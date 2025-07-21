«Оренбург» выстоял против ЦСКА: герой Овсянников и тревожный сигнал для Челестини

Первый тур нового сезона РПЛ закрылся в Оренбурге неожиданной ничьей. Хозяева, узнавшие о своём возвращении в элиту всего за несколько дней до старта, не просто выжили на фоне фаворита, но и показали футбол, достойный элитного дивизиона. Матч на раскалённой до 30 градусов синтетике «Газовика» закончился 0:0, но был полон моментов, сейвов и борьбы на каждом метре поля.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — ЦСКА 0:0 Оренбург: Богдан Овсянников, Алексей Татаев (Данила Хотулёв, 78'), Артем Касимов, Анри Чичинадзе, Георгий Зотов, Данила Ведерников, Владислав Камилов (Алексей Барановский, 70'), Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский (Евгений Болотов, 61'), Максим Савельев (Гедеон Гузина, 61'), Эмирджан Гюрлюк (Thompson J., 71') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой (Секу Койта, 70'), Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Матеус Алвес, 59'), Адольфо Гайч, Shumansky A., Тамерлан Мусаев (Alerrandro, 59')

Владимир Слишкович выбрал смелую тактику с тремя центральными защитниками и связкой Савельев — Гюрлюк в атаке. Турок стал главным генератором опасности у хозяев: дважды разрезал оборону ЦСКА передачами, а сам тащил мяч в штрафную гостей.

На 8-й минуте Гюрлюк прострелил на Камилова — Акинфеев в прыжке спас. Под конец тайма турок сыграл в касание на Квеквескири, чей плотный удар под перекладину снова парировал капитан армейцев. Стоит напомнить, что Игорю Акинфееву в конце сезона исполнится 40 лет, это его 23-й сезон в ЦСКА. Легенда!

Игорь Акинфеев https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА тоже имел шансы. На 23-й минуте Глебов подал на Шуманского, который пробил рядом со штангой — Овсянников зацепил мяч кончиками пальцев. Сам голкипер хозяев уже к перерыву стал главным героем: уверенные выходы, сейвы после ударов Кругового и Шуманского держали «Оренбург» в игре. Первый тайм завершился с равным числом ударов (5:6), но ощущением, что фаворит нервничает.

Атака против стойкости

После перерыва ЦСКА забрал инициативу, владение выросло до 65%, а замены Челестини добавили давления. На поле появились Алвес, Алеррандро и Койта, и армейцы окончательно осели на чужой половине.

Оренбург — ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

На 67-й минуте Алеррандро едва не забил с рикошета — Овсянников в падении спас. «Оренбург» полностью отошёл к своим воротам, растягивая паузы и используя владение только для передышки.

Финальные минуты напоминали игру в большинстве: ЦСКА катал мяч по периметру штрафной, загружал фланги и навесами искал форвардов. На 90+2-й Алвес пробил с линии вратарской, но Овсянников снова отразил удар, хотя эпизод и был остановлен из-за офсайда.

Овсянников тащит удар Кругового https://t.me/pfccskamoscow

Геройский старт для одного, заземляющий — для другого

ЦСКА впервые за 15 матчей не смог забить «Оренбургу», а дебют Фабио Челестини в РПЛ вышел смазанным. Сразу с осечкой — без голов и с упущенными тремя очками. Армейцы явно переоценили лёгкость выездной встречи и недооценили соперника, который ещё недавно готовился к совсем другому уровню футбола.

«Оренбург», напротив, получил мощный заряд уверенности: команда, которую считали главным кандидатом на вылет, уже в первом туре отняла очки у обладателя Кубка и Суперкубка России. Лучшими в составе хозяев стали Гюрлюк и герой вечера Овсянников. У ЦСКА — активные Круговой и Мойзес, но их усилий оказалось мало.