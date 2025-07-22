Рубенс едет в «Динамо»: бело-голубые нашли в Бразилии замену Скопинцеву и Лаксальту

По информации СМИ, московское «Динамо» в ближайшее время оформит трансфер 24-летнего универсального футболиста бразильского «Атлетико Минейро» Рубенса.LiveSport.Ru рассказывает об известных подробностях сделки, а также карьере и игровой характеристике будущего новичка бело-голубых.

Присматривались три года

Один из главных претендентов на золото чемпионата России — московское «Динамо». Свои чемпионские амбиции надо подтверждать соответствующими трансферами. И бело-голубые этим летом уже подписали игроков сборной России — Максима Осипенко и Ивана Сергеева.

Однако у команды Валерия Карпина осталась потребность в усилении позиции левого защитника, на которой выступают Дмитрий Скопинцев (по ходу прошлого сезона допускал много ошибок) и Диего Лаксальт (пропускал много игр из-за повреждений). По последним сведениям, столичный клуб близок к решению этой задачи.

Журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» договорилось с бразильским «Атлетико Минейро» о трансфере 24-летнего Рубенса Диаса. Так, футболист, будучи незаменимым игроком стартового состава команды, не был включен в заявку на два последних матча.

Несмотря на рыночную стоимость, равную, по Transfermarkt, 6 млн евро, стороны согласовали продажу 85% прав на бразильца за 9 млн евро. Еще 3 млн евро могут быть выплачены в будущем в качестве бонусов. Личный контракт Рубенса с бело-голубыми рассчитан на срок 5 лет.

Рубенс не первый раз попал в поле зрения селекционеров московского «Динамо». Впервые им заинтересовались три года назад. Тогда же возможность трансфера бразильца изучал московский «Спартак». Через год «Динамо» предложило клубу из Белу-Оризонти 5 млн евро за 70% прав игрока. Однако на тот момент стороны не согласовали срок перехода Рубенса: москвичи хотели, чтобы он приехал сразу, а бразильцы были согласны расстаться с ним только через полгода. Теперь, видимо, все разногласия устранены.

Рубенс Диас atletico.com.br

На руку «Динамо» сыграли финансовые трудности «Атлетико», которые заставили клуб открыто заявить о необходимости летом расстаться с рядом игроков. Ещё отметим, что бело-голубым удалось выиграть борьбу за Рубенса у одного из сильнейших клубов Южной Америки — «Палмейраса», который тоже хотел в это трансферное окно подписать футболиста.

Рубенс — игрок одного клуба

Рубенс Антонио Диас родился 21 июня 2001 года в небольшом городе Тумиритинге на востоке Бразилии (население — чуть больше 6 тысяч). С чёткой целью — стать футболистом — он покинул малую родину в раннем возрасте и переехал в Говернадор-Валадарис.

Футбол был единственной игрой, которая ему нравилась в детстве. Ничто другое его не интересовало. «Я привязался к нему [футболу] с юных лет, и эта любовь только росла». Близкие Рубенса указывали на его упрямство, в силу которого он переходил из клуба в клуб («Кохаб», «Купевал», «Демократа»).

Уже в подростковом возрасте у Рубенса отметили его характерную черту — универсальность.

На поле проявил себя как атлет с отличной техникой и отличным движением. Он уже тогда демонстрировал лёгкость игры на разных позициях, всегда используя левую ногу. Он отлично организовывал розыгрыши и успешно завершал атаки. тренер «Купевала» Хельдер Алмейда

В 2016 году в возрасте 15 лет Рубенс присоединился к «Атлетико Минейро», в составе которого продолжает играть до сих пор. Внимание к своей персоне он привлек по итогам выступлений на турнирах U-20. Преодолев проблемы со спиной и перенеся операцию, Рубенс изначально выступал на позиции опорного полузащитника, но тренеры приняли решение использовать его на позиции «десятки».

Рубенс Диас globallookpress.com

В этой роли в 2020 году вместе с командой он пришёл к золоту молодежного чемпионата Бразилии, а на следующий год стал лучшим бомбардиром «Атлетико» (15 голов за 27 матчей). В этот же период его призвали в основную команду. Дебют Рубенса на профессиональном уровне состоялся 7 марта 2021 года в матче Лиги Минейро против «Уберландии», где ему доверили 11 минут.

Окончательный переход с молодежного на взрослый уровень произошёл в 2022 году, когда хавбек принял участие в 43 матчах и 18 раз попал в стартовый состав. Причем занимавший в то время пост главного тренера «Атлетико» Антонио Мохамед в отсутствии ряда игроков, вызванных в сборную Бразилии, принял решение выпустить Рубенса на позиции левого защитника. Он неплохо себя проявил на новой позиции, после чего его стали использовать именно там.

По итогам 2022 года Рубенс назвали одним из главных открытий в бразильском футболе. Вполне заслуженным выглядело предложение клуба о продлении контракта на два года — до конца 2025 г. А следующая пролонгация — до конца 2027 года — случилось уже после сезона-2023.

С каждым годом Рубенс все больше получал игрового времени в матчах за «Атлетико». Исключением стал 2024 год, когда из-за воспаления связок колена он был вынужден пропустить период с апреля по июль. За последние 7 месяцев на счету футболиста 2428 минут, проведенных на поле (27 попаданий в старт в 32 матчах) — по этому показателю он занимает пятое место среди полевых игроков команды. Тем не менее, пока вызова в сборную Бразилии Рубенс ни разу не получал.

Игровая характеристика новичка «Динамо»

Те, кто наблюдал за развитием Рубенса в последние годы, отмечали в нем такие качества, как техничность, скромность, целеустремлённость, конкурентоспособность. Последняя характеристика нередка перерастала в чрезмерную неуступчивость.

Он очень азартен, он хочет победить. Он соперничал чрезмерно, ему приходилось контролировать себя, чтобы снизить риск травмы. Он был импульсивным, иногда переусердствовал и в итоге получал травмы или карточки, которых можно было избежать. тренер молодёжки «Атлетико» Маркос Валадарес

Рубенс Диас atletico.com.br

Тем не менее, Рубен провел работу над собой, чтобы лучше контролировать себя. Это ему помогло избежать серьезных травм (помимо выше упомянутой в 2024 году) и большого количества желтых карточек: в 154 играх за «Атлетико» им было получено 24 предупреждения, одно из которых стало вторым в матче.

Полгода назад Рубенс, желавший больше играть в центре поля, нежели на левом фланге, мог покинуть клуб из Белу-Оризонти. В частности, предложение о его трансфере сделал «Гремио». Но игрок остался в клубе после разговора с главным тренером, который услышал его пожелание и заверил, что даст больше возможностей. В итоге в 2025 году Рубенс преимущественно выступал на позиции опорного полузащитника.

Рубенс лучше всего играет на позиции опорного полузащитника. Он достаточно силён для продвижения вперёд и хорошо владеет мячом. Ему нужно улучшить видение поля и умение завершать атаки. Он игрок, который заполняет полузащиту. Он также хорошо играет на позиции крайнего защитника, но, на мой взгляд, опорный полузащитник — его лучшая позиция. главный тренер «Атлетико Минейро» Кука

После перевода в центр поля у Рубенса произошёл рост точности передач (с 77,5% до 85,0%). При этом он остался одним из лучших игроков чемпионата Бразилии по оборонительным показателям (в среднем, 3,3 отбора и 2,6 перехвата за 90 минут). Поэтому уход молодого игрока станет чувствительной потерей для «Атлетико». «Динамо», в свою очередь, покупая Рубенса, фактически получает более молодую версию Лаксальта — универсального футболиста, который может закрыть позиции и в опорной зоне, и на левом фланге обороны.

В будущем трансфере смущает желание самого футболиста играть в центре поля. Однако, как говорил сам Рубенс, играть в Европе — это его мечта, поэтому, имея приличный опыт эффективной игры на фланге, он может закрывать проблемную для бело-голубых позицию. Тем более, легковесность игрока (вес 66 кг при росте 178 см) позволяет ему развивать высокую скорость, что с учетом технической оснащенности важно именно при игре на бровке.

Все футбольные трансферы

По идее, бразилец, обладая навыком предугадывать развитие событий и прерывать атаки соперника, должен добавить обороне стабильности, которой так не хватало «Динамо» последнее время. А его универсальность будет востребована тренерским штабом Карпина в случае проблем с составом — появится дополнительная вариативность.