скитался по арендам. В итоге, летом 2023 года он был продан за 17,3 млн евро в «Бернли», где стал первым номером и раскрыл свой огромный талант.

    «Горожане» готовы вернуть Траффорда, так как первый номер команды Эдерсон может покинуть клуб, а его сменщик Ортега не очень впечатляет тренерский штаб. В случае ухода бразильца клуб сразу готов активировать сумму отступных за Траффорда в размере 40 млн фунтов (действует только для «Ман Сити»).

    Всего за «Бернли» 22-летний вратарь сыграл 73 матча, пропустил в них 78 мячей, 31 раз не пропустил ни одного мяча. Сейчас он оценивается в 22 млн евро, а его контракт с «Бернли» действует еще два года.

    Наш прогноз: Траффорд этот сезон точно отыграет в «Бернли».

    Эмерик Ляпорт

    «Аль-Наср», защитник, 31 год

    Центральный защитник саудовского «Аль-Наср» Эмерик Ляпорт может скоро покинуть клуб. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, там не особо рассчитывают на него в новом сезоне и готовы продать в случае хорошего предложения.

    Сейчас интерес к 31-летнему игроку проявляет «Атлетик» из Бильбао, воспитанником которого Ляпорт является и где сделал себе имя надежной и стабильной игрой.

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    • В основном составе лучшего клуба Страны Басков Ляпорт дебютировал в 17-летнем возрасте и покинул его в 2018 году, перейдя в «Манчестер Сити» за 65 млн евро.

    За «Аль-Наср» же Ляпорт выступает с 2023 года, а его контракт действует еще один сезон. Всего за саудовский клуб защитник сыграл 69 матчей и забил 9 мячей.

    Эмерик Ляпорт
    globallookpress.com

    Напомним, что в составе сборной Испании, выигравшей Евро-2024, Ляпорт был основным центральным защитником. Всего же он сыграл за национальную команду 40 матчей и забил 2 гола. Сейчас защитник оценивается в 15 млн евро, вполне посильная сумма для «Атлетика», который сыграет в Лиге чемпионов и смог удержать Нико Уильямса.

    Наш прогноз: для Ляпорта возвращение в родной клуб будет отличным вариантом, на старость он уже заработал.

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