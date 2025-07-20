Дождь, замены и три гола за шесть минут. «Локомотив» разнёс «Сочи» в последние 10 минут

В Черкизове дождь шёл, игра буксовала, трибуны зевали. «Локомотив» и «Сочи» 80 минут держали зрителей в ожидании хоть чего-то, что оживит первый домашний матч москвичей в новом сезоне. И внезапно — взрыв: за шесть минут «железнодорожники» забили трижды, превратив нулевую ничью в уверенную победу 3:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Сочи 3:0 Голы: 1:0 Александр Руденко (81'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (83'), 3:0 Зелимхан Бакаев (88'), 3:1 (90+3') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Сезар Монтес, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Никита Салтыков (Зелимхан Бакаев, 60'), Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 60'), Александр Руденко Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Марсело Алвес, Вячеслав Литвинов (Макар Чирков, 64'), Артём Макарчук, Дмитрий Васильев (Александр Осипов, 64'), Антон Зиньковский (Михаил Игнатов, 74'), Игнасио Сааведра, Руслан Барт (Роман Ежов, 46'), Мартин Крамарич (Korneev A., 90'), Сауль Гуарирапа

Обе команды начали живо, с высоким прессингом и попыткой играть на встречных курсах. Но всё обрывалось либо на классных подкатах, либо на промахах. Уже на 7-й минуте у хозяев был момент, который мог снять напряжение: Салтыков скинул мяч в центр, Николай Комличенко бил головой в пустой угол — выше.

После этого «Локо» стал наваливаться через фланги, дождь мешал киперу «Сочи» Дёгтеву контролировать и отчётливо видеть мяч, но гости выстояли. Алвес, капитан южан, едва не подарил пенальти, подставив ногу Батракову в штрафной, но арбитр промолчал.

«Сочи» тоже напомнил, что приехал не отсиживаться. Гуарирапа вернулся из ЦСКА и пару раз обострил: заработал опасный штрафной, а позже сам пробил головой — почти копия промаха Комличенко. Игра ушла на перерыв без голов, но с ощущением, что «Локо» упускает слишком много.

Локомотив — Сочи https://premierliga.ru/

Галактионов нашёл ключ в концовке матча

После перерыва картина стала ещё вязче. «Локо» поменял флангами Руденко и Салтыкова, но толку не было. «Сочи» даже перехватил контроль, а Баринов больше кричал на арбитра (особенно после того, как Алвес наступил ему на ногу), чем создавал моменты. Михаил Галактионов понял: пора менять не тактику, а людей. С поля ушли Салтыков и Комличенко — матч для них вышел серым. Вышли Бакаев и Воробьёв, игра ожила.

На 81-й минуте Ненахов подал с правого фланга, Руденко в высоком прыжке опередил Заику — 1:0. Болельщики только перевели дух, как через две минуты Руденко уже ассистировал: заброс на Воробьёва, а тот спокойно перекинул Дёгтева — 2:0.

Александр Руденко https://premierliga.ru/

И финальный штрих — 87-я минута: Бакаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — 3:0. Три гола за шесть минут, и матч, который тянул на унылую ничью, стал праздником для трибун.

В добавленное время гости могли хотя бы забить гол престижа. Кирилл Заика пробил из-за штрафной, мяч рикошетом залетел в ворота, но после проверки ВАР гол отменили из-за игры рукой. Морено лишь развёл руками — для «Сочи» этот день стал напоминанием, что в Премьер-лиге одной смелости и прессинга мало.

Дмитрий Баринов и Алексей Батраков https://premierliga.ru/

«Локо» нашёл героев, «Сочи» получил урок

Для «Локомотива» это не только первые три очка, но и подтверждение, что команда может выигрывать и без Пиняева, который пропустил матч из-за мышечного дискомфорта и смотрел с трибун. Руденко, Бакаев и Воробьёв заменили 9-го номера и сразу же доказали свою полезность.

Для «Сочи» — тревожный сигнал. Роберт Морено обещал атакующий футбол, но без концентрации в концовке его команда за шесть минут потеряла всё. И если бы не Дёгтев в первом тайме, счёт мог быть ещё болезненнее.

3:0 — крупно, но не случайно. «Локо» дождался своего момента и безжалостно воспользовался им, пока соперник тотально расклеился.