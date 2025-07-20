На развилке. Куда Сперцян уходит из «Краснодара» — в «ПСЖ» или Ла Лигу?

Один из самых ожидаемых трансферов на выход в РПЛ — уход из «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По последним данным, предметный интерес к атакующему полузащитнику исходит от клубов из чемпионатов Франции и Испании. Подробности возможного перехода игрока сборной Армении — в материале LiveSport.Ru.

«ПСЖ»: Сафонов, Хвича, теперь Сперцян?

Эдуард Сперцян три года подряд признавался лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги и в минувшем сезоне, получив капитанскую повязку, привёл «Краснодар» к долгожданному чемпионству. А высокая результативность (40 голов и 30 передач в 110 матчах) на протяжении четырех последних сезонов РПЛ сделала его наравне с Луисом Энрике и Жерсном из «Зенита» самым дорогим игроком чемпионата России (25 млн евро).

Поэтому разговор о переходе 25-летнего армянского полузащитника в одну из топ-5 европейских лиг вполне логичен.

Все знают о моем желании продолжить карьеру в Европе. Посмотрим, как будет. По лигам предпочтений нет. Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян vk.com/fckrasnodar

Далеко не первое трансферное окно вокруг воспитанника «Краснодара» возникают слухи об интересе то одного, то другого зарубежного клуба. Причем один громче другого. И вот, согласно последнему инсайду, Сперцян оказался в поле зрения селекционной службы действующего победителя Лиги чемпионов — французского «ПСЖ».

По информации Armenie Football, позиционирующего себя как официальный аккаунт армянского футбола во Франции в социальной сети Х, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш ведет переговоры с окружением хавбека о возможном переходе нынешним летом. Более того, эти переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

С одной стороны, поверить в такое развитие событий сложно. Но с другой стороны, а почему нет? Год назад тоже мало кто мог с уверенностью утверждать, что многократные чемпионы Франции купят Матвея Сафонова, но это стало реальностью. Наверняка после того трансфера между «Краснодаром» и «ПСЖ» остались налаженные контакты, которыми могут воспользоваться при обсуждении потенциального переезда Эдуарда в Париж.

Что еще говорит в пользу возможного перехода Сперцяна в «ПСЖ»? Во-первых, в отличие от многих европейских клубов парижане не видят в геополитических факторах помехи для сотрудничества с командами РПЛ (кейс Сафонова это подтверждает). Во-вторых, если трансфер и в правду состоится, то Эдуарду в «ПСЖ» будет легче адаптироваться при наличии в составе Матвея, а также Хвичи Кварацхелии.

Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия t.me/motya_39

В-третьих, не стоит забывать про тесные историко-культурные связи между Францией и Арменией. В 1990-е гг. многие французские футболисты, имеющие армянские корни, приняли решение играть за сборную Армении (например, Эрик Ассадурьян и Мишель Тер-Закарян, отыгравшие в Лиге 1 278 и 370 матчей, соответственно). А сейчас во Франции в низших и юношеских лигах выступают свыше десятка армян.

В игровом плане переход в «ПСЖ» будет означать, что Сперцян сядет на скамейку запасных. Даже получить шанс, выйдя на замену и в матчах Кубка, надо будет постараться. В минувшем сезоне, Луис Энирке в центре поля, в основном, использовал Жуана Невеша и Фабиана Руиса (игроки стартового состава сборных Португалии и Испании). А им на замену выходили 19-летние Варрен Заир-Эмри (уже стоит 55 млн евро) и Сенни Меюлю.

Может лучше перейти в Ла Лигу?

Если армянский полузащитник не намерен выгрызать место в составе одного из ведущих клуба мира на тренировках, а хочет сразу получить много игрового времени, то логичнее выглядит вариант с переходом в испанскую «Жирону», которая тоже изучает возможность трансфера хавбека.

Представители футболиста уже провели раунд переговоров с «Жироной» и обсудили возможный переход. Сам Сперцян готов к переезду в Испанию. Metaratings.ru

«Жирона» не смогла повторить успех сезона-2023/24, когда стала бронзовым призером чемпионата Испании, и чуть не вылетела в Сегунду (отрыв составил всего 1 очко). Клуб, выступив в Лиге чемпионов, заработал, по крайней мере, 30 млн евро и наверняка готов потратиться в это трансферное окно для усиления состава, чтобы избежать прошлогодней нервотрепки.

Главный тренер жиронцев Мичел не является приверженцем какой-то одной схемы (как например, в «Краснодаре» и «ПСЖ», которые играют в атакующие 4-3-3 или 4-2-3-1), он поощряет частые смены позиций и перестроения. Поэтому в Испании Сперцяну придется проявить тактическую гибкость. В то же время при переходе в «Жирону» армянский хавбек будет бороться за место в составе с Янхелем Эррерой (15 млн евро) и Иваном Мартином (6 млн евро). Уровень конкуренции не сравним с тем, что может ожидать в «ПСЖ».

Как будто, выход на поле в матчах Ла Лиги для Эдуарда будет гарантирован. Возможно, именно так и рассуждает Сперцян, который, по последним данным Armenie Football, дал согласие на переход в испанский клуб. Ожидается встреча представителей «Жироны» и «Краснодара» для согласования трансфера.

Какие ещё клубы видели Сперцяна в своём составе?

«ПСЖ» и «Жирона» — далеко не первые клубы, которые проявили заинтересованность в Эдуарде Сперцяне. Так, еще зимой возможность приобретения игрока изучал английский «Лидс», который возглавляет экс-тренер «Краснодара» Даниель Фарке. На тот момент команда выступала в Чемпионшипе, а по итогам сезона вышла в Английскую Премьер-Лигу. Однако вариант с переездом в Англию по сути был отвергнут стороной хавбека.

Даниель Фарке globallookpress.com

Сообщалось, что Сперцян желает играть в еврокубках, поэтому хотел бы дождаться предложений от более статусных клубов. В этой ситуации «Лидс» рассматривался как вариант на случай неудачи в переговорах с другими клубами. А чуть позже стало известно об отсутствии у самих англичан планов по тому, чтобы направлять предложение по футболисту летом.

По окончании сезона-2024/25 Legalbet сообщил, что Эдуард Сперцян вошёл в шорт-лист «Порту». Якобы «драконы» видели в капитане «Краснодара» подходящего кандидата для усиления позиции атакующего полузащитника. Но довольно быстро португальские СМИ опровергли этот инсайд, заявив, что хавбек не входит в список потенциальных усилений клуба.

Также была информация об интересе к Сперцяну со стороны испанской «Севильи». В частности, личную заинтересованность в подписании футболиста проявлял вновь назначенный главный тренер севильцев Хоакин Капаррос, который знаком с игроком по работе в сборной Армении (в 2020-2022 гг.). Но продолжение эта история не получила.

Все футбольные трансферы

Диким продолжением карьеры стал бы переход в армянский «Ноа». А по информации СМИ, действующий чемпион Армении интересовался полузащитником так же, как и Наиром Тикнизяном (еще до перехода последнего из «Локомотива» в «Црвену Звезду»). В Ереване хотели усилиться перед выступлением в квалификации Лиги чемпионов и общались с представителями футболистов, но они отказались от перехода.

В списке претендентов на Сперцяна также назывался «Аякс». Однако в нидерландском клубе, несмотря на отсутствие сомнений в футбольных навыках полузащитника, существуют разногласия по поводу сделок с Россией. Поэтому на данный момент сделка «Аякса» с «Краснодаром» исключена (хотя что помешало в своё время «Твенте» продать Манфреда Угальде «Спартаку»?).

В начале межсезонья предметный интерес к Сперцяну еще проявлял итальянский «Комо». По сведениям журналистов, этот трансфер хотели осуществить и главный тренер команды Сеск Фабрегас, и спортивный директор «Комо» Карлалберто Луди.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Однако в начале июня существовала вероятность ухода именитого наставника в миланский «Интер», поэтому агенты Сперцяна рекомендовали своему клиенту отказаться от варианта с клубом Серии А. В результате «Комо» переключился на иных кандидатов и приобрёл на позицию атакующего полузащитника другого футболиста.

Таким образом, у европейских клубов есть устойчивой спрос на Сперцяна. И даже неудачи в переговорах с «ПСЖ» и «Жироной» не исключат продажу капитана «Краснодара» до начала сентября.