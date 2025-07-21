«Оренбург» выстоял против ЦСКА: герой Овсянников и тревожный сигнал для Челестини

Владимир Слишкович выбрал смелую тактику с тремя центральными защитниками и связкой Савельев — Гюрлюк в атаке. Турок стал главным генератором опасности у хозяев: дважды разрезал оборону ЦСКА передачами, а сам тащил мяч в штрафную гостей.
На 8-й минуте Гюрлюк прострелил на Камилова — Акинфеев в прыжке спас. Под конец тайма турок сыграл в касание на Квеквескири, чей плотный удар под перекладину снова парировал капитан армейцев. Стоит напомнить, что Игорю Акинфееву в конце сезона исполнится 40 лет, это его 23-й сезон в ЦСКА. Легенда!
ЦСКА тоже имел шансы. На 23-й минуте Глебов подал на Шуманского, который пробил рядом со штангой — Овсянников зацепил мяч кончиками пальцев. Сам голкипер хозяев уже к перерыву стал главным героем: уверенные выходы, сейвы после ударов Кругового и Шуманского держали «Оренбург» в игре. Первый тайм завершился с равным числом ударов (5:6), но ощущением, что фаворит нервничает.
Атака против стойкости
После перерыва ЦСКА забрал инициативу, владение выросло до 65%, а замены Челестини добавили давления. На поле появились Алвес, Алеррандро и Койта, и армейцы окончательно осели на чужой половине.
На 67-й минуте Алеррандро едва не забил с рикошета — Овсянников в падении спас. «Оренбург» полностью отошёл к своим воротам, растягивая паузы и используя владение только для передышки.
Финальные минуты напоминали игру в большинстве: ЦСКА катал мяч по периметру штрафной, загружал фланги и навесами искал форвардов. На 90+2-й Алвес пробил с линии вратарской, но Овсянников снова отразил удар, хотя эпизод и был остановлен из-за офсайда.
Геройский старт для одного, заземляющий — для другого
ЦСКА впервые за 15 матчей не смог забить «Оренбургу», а дебют Фабио Челестини в РПЛ вышел смазанным. Сразу с осечкой — без голов и с упущенными тремя очками. Армейцы явно переоценили лёгкость выездной встречи и недооценили соперника, который ещё недавно готовился к совсем другому уровню футбола.
«Оренбург», напротив, получил мощный заряд уверенности: команда, которую считали главным кандидатом на вылет, уже в первом туре отняла очки у обладателя Кубка и Суперкубка России. Лучшими в составе хозяев стали Гюрлюк и герой вечера Овсянников. У ЦСКА — активные Круговой и Мойзес, но их усилий оказалось мало.