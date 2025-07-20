Дождь, замены и три гола за шесть минут. «Локомотив» разнёс «Сочи» в последние 10 минут

Обе команды начали живо, с высоким прессингом и попыткой играть на встречных курсах. Но всё обрывалось либо на классных подкатах, либо на промахах. Уже на 7-й минуте у хозяев был момент, который мог снять напряжение: Салтыков скинул мяч в центр, Николай Комличенко бил головой в пустой угол — выше.
После этого «Локо» стал наваливаться через фланги, дождь мешал киперу «Сочи» Дёгтеву контролировать и отчётливо видеть мяч, но гости выстояли. Алвес, капитан южан, едва не подарил пенальти, подставив ногу Батракову в штрафной, но арбитр промолчал.
«Сочи» тоже напомнил, что приехал не отсиживаться. Гуарирапа вернулся из ЦСКА и пару раз обострил: заработал опасный штрафной, а позже сам пробил головой — почти копия промаха Комличенко. Игра ушла на перерыв без голов, но с ощущением, что «Локо» упускает слишком много.
Галактионов нашёл ключ в концовке матча
После перерыва картина стала ещё вязче. «Локо» поменял флангами Руденко и Салтыкова, но толку не было. «Сочи» даже перехватил контроль, а Баринов больше кричал на арбитра (особенно после того, как Алвес наступил ему на ногу), чем создавал моменты. Михаил Галактионов понял: пора менять не тактику, а людей. С поля ушли Салтыков и Комличенко — матч для них вышел серым. Вышли Бакаев и Воробьёв, игра ожила.
На 81-й минуте Ненахов подал с правого фланга, Руденко в высоком прыжке опередил Заику — 1:0. Болельщики только перевели дух, как через две минуты Руденко уже ассистировал: заброс на Воробьёва, а тот спокойно перекинул Дёгтева — 2:0.
И финальный штрих — 87-я минута: Бакаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — 3:0. Три гола за шесть минут, и матч, который тянул на унылую ничью, стал праздником для трибун.
В добавленное время гости могли хотя бы забить гол престижа. Кирилл Заика пробил из-за штрафной, мяч рикошетом залетел в ворота, но после проверки ВАР гол отменили из-за игры рукой. Морено лишь развёл руками — для «Сочи» этот день стал напоминанием, что в Премьер-лиге одной смелости и прессинга мало.
«Локо» нашёл героев, «Сочи» получил урок
Для «Локомотива» это не только первые три очка, но и подтверждение, что команда может выигрывать и без Пиняева, который пропустил матч из-за мышечного дискомфорта и смотрел с трибун. Руденко, Бакаев и Воробьёв заменили 9-го номера и сразу же доказали свою полезность.
Для «Сочи» — тревожный сигнал. Роберт Морено обещал атакующий футбол, но без концентрации в концовке его команда за шесть минут потеряла всё. И если бы не Дёгтев в первом тайме, счёт мог быть ещё болезненнее.
3:0 — крупно, но не случайно. «Локо» дождался своего момента и безжалостно воспользовался им, пока соперник тотально расклеился.