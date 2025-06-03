Молодая и дерзкая «Барселона» против звездного «Реала». Итоги сезона Ла Лиги

25 мая завершился сезон-2024/25 Ла Лиги. Золото через год перерыва завоевала «Барселона», опередив мадридский «Реал» на 4 очка. Понижение в классе случилось с «Леганесом», «Лас-Пальмасом» и «Реал Вальядолидом». Подведем итоги 38-матчего марафона.

«Барселона»: дерзость юнцов с немецким отливом

Каталонская команда вступала в сезон-2024/25 с новым тренером: клуб после трёх лет работы уволил Хави и назначил на его место бывшего наставника «Баварии» и сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

Немец, как и легенда «Барселоны», является приверженцем доминирующего футбола, ориентированного на игру, в основном, на чужой половине поля с высокой линией обороны. При этом он в большей степени делает ставку на контрпрессинг и на привлечение крайних защитников в атаку.

Состав сине-гранатовых перед началом чемпионата осталась практически без изменений: в «Барселону» из «РБ Лейпциг» за 55 млн евро перешёл полузащитник Дани Ольмо. Но, как показал сезона, оставшихся футболистов с лихвой хватило для того, чтобы почти каждую игру превращать в голевую феерию: подопечные Флика в 38 матчах забили 102 гола, лишь дважды уйдя с поля без забитых мячей.

«Барселона» имела самый молодой средний состав в чемпионате (24,1 года). Поэтому неудивительно, что сезон каталонцы прошли не совсем стабильно. Так, на старте они одержали 11 побед в 12 матчах. В середине сезона случился спад: 1 выигрыш в 8 матчах, в связи с чем команда после 20-ти туров занимала третье место, отставая от «Реала» на 7 очков. Но оставшиеся матчи «Барселона» провела великолепно — 16 побед в 18 играх, в том числе ключевая победа в «классико» (4:3).

«Барселона» globallookpress.com

Под руководством Флика раскрылись все основные игроки: Педри сыграл на уровне лучшего полузащитника сезона в мире, вингеры Ламин Ямаль (9+15 в 35 матчах) и Рафинья (18+11 в 36 матчах) раз за разом эффективно развивали атаки, снабжая мячом Роберта Левандовского, забившего 27 голов (наилучший результат поляка с момента его перехода из «Баварии»).

Таким образом, «Барселона», пропустив год, вернулась на первое место, став в 28-й раз чемпионом Испании. Она выиграла все турниры в Испании, но в Лиге чемпионов оступилась в полуфинале с «Интером». Так что сине-гранатовым есть ещё куда расти.

«Реал Мадрид»: на смене эпох

Сезон-2024/25, по сути, стал последним в очередном цикле жизни мадридского «Реала». Его завершение ознаменовалось уходом главного тренера Карло Анчелотти, который собрался тренировать сборную Бразилии, и многолетних лидеров «королевского» клуба — Луки Модрича и Лукаса Васкеса.

Не стоит забывать, что год назад завершил карьеру Тони Кроос. При этом боссы клуба никого не приобрели ему на замену — роль немца в центре поля в этом сезоне выполнял Орельен Ччуамени, который всё же еще явно не дотягивает до уровня «шестерки», которая нужна такой команде, как «Реал».

В то же время «сливочные» летом 2024 года наконец подписали Киллиана Мбаппе. А поскольку атаке у команды уже имелись Винисиус Джуниор, Родриго и Джуд Беллингем, Анчелотти весь сезон пытался решить сложную задачу: совместить на поле сразу четырех суперзвезд.

Найти оптимальное сочетание не всегда удавалось, например, различные травмы и повреждения в течение сезона получали Винисиус, Беллингем, Эдуарду Камавинга, Браим Диас. Тем не менее, команда прошла сезон ровно, без спадов. Хотя и длительных победных серий «Реалу» не хватило (максимальная из них составила 5 матчей).

В итоге «Реал» остался вторым — ему не хватило до «Барселоны» всего четырех очков. Тем самым, сливочным окунулись два поражения каталонца (0:4 и 3:4), а также непозволительные потери очков в матчах с «Лас-Пальмасом» (1:1 в 3-м туре), «Эспаньолом» (0:1 в 22-м туре) и «Валенсией» (1:2 в 30-м туре). Таким образом, Мадрид шестой год подряд чередует чемпионство и вице-чемпионство.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Самое мощное выступление в атаке «Реала» выдал Мбаппе. Первые месяцы французский нападающий раскачивался, привыкал к новой обстановке. Но в результате Киллиан провел лучший дебютный сезон в истории всех игроков «Реала» (даже лучше Криштиану Роналду): 31 забитый гол за 34 матча и выигранная в борьбе с Салахом и Кейном европейская «Золотая бутса».

«Атлетико Мадрид»: третья сила, но не более

Трансферная кампания мадридского «Атлетико» летом 2024 года давала основания полагать, что «матрасники» в новом сезоне всерьёз поборются с «Барселоной» и «Реалом» за чемпионский титул.

Клуб на общую сумму в 185 млн евро купил форвардов Хулиана Альвареса и Александера Сорлота, хавбека Конора Галлахера и защитника Робина Де Нормана, тем самым, укрепив каждую линию. А с учетом того, что менеджеры «Атлетико» сумели продать «Челси» Жоау Феликса за 52 млн евро при рыночной стоимости в 30 млн, их можно смело похвалить.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Однако принесенный совершившимися подписаниями статус скрытый фаворит сезона команда оправдать не смогла. Начало сезона выдалось не самым уверенным: за 9 туров ничьей было больше, чем побед. Впрочем, вскоре «Атлетико» выдал 7-матчевую победную серию, в том числе выиграв у «Барселоны» (2:1), благодаря чему завершил первый круг лидером чемпионата.

Но вторая половина сезона у мадридцев не задалась. Снова пошли ничьи и поражения, причем с командами из второй половины турнирной таблицы. Именно в таких матчах, как с «Леганесом» (0:1), «Хетафе» (1:2), «Лас-Пальмасом» (0:1) подопечные Симеоне растеряли очки: за второй круг было набрано на 12 очков меньше, чем в первом — именно 12 очков составило отставание от чемпиона.

Как итог, «Атлетико» занял очередное третье место, которое стало восьмым за последние 13 сезонов под руководством Симеоне. Выйди на качественно новый уровень клубу пока не получается.

«Атлетик» Бильбао и «Вильярреал»: лучшие из оставшихся

Обычно первые три место в чемпионате Испании можно предсказать еще до начала сезона. Поэтому одной из главных интриг каждого сезона является то, какая команда завоюет четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

Но в апреле 2025 г. Ла Лига получила дополнительное место в главном евркубковом турнире. Этой новости больше всего обрадовались в «Вильярреале», который большую часть сезона был пятым и пытался догнать «Атлетик» из Бильбао. Этим коллективам и достались заветные путевки.

Нико Уильямс в матче с «Барселоной» globallookpress.com

«Атлетик», как и в предыдущем сезоне, одержал 19 побед и набрал 70 очков против 68 очков годом ранее. Но на сей раз сенсации наподобие прошлогодней «Жироны» не произошло, поэтому «львы» со второй попытки все же классифицировались в Лигу чемпионов.

Залог успеха команды Вальверды, который работает в Бильбао третий сезон, заключается, с одной стороны, в крепкой обороне во главе с Даниэлем Вивианом и надежной игре вратарей — Симона (10 матчей на «ноль») и Агирресабалы (6 матчей на «ноль»). Всего «Атлетик» в 38 играх пропустил 29 голов — меньше всех в Ла Лиге.

С другой стороны, в проведении опасных атак через фланги, на которых выступают братья Уильямсами. Немаловажным успехом клуба стало сохранение прошлым летом у себя Нико, несмотря на интерес «Барселоны». Ну а лучшим бомбардиром стал не форвард, а полузащитник Ойан Сансет, забивший 15 годов в 29 матчах.

«Вильярреал» зачастил занимать пятое место в итоговой таблице Ла Лиги — это случилось уже в пятый раз за последние девять сезонов. Сезон-2024/25 стал первым полноценным для Марселино во главе команды после возвращения в клуб спустя 7 лет. При нем «желтая субмарина» играла в такой же веселый для зрителя футбол, что «Барселона»: сама забила 71 мяч (третье место в лиге), но и соперникам позволила отличиться 51 раз.

«Вильярреал» globallookpress.com

Буквально вторую молодость для себя открыл Айосе Перес. 31-летний нападающий забил 19 голов, хотя и из-за различных повреждений пропустил 8 матчей. А голевыми передачи его по ходу сезона обильно снабжали вингеры Ереми Пино (8 ассистов) и Алекс Баэна (10 ассистов), на которых этим летом явно будет большой спрос.

«Райо Вальекано»: самый счастливый клуб из Мадрида

Одним из главных прорывов сезона в Испании является «Райо Вальекано». «Пчёлы» располагают восемнадцатым по стоимости составом, но в этом году им удалось повторить свой клубный рекорд — занять восьмое место в турнирной таблице, что дало им право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций.

Ключом к успеху можно назвать работу главного тренера Иньиго Переса. Он завершил карьеру игрока летом 2022-го и через 1,5 года уже был назначен главным тренером «Райо». Весной 2024 г. ему удалось спасти команду от вылета, а сейчас впервые за 25 лет вывел в еврокубки, сделав ее самой счастливой по итогам сезона-2024/25 из мадридских клубов.

Болельщики «Райо Вальекано» globallookpress.com

Будучи футболистом «Атлетика» из Бильбао, Перес играл под руководством аргентинского тренера Марсело Бьелсы, чьи принципы он стал адаптировать в своей тренерской работе. Речь идет про вертикальный футбол с высоким блоком и контрпрессингом, большим количеством ударов (так, «Райо», в среднем, наносил 13,5 ударов за игру) и попытками быстро забросить мяч в штрафную.

Больше удивляет то, в каких условиях «Райо Вальекано» добилось этого успеха. Во-первых, клуб за исключением подписания 3 свободных агентов и аренды 3 футболистов, из которых место в стартовом составе застолбил разве что вратарь Аугусто Баталья, за два трансферных окна никого не купил. А во-вторых, Перес выставлял на игры самый возрастной в лиге средний состав — 29,5 лет, что больше чем на год старше, чем у ближайшего преследователя — «Мальорки».

Падение «Жироны» и провал «Севильи»

«Жирону», которая, завоевав бронзу и пробившись в Лигу чемпионов, стала главной сенсацией сезона-2023/24, на следующий год ожидало жестокое возвращение во вторую половину таблицы.

Команде реально угрожал вылет в Сегунду — она лишь на одно очко опередила «Леганес». Причем это преимущество было обеспечено еле-еле: в матче 36-го тура с последней командой чемпионата «Реал Вальядолид» (1:0), забив единственный гол за 10 минут до финального свистка.

В чем причины столь серьёзного регресса? Прежде всего, «Жирона» летом продала лидеров прошлого сезона — лучшего бомбардира Артёма Довбика (24+8 за сезон-23/24) и капитана из опорной зоны Алеша Гарсию. А сделанные трансферы оказались скорее количественным пополнением состава, чем его качественным усилением. Также дополнительной нагрузкой на команду выпали 8 матчей на общем этапе Лиги чемпионов.

Тоже на краю пропасти была «Севилья». Для команды, которая совсем недавно играла в плей-офф Лиги чемпионов и по несколько раз выигрывала в Лиге Европы, этот результат, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Причем он повторяется третий сезон подряд.

«Севилья» — «Реал» globallookpress.com

В этом сезоне андалусийцы сделали ставку на нового тренера — Гарсию Пимьенту, который спустя 5 лет вернул «Лас-Пальмас» в Ла Лигу и сохранил ей прописку в элите. Но сделать качественный шаг вперед в более солидном клубе ему не удалось.

«Севилья» в прошедшем сезоне была вынуждена преимущественно играть молодежью: финансовые условия требовали продавать более опытных игроков. С обновленным ростером команда показала худший результат в XXI веке: 17-е место и 41 очко.

Команды-неудачники: «Леганес», «Лас-Пальмас», «Реал Вальядолид»

Да, «Леганес» вылетел в Сегунду спустя год после возвращения. Но по выступлению команды нельзя сказать, что она оказалась не готовой к повышению в классе. Команда набрала 40 очков, а, например, «Хетафе», расположившийся на 13 месте, набрал 42 очка.

В основном, игра «Леганеса» строилась через сохранение надежности в обороне и выпады в контратаки. Такая тактика даже позволила обыграть «Барселону» (1:0 в 17-м туре) и «Атлетико» (1:0 в 20-м туре). Но с соперниками поскромнее «Леганес» похвастаться стабильным набором очков не смог.

«Леганес» — «Вильярреал» globallookpress.com

В межсезонье «Лас-Пальмас» вместо Пимьенты возглавил Луис Каррион. Как выяснилось позднее, это решение стало не самым лучшим: с ним команда завила начало, набрав лишь 3 очка в 9 матчах, и руководство отправило его в отставку.

Дальше командой руководил Диего Мартинеса, и с ним «пальмы» за те же 9 матчей набрали аж 19 очков, взобравшись на 12-ю строчку. Однако это, как оказалось позднее, стал максимумом для «Лас-Пальмаса»: до конца чемпионата он одержал только две победы и проиграл во всех шести заключительных турах.

Выступление «Реал Вальядолида» стало худшим в Ла Лиге за многие годы. Команда набрала 16 очков, потерпела 30 поражений, забила 26 и пропустила 90 голов. За последние годы клуб стал типичным «лифтом»: последние пять лет он то поднимается в элиту, то выпадает из нее.

На этом фоне нельзя не сказать, что Роналдо, купивший «Вальядолид» в 2018 г. все же решился его продать североамериканской инвестиционной группе.

Герой и неудачник сезона

Когда многие эксперты (например, Флик, де ла Фуэнте, Лапорта, Индзаги и др.) утверждают, что футболист — гений, а он это подтверждает своими результатами на поле, то какие могут быть сомнения, кто герой сезон? Ламин Ямаль в свои 17 лет уже стоит 180 млн евро, а в этом сезоне Ла Лиги за «Барселону» набрал 9+15 и завоевал все возможные титулы в Испании.

Но больше статистики и наград о феномене каталонского вундеркинда говорит его игра. Обманные маневры, завораживающий дриблинг, мячи, закрученные внешней стороной — вся эта «магия» не оставляет никого из наблюдающих равнодушным.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Как минимум, неоднозначным сезон-2024/25 стал для другого 180-миллонного футболиста — Джуда Беллингема. Если первый год в Мадриде англичанин провёл ярко (19+6 в 28 матчах), то второй ему явно не задался (9+9 в 31 матче). Выступление футболиста беспокоит и руководство клуба, которое, по данным СМИ, провело несколько встреч с его представителями для обсуждения проблемы.

Но в сравнении с прошлым сезоном из «Реала» ушел Кроос, пришел Мбаппе, Анчелотти изменил схему и передвинул Джуда на поле глубже. Более того, полузащитник в августе получил мышечную травму, а летом он собирается прооперировать плечо. Тем не менее, ожидания общественности от англичанина были выше, из-за чего третий по итогам голосования на «Золотой мяч» игрок 2024 года сейчас котируется лишь восемнадцатым.